Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 14 giugno

FINANZA - Roma: prosegue il 22 Congresso nazionale Fabi. Ore 9,00.

Partecipano, tra gli altri, Lando Maria Sileoni, segretario generale Fabi. Ergife Palace Hotel. Anche in streaming. I lavori terminano il 16 giugno.

- Milano: presentazione del Rapporto 2023 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari. Ore 10,00. Via Gesu', 6/8.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: OVS INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: produzione industriale, aprile. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: bilancia commerciale, aprile. Ore 8,00.

- Eurozona: produzione industriale, aprile. Ore 11,00.

- Italia: Istat - esportazioni delle regioni italiane, gen. - mar. 2023. Ore 11,00.

- Stati Uniti: prezzi alla produzione, maggio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: prezzi alla produzione, esclusi alimentari ed energia, maggio. Ore 14,30.

ECONOMIA - Roma: evento Breakfast&Finance "Il punto sulla situazione economia alla luce delle Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia", organizzato da Canova Club. Ore 8,00.

Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, vice presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Corso Vittorio Emanuele II, 101.

- Milano: ESG Business Conference - VIII edizione "L'azienda politica", evento di presentazione dei risultati di Integrated Governance Index 2023 organizzato da ET.Group. Ore 9,00.

Piazza Mercanti, 2.

- Roma: forum Acadi "Il gioco pubblico alla sfida della sostenibilita'" e presentazione del Bilancio di Sostenibilita' 2022 del comparto del gioco pubblico. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo Sangalli, presidente Confcommercio.

Piazza G. G. Belli, 2.

- Roma: seminario INAPP "Sostenere le transizioni con percorsi innovativi di orientamento. L'analisi della domanda dei giovani". Ore 10,00. Corso d'Italia 34.

- Roma: conferenza stampa pre lancio della missione ESA Euclid. Ore 10,30. Sede dell'Agenzia Spaziale Italiana.

- Milano: evento Intesa Sanpaolo, "La nuova isybanke le sfide dell'innovazione tra banca e fintech". Ore 11,00. Presso la sede.

- Roma: evento "Il sistema italiano delle bioplastiche motore di sviluppo e rigenerazione", organizzato da Biorepack. Ore 11,00. Via di Ripetta, 190.

- Roma: in occasione dei 120 anni dalla nascita di Pasquale Saraceno, incontro "Ieri, oggi domani", organizzato da Svimez.

Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, (Vito Grassi, vice presidente Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria. Via Veneto, 33. - Milano: in occasione del Mastercard Innovation Forum 2023 "Step into the next economy", visita guidata alla Demo Area, per presentare le ultime tecnologie e innovazioni e soluzioni. Ore 12,30. Palazzo del Ghiaccio. - evento Airbus per celebrare il decimo anniversario del primo volo dell'A350. Ore 14,00. In streaming. - Milano: summit "Obe summit 2023 - The passion economy". Ore 14,30. Via Tortona, 56. - Milano: conferenza stampa Banca d'Italia per la presentazione del rapporto "Economie Regionali - L'economia della Lombardia". Ore 15,00. Centro Congressi della Banca d'Italia di via Moneta. - Milano: presentazione di "Light is Life. Festa delle Luci A2A". Ore 15,00. Viale Vittorio Veneto, 2. - Milano: evento "I fondi pensione nel pubblico impiego". Ore 17,00. Via Bligny, 22. - Milano: terza edizione dell'Insurtech Day "Competenze e intelligenza artificiale rivoluzionano il mercato assicurativo", organizzato da Italian Insurtech Association e presentazione Centro Svizzero Italiano. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 Mozione pensioni minime (Aula) 14,15 e 20,00 Dl enti pubblici (Affari Costituzionali e Bilancio) 15,00 Question time (Aula) 16,30 Elezione due segretari presidenza (Aula) 17,00 Ddl voto in Comune diverso da residenza, Pdl professioni pedagogiche, Mozioni Pnrr e Mozioni pensioni minime (Aula) Senato 9,00 e 14,00 Ddl Province, Ddl partiti, Ddl Autonomia (Affari Costituzionali) Organismi bicamerali 9,30 Audizione presidente e amministratore delegato di Telsy, Alessandro Pansa e Eugenio Santagata (Copasir).

