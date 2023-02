Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 15 febbraio -2

FINANZA - Roma: evento Terna di presentazione del 'Premio Driving Energy 2023'. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Valentina Bosetti, Presidente di Terna e Stefano Donnarumma, a.d. Terna. Spazio Risonanze, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. - webinar S&P Global Ratings 'U.S. Banking Update'. Ore 11,00.

- Milano: seconda edizione della Winter Conference "Call for growth", evento promosso da EnVent Capital Markets.

Ore 18,00. The Westin Palace.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Autogrill, Edison, GPI, Interpump, Tenaris.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call Telecom Italia. Ore 11,00. Segue alle ore 14.00 conferenza stampa.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: inflazione, gennaio. Ore 8,00.

- Spagna: inflazione, gennaio. Ore 9,00.

- Eurozona: Produzione industriale m/m dicembre. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing febbraio.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Vendite al dettaglio m/m gennaio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Produzione industriale m/m gennaio. Ore 15,15.

- Stati Uniti: Scorte delle imprese m/m dicembre. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB febbraio. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Acquisti netti att, finanziarie (l/term,) dicembre. Ore 22,00.

ECONOMIA - Il Cairo (Egitto): evento "Med Business Days 2023" Southern Edition. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione. Hotel Sheraton.

- Milano: evento Deloitte "Digital Banking Maturity.

Come stanno rispondendo le banche alla sfida della digitalizzazione?". Ore 9,30. Via Tortona 25.

- Milano: presentazione della ricerca sulla Smart Home dell'Osservatorio Internet of Things PoliMi. Ore 10,00.

Campus Durando, via Durando 10.

- Catania: prende il via il 12mo Congresso nazionale Filt Cgil. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Renato Schifani, presidente Regione Sicilia. Hotel Four Points.

- Roma: "PNRR, governance e capacita' amministrativa", evento promosso da FLP - Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione; Pasquale Tridico, presidente INPS.

Palazzo Baldassini, via delle Coppelle, 35.

- workshop online "Censimento permanente delle imprese", organizzato da Istat in collaborazione con Confindustria. Ore 10,30. Alberto Marenghi, vice presidente Confindustria per l'Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing.

- Comitato Esecutivo Abi. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale Ripresa Resilienza.

- webinar siderweb "Acciaio: Costruzioni, automotive e meccanica sotto i riflettori". Ore 11,00.

- evento Sole 24 Ore "Certificazione della parita' di genere.

Che cos'e', i vantaggi per le aziende e l'iter da seguire per conseguirla". Ore 11,00. Partecipa tra gli altri Eugenia Maria Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalita' e le Pari Opportunita'. In streaming.

- Roma: convegno "Il ruolo dell'INPS nelle trasformazioni sociali ed economiche per un Paese coeso, efficiente e solidale". Ore 11,00. Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366.

- webinar BDO "Bilancio 2023: impatti applicativi, novita' fiscali e sostenibilita'". Ore 15,00.

- Strasburgo: intervento di Christine Lagarde al dibattito in plenaria sul Rapporto annuale 2021 della BCE. Ore 15,00. Parlamento Europeo.

- Milano: incontro di presentazione dell'Osservatorio Credem - Universita' Cattolica per l'informazione consapevole. Ore 15,30. Largo Agostino Gemelli, 1.

- Parma: "Il mondo sottosopra e l'Europa", incontro Universita' di Parma e Circolo Culturale Il Borgo, con Romano Prodi. Ore 17,00. Aula Magna.

- Roma: Aspenia Talk "L'Italia tra sicurezza energetica e transizione ecologica", organizzata da Aspen Instituite Italia in collaborazione con CESI. Ore 18,00.

Palazzo Lancellotti, piazza Navona 114.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 12,00 Dl Ong; Relazione bullismo (Aula) 14,00 istituzione Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (Giustizia e Finanze riunite) 14,00 Dm beneficiari finanziamenti a diffusione della cultura scientifica (Cultura) 14,00 audizione ministro dello Sport, Andrea Abodi, su politiche giovanili (Affari sociali) 14,00 audizioni di Confedilizia; Airu (Associazione italiana per il riscaldamento urbano) e Assoesco (Associazione italiana delle Energy service company e degli operatori dell'efficienza energetica, su Comunicazione Ue 'Applicare il diritto dell'Ue per un'Europa dei risultati' (Politiche Ue) 14,15 Dlgs codice appalti (Ambiente e Lavori pubblici) 14,15 Regolamento Ue su rete transeuropea Trasporti (Trasporti) 14,00 Dl carburanti (Attivita' produttive) 14,30 Dm manifestazioni da abbinare a lotterie nazionali 2023 (Finanze) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 question time ministero Economia (Finanze) 15,00 question time ministro Lavoro (Lavoro) 15,30 Ddl Commissione d'inchiesta emergenza Covid (Affari sociali) 16,00 informativa urgente ministro Giustizia, Carlo Nordio, su documenti giudiziari vicenda Cospito (Aula) 18,00 Dl carburanti (Aula) Senato 9,00 e 13,00 Dl Ilva (Industria) 9,15 Atto su sentenza Consulta 175 del 2022 su sistema sanzionatorio in campo fiscale (Finanze) 10,00 Dl milleproroghe, Ddl omicidio nautico, Ddl ratifica accordi internazionali (Aula) 14,00 Question time (Cultura).

