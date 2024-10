Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 16 ottobre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Ordinativi di macchinari m/m, agosto. Ore 1,50.

- Gran Bretagna: CPI m/m, settembre. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: CPI a/a, settembre. Ore 8,00.

- Italia: IPCA m/m finale, settembre prel. Ore 10,00.

- Italia: IPCA a/a finale, settembre prel. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Prezzi al consumo, settembre 2024. Ore 10,00.

- Stati Uniti: Prezzi all'import m/m, settembre. Ore 14,30.

ECONOMIA - Brescia: prima edizione di "innovationT", evento dedicato all'innovazione tecnologica nel settore del trasporto commerciale, organizzato da evenT. Ore 9,00. Presso il Museo Mille Miglia.

- Milano: si apre "Leadership Forum 2024", business event organizzato da Performance Strategies. Ore 9,00. Presso Teatro degli Arcimboldi. I lavori terminano domani.

- Cernobbio (Co): prosegue la II edizione di "Comolake 2024 - The Great Challenge". Esperti da tutto il mondo si riuniscono per discutere i nuovi paradigmi delle politiche digitali e dell'innovazione a livello globale e nell'area Euro-Mediterranea. Ore 9,15. Presso Villa Erba. L'evento si conclude il 18 ottobre.

- Parigi: prosegue il Mondial de l'Auto di Parigi 2024, con la presenza dei principali marchi automobilistici mondiali.

Ore 9,30. Presso Paris Expo Porte de Versailles. L'evento si conclude il 20 ottobre.

- Comitato esecutivo Abi. Ore 10,00.

- Roma: presentazione del "Libro verde sulle politiche industriali" del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Renato Brunetta, presidente del CNEL. Viale David Lubin, 2.

- Verona: evento "Impresa Sociale: sfide e opportunita' per un modello vincente", organizzato da Comitato Leonardo e Progetto QUID. Ore 10,30. Via A. Dominutti, 2.

- Perugia: si conclude il primo G7 a livello ministeriale sul tema "Inclusione e disabilita'". Ore 10,30. Castello di Solfagnano.

- Parma: Giampiero Maioli, a.d. di Cre'dit Agricole Italia, riceve all'Universita' di Parma, la laurea magistrale ad honorem in Finanza e Risk Management. Ore 11,00. Via Universita', 12. Anche in streaming.

- Roma: presentazione del Rapporto ad interim del Tavolo di Lavoro per l'Internazionalizzazione delle Imprese nel settore delle Biotecnologie. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Orazio Schillaci, ministro della Salute; Matteo Zoppas d.g. Enea Tech e Biomedical; Agostino Scornajenchi, a.d. CDP Venture. Presso la Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina.

- Milano: lecture di Claudia Buch, presidente del Consiglio di vigilanza della Banca Centrale Europea, sul tema "Banks Profitability". Ore 12,00. Via Sarfatti, 25.

- Milano: "Neutralita' Tecnologica e Green Deal: soluzioni per la competitivita' dell'industria dell'auto", dibattito sul futuro dell'industria automotive organizzato dal think tank ECCO, SDA Bocconi e Agora Verkehrswende. Ore 14,30.

Presso l'auditorium del Campus SDA Bocconi.

- Roma: conferenza stampa Manageritalia "L'appello dei manager al Parlamento per sostenere la genitorialita'". Ore 13,00. Via della Missione,4.

- Roma: incontro "Corporate governance in Italia: analisi e best practices", organizzato dalla Consob, dal Comitato Italiano per la Corporate Governance e da Assonime. Ore 15,00. Via C. Monteverdi, 35.

- Roma: prosegue il Roadshow Autunnale di Pictet Asset Management "Per qualche dollaro in piu'". Ore 15,00. L'evento si conclude il 28 ottobre.

- Milano: tavola rotonda "Le donne executive in Italia: presenza, ruoli e percorsi di carriera", organizzata da Corporate Governance LAB di SDA Bocconi. Ore 17,30.

Partecipano, tra gli altri, Mirja Cartia d'Asero, a.d.

Gruppo 24 Ore; Claudia Parzani, senior advisor Linklaters e Chair Borsa Italiana. Via Sarfatti, 10.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 audizione Associazione italiana professionisti security aziendale su difesa cibernetica (Difesa) 9,00 Dm ammodernamento obice semovente PzH2000; Dm programma pluriennale sistema d'arma controcarro (Difesa) 9,30 Regolamento Camera; mozioni prevenzione tumore seno; mozioni Stellantis; mozioni parita' genere (Aula) 13,30 question time ministero Infrastrutture (Trasporti) 13,30 Ddl bracconaggio ittico (Agricoltura) 14,00 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 audizione Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri su risoluzioni olivicoltura (Agricoltura) 14,00 question time ministero Lavoro (Lavoro) 14,15 Ddl cancellazione veicoli da pubblici registri (Trasporti) 14,15 Ddl Albo botteghe artigiane (Attivita' produttive) 14,30 Dpcm commissari straordinari infrastrutture ferroviarie (Trasporti) 14,30 Ddl conservazione posto lavoro malati oncologici (Lavoro) 14,30 audizione servizio fitosanitario ministero Agricoltura su emergenza Xylella fastidiosa in Puglia (Agricoltura) 14,45 Dl infrazioni (Giustizia e Finanze riunite) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 question time ministero Ambiente e sicurezza energetica (Attivita' produttoive) 16,15 Ddl Commissione rischio idrogeologico; Ddl costituzionale statuto Friuli-Venezia Giulia; Ddl abrogazione atti pre-repubblicani (Aula) SENATO 8,30 Ddl ratifica convenzione Gcap, Ddl ratifica accordo Italia-Egitto su trasporto internazionale merci, Ddl ratifica accordo Italia-Ghana di partenariato economico interinale, Ddl ratifica convenzione Organizzazione internazionale ausili a navigazione marittima (Esteri) 8,45 Atti Ue su controllo investimenti esteri in Ue e su cooperazione e assistenza macrofinanziaria a Ucraina (Politiche Ue) 8,45 Audizioni su Ddl AI (Ambiente e Affari Sociali) 9,00 Dm programmi pluriennali Difesa (Esteri) 9,00 Ddl riduzione spreco alimentare (Industria) 9,15 Ddl promozione progetti sociali (Finanze) 10,00 Ddl maternita' surrogata (Aula) 14,00 Dlgs controlli denaro contante in entrata o uscita da Ue (Giustizia e Finanze) 14,30 Dl contrasto violenza su personale sanitario (Giustizia) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 parere vincolante nomina del presidente Rai (Vigilanza Rai).

