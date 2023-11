Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 22 novembre

FINANZA - Milano: si apre l'ottava edizione del "Salone ABI il futuro dei pagamenti". Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi; Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale Banca d'Italia.

Allianz Mico-Milano Congressi. I lavori terminano il 24 novembre.

- Milano: si apre l'evento "Mid & Small Conference 2023", organizzato da Virgilio Investor Relations. Ore 9,00. Palazzo Mezzanotte. I lavori terminano domani.

- Roma: il Tesoro offre in concambio BTp con scadenza 2033 per massimi 3 miliardi. Domande entro le ore 11,00.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Mfe-Mediaforeurope.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Reggio Emilia: assemblea Cellularline. Autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie. Ore 10,30. Via G. Lambrakis, 1/A.

DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - produzione nelle costruzioni, settembre. Ore 10,00.

- Stati Uniti: richieste di sussidio settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: sussidi di disoccupazione esistenti settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: ordinativi, beni durevoli m/m prelim, ottobre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim, ottobre. Ore 14,30.

- Eurozona: fiducia consumatori flash, novembre. Ore 16,00.

- Stati Uniti: fiducia famiglie (Michigan) finale nov prel. Ore 16,00.

ECONOMIA - Milano: evento di inaugurazione della decima edizione (a.s. 2023/2024) del progetto di economic and financial literacy "Young Factor" promosso grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo e UniCredit. Partecipano, tra gli altri, Andrea Ceccherini, presidente osservatorio permanente giovani editori; Joachim Nagel, presidente Deutsche Bundesbank; Andrea Orcel, a.d. Gruppo UniCredit.

- Berlino: vertice intergovernativo Germania-Italia.

Partecipano, tra gli altri, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Nella delegazione del Governo italiano i ministri: dell'Economia, Giancarlo Giorgetti; degli Esteri, Antonio Tajani; dell'Interno, Matteo Piantedosi; della Difesa, Guido Crosetto; del Lavoro, Marina Calderone; dell'Universita' e Ricerca, Anna Maria Bernini.

Cancelleria Federale.

- Milano: tavola rotonda "E' l'ora del 5G - Il ruolo delle infrastrutture digitali nel nostro Paese", organizzata da Inwit. Ore 9,00. Corso Matteotti, 1.

- Roma: evento di presentazione del progetto di Legacoop Abitanti, "Cooperare per abitare", proposta per un Piano nazionale per l'abitare. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti; Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL. Via Guattani, 9.

- Milano: evento "Capital Markets Day 2023", organizzato da Enel. Ore 9,45. Excelsior Hotel Gallia.

- Roma: evento di presentazione dell'aggiornamento del Rapporto 2023 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Mario Breglia, presidente Scenari Immobiliari. Centro Congressi Trevi.

- Roma: si apre l'ottava edizione del Forum Internazionale di Conftrasporto. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin. ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica; Nello Musumeci, ministro Protezione Civile e Politiche del Mare; Carlo Sangalli, presidente Confcommercio. Piazza G. G. Belli, 2. I lavori terminano domani.

- Roma: V Plenaria del Manifesto "Insieme per contrastare la poverta' energetica", organizzata dal Banco dell'energia. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Luca Dal Fabbro, presidente Iren; Nicola Monti, a.d. Edison. Scuderie di Palazzo Altieri.

- Torino: incontro stampa di presentazione del Rapporto "L'economia del Piemonte - Aggiornamento congiunturale", organizzato dalla Banca d'Italia. Ore 12,00. Via Arsenale, 8.

- Siena: assemblea Confindustria Toscana Sud "Industry 5.0 e sostenibilita': il futuro delle imprese". Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, vice presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Complesso Museale Santa Maria della Scala. Anche in streaming.

- Vicenza: incontro "Lavoro e nuove generazioni: cosa fare in azienda e sul territorio", organizzato da Confindustria Vicenza. Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Brugnoli, vice presidente Confindustria per il Capitale Umano. Sede Zambon.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 audizione dg Leonardo, Lorenzo Mariani, su Documento programmatica pluriennale difesa 2023-2025 (Difesa) 11,00 audizione esperti su Intelligenza artificiale (Attivita' produttive) 12,00 audizioni Istat; Arera su andamento prezzi elettricita' dal 2021 (Attivita' produttive) 12,00 audizioni Avedisco; esperti su impatto Intelligenza artificiale (Lavoro) 12,30 audizione Iai su approvvigionamento terre rare (Esteri) 13,45 audizioni Societa' italiana di medicina certificativa; Polizia stradale e ferroviaria; Istat; WHO European centre for environment and health; Associazione medici per l'ambiente; Federturismo; associazioni auto storiche, bus turistici, ciclisti su Ddl revisione codice strada (Trasporti) 14,55 audizioni Farmindustria; Aifa su atti Ue autorizzazione e sorveglianza medicinali uso umano (Affari sociali) 15,30 Dl Campi Flegrei (Ambiente e Lavori pubblici) 17,00 Dl proroghe (Aula) 18,30 voto di fiducia Dl proroghe (Aula) SENATO 9,00 Dl Piano Mattei (Esteri) 9,00, 15,00 e 20,00 Dl anticipi, Ddl bilancio (Bilancio) 9,30 Dlgs fisco internazionale, Dlgs primo modulo riforma Irpef (Finanze) 10,00 Dl energia, Costituzione in giudizio Senato su conflitto attribuzione, Ddl violenza donne (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 13,45 audizioni Cgil, Cisl, Uil e Regione Sardegna; audizioni Cgil, Cisl, Uil e Regione Siciliana (Insularita') 14,00 audizione direttore generale Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Elisabetta Belloni.

