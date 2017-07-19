Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 15 luglio

FINANZA - Roma: assemblea Abi 2026. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente dell'Abi; Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze. A seguire Consiglio e Comitato esecutivo Abi. Presso l'Auditorium della tecnica, viale Umberto Tupini 65.

- Lonato del Garda (Bs): conferenza stampa Feralpi Group, per presentazione dei risultati finanziari e non finanziari del Gruppo. Ore 10,30. Via Campagna di Sopra, 10.

- Milano: edizione 2026 dell'Osservatorio ECM Euronext Growth Milan, evento di Irtop Consulting. Ore 11,00. Presso Palazzo Mezzanotte, piazza Affari 6.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Ordinativi di macchinari m/m, maggio. Ore 1,50.

- Cina: PIL cumulato a/a, T2. Ore 4,00.

- Cina: PIL a/a, T2. Ore 4,00.

- Cina: PIL s.a. t/t, T2. Ore 4,00.

- Cina: Vendite al dettaglio a/a, giugno. Ore 4,00.

- Cina: Investimenti fissi urbani cumulati a/a, giugno. Ore 4,00.

- Cina: Vendite al dettaglio cumulate a/a, giugno. Ore 4,00.

- Cina: Produzione industriale cumulata a/a, giugno. Ore 4,00.

- Cina: Produzione industriale a/a, giugno. Ore 4,00.

- Spagna: IPCA a/a finale, giugno. Ore 9,00.

- Eurozona: Produzione industriale m/m, maggio. Ore 11,00.

- Stati Uniti: PPI m/m, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PPI (escl. alimentari, energia) m/m, giugno.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing, luglio. Ore 14,30.

ECONOMIA - Milano: l'Osservatorio Futures PoliMI presenta la ricerca "Organizing and performing creative work in the distant future (2035)". Ore 10,00. Via Giovanni Durando, 10. Anche in streaming.

- Roma: Tavolo Nazionale per il settore Moda Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Se'bastien Martin, ministro delegato per l'Industria francese. Presso il Mimit.

- Roma: 60esima assemblea pubblica Aiscat "Un Comparto, una visione: i valori della ripartenza per il futuro del Settore".

Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Fabrizio Larini, presidente Aiscat; Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo.

Presso l'Acquario Romano, piazza Manfredo Fanti 47.

- Roma: Aspen Institute Italia, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, presenta il Terzo Rapporto Annuale dell'Osservatorio Permanente sull'Adozione e l'Integrazione dell'Intelligenza Artificiale. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Giacomo Lasorella, presidente dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni. Presso la Camera dei Deputati, piazza di Montecitorio 1.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 Ddl caregiver familiare (Affari sociali) 9,30 Ddl riforma elettorale (Aula) 13,30 audizioni Giovanni Filippini, commissario peste suina africana; Earth Odv (Agricoltura) 13,45 deliberazione e relazione missioni internazionali 2026 (Esteri e Difesa riunite) 13,45 Dl Pnrr (Bilancio) 13,50 Ddl caregiver familiare (Affari sociali) 14,00 Ddl cinema; Dl sport (Cultura) 14,00 question time ministero Infrastrutture (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 Dlgs Regolamento Ue AI (Trasporti e Attivita' produttive riunite) 14,00 audizioni Anmt; Lapet; Uncat; Consiglio giustizia tributaria su Dlgs giustizia tributaria (Giustizia e Finanze riunite) 14,15 Ddl veicoli didattici; Ddl consorzi acque irrigue; Ddl imballaggi (Ambiente e Lavori pubblici) 14,15 Ddl tempi liquidazione Tfs (Lavoro) 14,30 question time ministero Lavoro (Lavoro) 14,30 Ddl agricoltura (Agricoltura) 14,50 question time ministero Ambiente (Ambiente e Lavori pubblici) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 Ddl delega riforma commercialisti (Giustizia) 15,10 Dlgs TU accertamento (Finanze) 15,20 question time ministero Economia (Finanze) 15,20 interrogazioni linea elettrica 220 KV 'Borgo Valsugana-Lavis'; contaminazione Pfas stabilimento Spinetta Marengo (Ambiente e Lavori pubblici) 16,15 Ddl riforma elettorale (Aula) 20,00 Dl sport (Cultura) SENATO 8,30 Dlgs servizi sicurezza gestiti (Affari Costituzionali e Ambiente) 9,00 Intese preliminari su autonomia tra Governo e Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (Affari Costituzionali) 9,00 Dlgs giurisdizione tributaria (Bilancio) 9,15 Dlgs giurisdizione tributaria (Giustizia e Finanze) 10,00 Atti di indirizzo su intese preliminari su autonomia tra Governo e Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (Aula) 13,00 e 19,00 Dl Patto europeo migrazioni (Affari Costituzionali e Giustizia) 14,00 Comunicazioni ministro Turismo, Gianmarco Mazzi, su linee programmatiche Dicastero (Industria Senato e Attivita' produttive Camera) ORGANISMI BICAMERALI 14,00 audizione dg Dis, Vittorio Rizzi (Copasir).

Red-

(RADIOCOR) 13-07-26 19:32:42 (0549) 5 NNNN