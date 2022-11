Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 23 novembre

FINANZA - tavola rotonda Deutsche Bank Private Bank '2023 Global Investment Outlook: EMEA'. Ore 10,00. In streaming.

- Roma: presentazione del Quadro di sintesi sulle politiche di investimento degli Enti previdenziali - Anno 2021. Ore 11,00. Palazzo Giustiniani, via della Dogana Vecchia, 29. - Milano: A2A presenta l'aggiornamento del Piano Strategico 2021-2030. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Renato Mazzoncini, a.d. A2A. Presso East and Studios, via Mecenate 84/10.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Torino: assemblea Juventus F.C.. Ore 10,00. Per bilancio al 30/06/22, autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie. Corso Gaetano Scirea, 50.

DATI MACROECONOMICI - Francia: indice PMI, novembre. Ore 9,15.

- Germania: indice PMI, novembre. Ore 9,30.

- Eurozona: indice PMI, novembre. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: indice PMI, novembre. Ore 10,30.

- Stati Uniti: Ordinativi, beni durevoli m/m prelim, ottobre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim.. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Markit PMI, novembre. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Vendite di nuove case (mln ann,), ottobre. Ore 16,30.

- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) finale, novembre. Ore 16,00.

ECONOMIA - Milano: VII edizione del Salone dei Pagamenti "We Are Open: aperti al futuro, alle idee, all'innovazione". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi. Alle ore 11,15 evento Visa "L'innovazione nei pagamenti al servizio di cittadini e imprese". Presso MiCo Milano Congressi. La manifestazione prosegue fino al 25 novembre.

- Bergamo: prosegue l'assemblea nazionale Anci "La voce del paese, la parola alle nostre comunita'". Ore 9,00.

Partecipano, tra gli altri, Dario Scannapieco a.d. Cassa Depositi e Prestiti; Raffaele Fitto, ministro degli Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR; Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica; Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Vicepresidente del Consiglio; Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione; Orazio Schillaci, ministro della Salute; Luigi Ferraris a.d. Ferrovie dello Stato Italiane; Maurizio Landini, segretario Generale CGIL. I lavori terminano domani. - Milano: V edizione di 'HICON' - Hospitality Innovation Conference, evento dedicato all'innovazione nel turismo, nell'ospitalita' e nella technology, organizzata da The Data Appeal Company. Ore 9,00. Hotel NH Collection Milano CityLife.

- Milano: presentazione del primo Convegno Annuale "Made in Italy, la sfida della ripresa tra crisi e transizione", organizzato da MINIT - Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy. Ore 10,00. Sistema Moda Italia, via Riva Villasanta 3.

- Milano: V edizione 'Italy Pro Bono Day', evento, dedicato a diffondere la cultura del pro bono in Italia, promosso da Pro Bono Italia. Ore 10,00. Presso gli Studi di DLA Piper, via della Posta 7.

- Roma: presentazione aggiornamento del Rapporto Scenari Immobiliari "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero". Ore 10,00. Centro Congressi Trevi, piazza della Pilotta, 4.

- Roma: convegno Assaeroporti "Aeroporti italiani: la sfida green e digital" e presentazione del Rapporto "Il ruolo e il contributo degli aeroporti alla transizione green e digitale del trasporto aereo", a cura del Centro di Ricerca ICCSAI dell'Universita' degli Studi di Bergamo. Ore 10,00. Unioncamere, piazza Sallustio 21.

- Costa di Mezzate (Bg): press tour Gualini (Gruppo COSTIM). Alle ore 10,45 incontro con il top management.

Via Bartolomeo Colleoni.

- incontro Nomisma di presentazione del 3 Osservatorio sul mercato immobiliare 2022 dedicato alle grandi citta'.

In streaming.

- Milano: incontro stampa dedicato ai primi 100 anni del Gruppo Lombardo dei Cavalieri del Lavoro. Ore 11,30.

Presso ADI Design Museum.

- Torino: Banca d'Italia presenta "L'economia del Piemonte - Aggiornamento congiunturale". Ore 12,00. Via Arsenale 8.

- Bologna: firma di un accordo di collaborazione con Universita' di Bologna e Guardia di Finanza. Ore 12,00.

Comando Provinciale Guardia di Finanza, via Argia Magazzari, 9.

- Milano: Banca d'Italia presenta "L'economia della Lombardia - Aggiornamento congiunturale". Ore 15,00. Via Cordusio, 5.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 10,00 mozioni violenza donne (Aula) 12,00 audizioni su Dlgs servizi pubblici locali di rilevanza economica Adiconsum APS; Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl autoferrotranvieri e Faisa Cisal; rappresentanti di Agens, Anav e Asstra (Trasporti) 13,00 audizione ministro Sport e giovani, Andrea Abodi, su linee programmatiche (Cultura Camera e Senato congiunte) 14,00 Dl ministeri (Affari costituzionali) 14,00 Dlgs direttiva Ue imballaggi (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 Dm riparto contributi 2022 a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Agricoltura) 14,30 Dlgs riordino Irccs; Dm riparto 2022 Fondo nazionale infanzia e adolescenza a favore citta' riservatarie (Affari sociali) 14,30 Dlgs direttiva Ue imballaggi (Politiche Ue) 15,00 question time (Aula) 15,00 Dlgs servizi pubblici locali di rilevanza economica (Affari costituzionali) 15,00 question time Economia (Finanze) 16,00 questioni pregiudiziali Dl ministeri (Aula) Senato 9,30 Audizioni su Dl rave (Giustizia) 14,00 Dlgs correttivo Dlgs imballaggi (Ambiente) 15,30 Dl Nato e Ssn Calabria (Esteri e Sanita').

Red-

(RADIOCOR) 21-11-22 19:09:59 (0503) 5 NNNN