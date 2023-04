Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 26 aprile -2

FINANZA - Roma: asta di BoT per un importo complessivo di 6 miliardi.

Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.

- Webinar Reviva "Scenario Aste 2023 - Analisi del primo trimestre". Ore 12,30.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Mittel, Tenaris. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Reggio Emilia: assemblea Credem. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/22. Via Emilia San Pietro, 4.

- Bologna: assemblea Aeroporto di Bologna. Ore 11,00. Per bilancio al 31/12/22, destinazione risultato di esercizio 2022. Segue alle ore 12,00 conferenza stampa. Sala Conferenze della Marconi Business Lounge, via Triumvirato, 84.

- Milano: assemblea Orsero. Ore 16,00. Per bilancio al 31/12/22, nomina cda e collegio sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti. Via Vezza D'Oglio, 7.

DATI MACROECONOMICI - Germania: fiducia consumatori, mag. Ore 8,00.

- Francia: fiducia consumatori, apr. Ore 8,45.

- Stati Uniti: beni durevoli, mar. Ore 14,30.

- Stati Uniti: bilancia commerciale, mar. Ore 14,30.

ECONOMIA - Roma: conferenza Bilaterale sulla Ricostruzione dell'Ucraina, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri; Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Palazzo dei Congressi. Anche in streaming - Bari: presentazione del Rapporto Regionale PMI, a cura di Confindustria, Cerved e Confindustria Puglia. Ore 11,00.

Partecipano, tra gli altri, Vito Grassi, vice presidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria; Emanuele Orsini, vice presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Via Amendola, 172/5.

Camera 11,00 mozione Piano Repower Eu; Ddl ratifica Accordi Italia-Svizzera su lavoratori frontalieri (Aula) 11,30 Dl migranti (Affari costituzionali) 12,30 interrogazioni su accesso dati patrimoniali banche dati Pa; accesso albo nazionale gestori crisi d'impresa e insolvenza (Giustizia) 13,30 Def 2023 (Bilancio) 13,30 Dl bollette (Finanze e Affari sociali riunite) 13,45 Ddl delega fiscale (Finanze) 13,45 audizioni Faib Confesercenti; Assopetroli Assoenergia su risoluzione benzinai (Attivita' produttive) 13,45 risoluzione politica del farmaco (Affari sociali) 14,00 audizione esperti per indagine conoscitiva su lobbying (Affari costituzionali) 14,00 Dm terzo e quarto sottomarino 'U212 NFS' (Difesa) 14,00 audizioni Conflavoro Pmi, Federdistribuzione, Confcommercio e Confesercenti su Ddl salario minimo (Lavoro) 15,00 mozioni scuola; mozioni siccita'; mozioni energia nucleare (Aula) 15,00 schema piano strategico sviluppo turismo 2023-2027 (Attivita' produttive) 16,30 informativa urgente ministro Affari europei, Raffaele Fitto, su stato attuazione Pnrr e revisione della governance (Aula) 17,30 Dl Ponte Messina (Ambiente e Lavori pubblici) Senato 9,45 Ddl ratifica accordo Italia-Croazia su zone economiche esclusive (Esteri-Difesa) 10,00 Audizioni su situazione bufala in Campania (Industria- Agricoltura) 10,30 Piano strategico turismo 2023-2027 (Industria- Agricoltura) 11,00 Audizioni su Ddl diffamazione (Giustizia) 11,00 Def 2023 (Bilancio) 11,00 Ddl incentivi imprese (Industria-Agricoltura) 11,15 Audizione Consip su ristrutturazione edilizia sanitaria (Lavoro-Sanita') 11,30 Affare assegnato su strategia commerciale Ue (Politiche Ue) 11,30 Dm su autonomia didattica Atenei (Cultura) 11,30 Ddl anti-pirateria audiovisiva (Ambiente-Lavori Pubblici) 11,30 Ddl organismi Tea (Industria-Agricoltura) 11,45 Ddl produzione pane (Industria-Agricoltura) 11,45 Ddl diffamazione (Giustizia) 11,45 Ddl ristoro medici lesi da Covid (Lavoro-Sanita') 12,00 Dl Fintech, informativa ministro Pnrr stato di attuazione Piano, costituzione in giudizio Senato in conflitto attribuzione (Aula) 14,00 Atto Ue su bonifici istantanei in euro (Finanze) 14,15 Ddl costituzionale su salute, Ddl partiti politici, Ddl Province (Affari Costituzionali).

