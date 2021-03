Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 24 marzo

La giornata macro si apre con il Pmi manifatturiero del Giappone per poi proseguire con quello della Francia, della Germania, della Gran Bretagna e dell'Eurozona. Per l'Eurozona usciranno anche i dati del Pmi servizi e composito. Dagli Stati Uniti attesi gli ordinativi di beni durevoli, il Pmi manifatturiero e dei servizi di Markit. Il Giappone pubblica i verbali dell'ultima riunione della BoJ, mentre negli Stati Uniti c'e' l'audizione alla Commissione bancaria del Senato di Powell (Fed) e Yellen (Tesoro). Per la finanza, in evidenza i conti di Poste e Terna (quest'ultima con conference call) e l'assemblea di Pirelli. Per l'economia, evento digitale "Reshape the world", organizzato da Il Sole 24 Ore con, tra gli altri, Bonomi, Giorgetti e Marcegaglia. In Parlamento, attese le comunicazioni del presidente del Consiglio Draghi sul prossimo Consiglio Ue.

Il ministro dell'Economia Franco conclude il seminario sul Sud con la ministra Carfagna. Sul fronte Covid, la Commissione europea rivede il meccanismo per l'export dei vaccini; in Italia riunione tra i ministri Orlando e Speranza sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro.

