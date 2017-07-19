Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 22 luglio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Moncler, Ops Retail, Unicredit.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Moncler. Ore 18,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assemblea The Italian Sea Group per discutere e deliberare sulla situazione patrimoniale e finanziaria della societa'.

Ore 15,00. In streaming.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: bilancia commerciale, giugno. Ore 1,50.

- Gran Bretagna: CPI a/a, giugno. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: CPI m/m, giugno. Ore 8,00.

ECONOMIA - Francoforte: riunione del Consiglio direttivo della Bce sulla politica monetaria.

- Roma: convegno Confcommercio per la presentazione del Primo Rapporto sul commercio in Italia. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Carlo Sangalli, presidente Confcom; Paolo Barilla, vice presidente gruppo Barilla. Piazza G. G. Belli, 2.

- Venezia: conferenza stampa di presentazione dei risultati di due importanti ricerche sull'impatto economico del mecenatismo delle imprese venete, organizzata da Regione Veneto. Ore 11,00.

Presso Palazzo Balbi, sala Pedenin.

- Roma: conferenza stampa di presentazione delle bodycam di FS Security, messe a disposizione di ogni singolo operatore con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la tutela del personale e dei viaggiatori nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Tommaso Tanzilli, presidente Gruppo FS; Pietro Foroni, ad FS Security. Presso la Sala Esquilino della stazione di Roma Termini.

- Roma: terzo appuntamento con i Dialoghi sull'energia nucleare sostenibile, dal titolo "Da Fermi al Futuro", ideati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in collaborazione con Unioncamere. Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Dan Jorgensen, commissario europeo per l'Energia; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presso l'Ara Pacis.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 88,30 audizione ministri degli Esteri Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto, su vertice Nato (Esteri e Difesa Camera e Senato congiunte) 8,30 Ddl caregiver familiare (Affari sociali) 9,30 Dl sport (Aula) 13,30 audizione coordinatore Struttura di missione Piano Mattei, Fabrizio Saggio, su Relazione attuazione Piano al 30 giugno 2026 (Esteri Camera e Senato congiunte) 13,30 Ddl cinema (Cultura) 13,45 Dlgs direttiva alimenti, diritti pazienti emissioni acustiche (Ambiente e Affari sociali riunite) 14,00 Dlgs giustizia tributaria (Giustizia e Finanze riunite) 14,00 question time ministero Ambiente (Attivita' produttive) 14,00 audizione Nicola Lupo, universita' Luiss Carli, su Comunicazione Ue 'Corpus di norme Ue piu' semplice ed efficace' (Politiche Ue) 14,15 Ddl Giornata contrasto inattivita' giovanile' (Cultura e Lavoro riunite) 14 ,20 Ddl caregiver familiare (Affari sociali) 14,30 Ddl delega riforma professione commercialista (Giustizia) 14,30 Ddl rendiconto 2025-assestamento 2026; Dl infrastrutture (Bilancio) 14,30 Dlgs mercati capitali; Dlgs punto accesso unico europeo; Dlgs accesso a capitali pmi; proposta nomina Guido Stazi a presidente Consob (Finanze) 14,45 Dlgs veicoli didattici; Dlgs consorzi acque irrigue (Ambiente e Lavori pubblici) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 audizioni Assolavoro; Ance su Ddl salario minimo (Lavoro) 15,15 audizioni Ance; AI4Industry su Dlgs Regolamento Ue AI (Trasporti e Attivita' produttive riunite) 16,15 mozioni cambiamento climatico; Ddl ratifica Accordo Italia-Albania; Ddl Giornata 'Enzo Tortora-vittime errori giudiziari' (Aula) SENATO 9,00 Ddl Protezione civile (Affari Costituzionali) 9,15 Dlgs giurisdizione tributaria (Giustizia e Finanze) 9,30 Ddl conto corrente (Finanze) 9,30 Ddl calcio (Cultura) 10,00 Ddl riforma ordinamento forense, Ddl proroga termine in Codice strada (Aula) 14,15, 19,00 e 21,00 Dl Patto europeo migrazione (Affari Costituzionali e Giustizia) 15,00 Relazione attuazione Piano Mattei a giugno 2026 (Esteri) ORGANISMI MONOCAMERALI CAMERA 14,30 audizione Poste Italiane (Periferie) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione presidente Unione imprese raccolta riuso e riciclo abbigliamento usato, Andrea Fluttero (Ecomafie).

Red-

(RADIOCOR) 20-07-26 19:31:18 (0581) 5 NNNN