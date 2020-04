Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 22 aprile

La giornata macro si apre con i prezzi al consumo in Gran Bretagna, seguiti dalla fiducia delle imprese in Francia, gli ordini all'industria e il fatturato industriale in Italia, la fiducia dei consumatori della zona euro. In agenda anche la produzione industriale in Russia e la decisione sui tassi in Turchia. Chiudono gli Stati Uniti con l'indice dei prezzi delle case. Per la finanza, in evidenza i risultati di StMicroelectronics, Moncler, Bper Banca e Saipem. A Roma e' attesa la riunione del Consiglio dei ministri per l'approvazione del Def e il via libera allo scostamento di bilancio. Da segnalare, infine, la videoconferenza del dg dell'Abi Sabatini sui provvedimenti relativi all'emergenza Covid davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche.

Red-

(RADIOCOR) 22-04-20 07:20:00 (0008)PA 5 NNNN