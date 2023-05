Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 24 maggio

FINANZA - Capital Market Day Mediobanca per la presentazione delle linee guida del Piano Strategico per il triennio 2023-26. Ore 10,00. Segue alle ore 14,00 conferenza stampa. In streaming.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Generali. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: inflazione, aprile. Ore 8,00.

- Germania: Ifo, maggio. Ore 10,00.

- Belgio: indice ciclico BNB, maggio. Ore 15,00.

ECONOMIA - Lazise (Vr): prende il via 7mo Global Summit Human Resources. Ore 9,00. Presso il Centro Congressi Hotel Parchi del Garda di Lazise. L'evento continuera' il giorno seguente.

- Milano: convegno Scenari Immobiliari "The future of logistic is now" e presentazione del Rapporto 2023 sul mercato immobiliare della logistica. Ore 9,30. Palazzo delle Stelline.

- Roma: convegno AGCOM "Restate con Noi". Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Giacomo Lasorella, presidente AGCOM. Via dell'Umilta', 83. Anche in streaming.

- Bruxelles: il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontra i parlamentari europei italiani e la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Ore 10,45.

Durante l'incontro presentazione del Manifesto della Lombardia qualita' dell'aria. Area stampa Parlamento Europeo.

- Jesi (An): evento di posa della prima pietra del nuovo centro di distribuzione Amazon di Jesi. Ore 11,00.

Partecipano, tra gli altri, Stefano Perego, vice presidente Amazon Customer Fullfillment & Global Procurement per il Nord America e l'Europa; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Francesco Aquaroli, presidente Regione Marche.

- Airole e Bevera (Im): visita di due principali impianti idroelettrici di Tirreno Power. Ore 11,15.

- Parma: 11ma edizione di SPS-Italia Smart Production Solutions "Le nuove frontiere dell'ingegneria innovativa connessa e integrata". Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Baroni, vice presidente Confindustria e presidente P.I. di Confindustria. Fiere di Parma. - Bergamo: assemblea Piccola Industria e Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo "PMI & Giovani. Crescere, un obiettivo comune". Ore 16,00. Partecipano, tra gli altri, Giovanni Baroni, vice presidente Confindustria e presidente P.I. di Confindustria; Riccardo Di Stefano, vice presidente Confindustria e presidente G.I. di Confindustria. Teatro Donizetti.

- Reggio Emilia: incontro "Legge delega per la riforma sociale, nuovi scenari e opportunita' per le imprese", organizzato da Unindustria Reggio Emilia. Ore 16,00.

Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, vice presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco.

Universita' di Modena e Reggio Emilia.

- Roma: evento Iren e The European House - Ambrosetti per la presentazione del Position Paper "Materie prime critiche e produzioni industriali italiane - Le opportunita' derivanti dall'economia circolare". Ore 15,30. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Luca Dal Fabbro, presidente Iren. Via Di Ripetta, 190. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 Istituzione Commissione inchiesta su emergenza Covid, Ddl diabete, mozioni (Aula) 13,30 Question time (Trasporti) 13,30 Audizione Arera su caro-energia (Ambiente e Attivita' Produttive) 13,45 Audizione Istat su effetti bonus edilizi (Bilancio) 14,00 Dl Pa (Affari Costituzionali e Lavoro) 14,00 Audizione direttore Agenzia dogane, Roberto Alesse, su Ddl fisco (Finanze) 14,30 Question time (Affari sociali) 15,00 Dl enti pubblici (Affari Costituzionali e Bilancio) 15,00 Risoluzione su progetto Eastmed (Esteri) 15,00 Regolamento statuto Anpal (Lavoro) 15,00 Question time (Aula) 15,00 Audizione Conferenza Regioni su Ddl interporti (Trasporti) 15,00 Ddl codice proprieta' industriale (Attivita' Produttive) 15,00 Question time (Ambiente) 15,15 Audizione Espo su Ddl interporti (Trasporti) 15,30 Audizione Ram Spa su Ddl interporti (Trasporti) 15,30 Audizione Assogasliquidi Federchimica su vendita carburanti (Attivita' Produttive) 15,40 Audizione Uniontrasporti su Ddl interporti (Trasporti) Senato 8,30 e 13,00 Dl lavoro (Lavoro-Sanita') 9,00 Ddl Autonomia (Affari Costituzionali) 9,00 Ddl ratifica accordo Italia-Svizzera su frontalieri (Esteri-Difesa e Finanze) 9,00, 13,00 e 18,00 Dl siccita' (Ambiente-Lavori Pubblici e Industria-Agricoltura) 9,30 Dl bollette (Finanze e Lavoro-Sanita') 10,00 Dl Ponte, Dl bollette (Aula).

