Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 20 novembre

FINANZA - Milano: Banca Akros presenta l'appuntamento trimestrale "Alle Colonne", in cui le aziende si presentano agli investitori. Alle ore 9,00 incontri tra investitori istituzionali con focus su strumenti azionari ed alcune mid- small caps quotate. Alle ore 13,30 sessione dedicata agli investitori attivi su strumenti obbligazionari ed un altro gruppo di aziende che presentano una interessante struttura di capitale di debito quotata. Presso sede di Banco BPM, via S.

Paolo, 12.

- Milano: conferenza stampa di presentazione della XX edizione del Forum di AIPB "Il Private Banking per la crescita". Ore 11,00. Presso Palazzo Mezzanotte.

- Webinar Columbia Threadneedle Investments "Outlook 2025: crescita economica lenta, ma in arrivo segnali positivi". Ore 16,00.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Mfe.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Bilancia commerciale, ottobre. Ore 00,50.

- Cina: Tasso prime rate a 5 anni, novembre. Ore 2,00.

- Cina: Tasso prime rate a 1 anno, novembre. Ore 2,00.

- Gran Bretagna: CPI m/m, ottobre. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: CPI a/a, ottobre. Ore 8,00.

- Germania: PPI a/a, ottobre. Ore 8,00.

- Germania: PPI m/m, ottobre. Ore 8,00.

- Italia: Istat - Produzione nelle costruzioni, settembre.

Ore 10,00.

ECONOMIA - Buenos Aires (Argentina): visita ufficiale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

- Amsterdam (Paesi Bassi): prosegue "METSTRADE", il Salone internazionale dedicato agli operatori del settore della componentistica e degli accessori per l'industria nautica da diporto. Confindustria Nautica e Agenzia Ice presenti con una collettiva di aziende italiane. Ore 8,30. L'evento si conclude domani.

- Roma: si apre la conferenza "Wings of Change Europe", organizzata dalla IATA. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Carsten Spohr, a.d. Lufthansa Group; Antonino Turicchi, presidente ITA Airways. I lavori terminano domani.

- Bologna: prosegue il 34esimo Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro "Ambiente Lavoro 2024", organizzato da Bologna Fiere. Ore 9,00. Presso la Fiera, ingresso Ovest Costituzione. L'evento si conclude domani.

- Milano: summit "Women at the top - la rivoluzione gentile delle donne", organizzato da Il Sole 24 Ore. Ore 9,00.

Partecipa, tra gli altri, Eugenia Maria Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalita' e le Pari Opportunita'. Presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber. Anche in streaming.

- Roma: si apre la seconda edizione italiana del Women Economic Forum (WEF-Italy) "Oltre i confini: Donne che ridefiniscono la societa' contemporanea", in collaborazione con Luiss e Musadoc. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Laura Mattarella, presidente Comitato d'Onore WEF; Luigi Gubitosi, presidente Universita' Luiss; Paola Severino, presidente Luiss School of Law. Presso The Dome dell'Universita' Luiss.

L'evento si conclude il 22 novembre.

- Torino: nell'ambito della 41esima Assemblea Anci, evento "Cisambiente e il quarto stato dei lavoratori", organizzato da Confindustria Cisambiente. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG. Presso Lingotto Fiere.

- Milano: incontro "L'economia della Lombardia - Aggiornamento congiunturale", organizzato dalla sede di Milano della Banca d'Italia. Ore 11,00. Via Cordusio, 5.

- Bologna: evento di presentazione del volume "Donna e Impresa, Storie di Cavalieri del lavoro", edito da Marsilio Arte e curato dalla Federazione Nazionale Cavalieri del lavoro. Ore 17,00. Presso l'Auditorium M. Biagi.

- Roma: sessione plenaria del Business Forum Italia-Ucraina, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dell'Economia dell'Ucraina. Ore 18,15. Partecipano, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Yulia Svyrydenko, vice primo ministro e ministro dell'Economia Ucraino; Matteo Zoppas, presidente dell'ICE.

Presso la Sala Conferenze Internazionali della Farnesina.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 Ddl reati contro animali (Aula) 13,30 Dl flussi (Affari costituzionali) 13,45 Legge concorrenza 2023 (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 13,45 Dlgs direttiva imballaggio farmaci (Affari sociali) 13,45 Ddl terreni agricoli (Agricoltura) 14,00 Dl Pnrr lavoro-scuola (Cultura e Lavoro riunite) 14,00 question time ministero Agricoltura (Agricoltura) 14,15 Dlgs direttiva criptoattivita' (Giustizia e Finanze riunite) 14,15 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente e Lavori pubblici) 14,30 relazione su stato attuazione Piano Mattei (Esteri) 14,30 risoluzione olivicoltura (Agricoltura) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 audizione Societa' italiana di patologia vegetale e Societa' entomologica italiana su Xylella fastidiosa (Agricoltura) 20,00 Ddl rigenerazione urbana (Aula) 13,30 Dl flussi (Affari costituzionali) SENATO 8,30 Dm programma pluriennale Difesa (Esteri) 9,00, 15,00 e 20,00 Dl fiscale (Bilancio) 10,00 Ddl mototerapia, Ddl competenze non cognitive, Ddl servizi consolari, Ddl vittime ponte Morandi, Ddl controlli sanitari in Giubileo 2025 (Aula) 12,30 Incontro con una delegazione dell'Assemblea dello Stato di New York (Esteri) 14,00 Ddl AI (Ambiente e Affari Sociali) 20,00 Ddl sicurezza (Affari Costituzionali e Giustizia) ORGANISMI BICAMERALI 8,15 audizione comandante generale Guardia di finanza, Andrea De Gennaro (Anagrafe tributaria) 8,30 audizione Ente previdenza periti industriali (Enti previdenziali) 8,30 parere vincolante su nomina presidente Consiglio di amministrazione Rai, Simona Agnes (Vigilanza Rai) 8,30 audizione Fastweb (Femminicidio) 13,30 Audizione Don Luigi Ciotti (Antimafia).

