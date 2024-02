Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 14 febbraio

FINANZA - Milano: convegno IRTOP Consulting "Euronext Growth Milan: i risultati dell'OSSERVATORIO ESG di IRTOP. Le strategie sostenibili delle aziende quotate". Ore 16,30.

Via del Lauro, 7.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Gefran, Interpump, Tim.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Luxottica. Ore 18,30.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: Inflazione m/m, gennaio. Ore 08,00.

- Gran Bretagna: Inflazione a/a, gennaio. Ore 08,00.

- Eurozona: Produzione industriale m/m, dicembre. Ore 11,00.

- Eurozona: PIL a/a 2a stima, IV trimestre prel. Ore 11,00.

- Eurozona: Occupazione t/t flash, IV trimestre. Ore 11,00.

- Eurozona: PIL t/t 2a stima, IV trimestre prel. Ore 11,00.

ECONOMIA - Parigi: si conclude la riunione ministeriale dell'Aie 2024, nella quale si incontrano i ministri dell'energia e del clima di tutto il mondo. Partecipano, tra gli altri, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti per il clima John Kerry.

Nuova Delhi: prima tappa di ROAD to TRENTO "Italia e India: la sfida di diversificare la supply chain", organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in India. Ore 10,30. In streaming.

- nuovo appuntamento del ciclo di incontri "Italia 2024: Persone, Lavoro, Impresa", la piattaforma di dialogo con i massimi esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e dell'impresa, promossa da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale GEDI "Geopolitica: rischi ed implicazioni per il sistema delle imprese". Ore 11,00. In streaming.

- Milano: evento di presentazione "Beer Revolution", organizzato da Birrificio Agricolo Baladin. Ore 11,15.

Cascina Nascosta.

Bruxelles: audizione di Piero Cipollone, membro del Consiglio Europeo, sull'euro digitale davanti alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. Ore 15,00. Segue alle ore 17,30 CEO Summit, organizzato da EuroCommerce. Presso Parlamento europeo.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,00 Dm 'Basi Blu' Marina; Dm 'Volo a vela'; Dm 'Rinnovamento capacita' very short range air defence' Esercito; Dm 'Mezzi tattici aviolanciabili '; Dm 'Poligoni di tiro chiusi in galleria' Esercito (Difesa) 9,30 elezione 8 componenti, effettivi e supplenti, Vigilanza Cdp (Aula) 13,30 audizioni Federpesca, Assiterminal e Uniport; Inps; Inail su Ddl lavoro (Lavoro) 14,00 question time ministero Economia (Finanze) 14,00 Ddl conflitto interessi (Affari costituzionali) 14,00 Dlgs direttiva Codice comunicazioni elettroniche (Trasporti) 14,15 audizione Roberto Cingolani, ad Leonardo, su impatto IA su sistema produttivo (Attivita' produttive) 14,30 Ddl diritti consumatori; Ddl responsabilita' collegio sindacale (Giustizia) 14,30 Ddl delega revisione codice strada (Trasporti) 14,40 Ddl terzo settore (Affari sociali) 15,00 Legge quadro interporti (Trasporti) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 Ddl lavoratori oncologici (Lavoro) 15,45 Ddl turismo accessibile (Attivita' produttive) 16,15 mozione Sgarbi; Ddl commissione Covid (Aula) SENATO 8,30 e 20,00 Ddl premierato (Affari Costituzionali) 9,00 Dl ex Ilva (Industria) 9,15 e 14,00 Dl superbonus (Finanze) 9,30 Ddl agevolazioni start up (Finanze) 10,00 Ddl ratifica protocollo Italia-Albania su migranti, Ddl bullismo (Aula) 13,00 Documento conclusivo indagine conoscitiva su patrimonio sanitario pubblico (Affari Sociali) 14,30 Risoluzione su revisione imposta soggiorno (Finanze) ORGANISMI BICAMERALI 13,30 audizione Calogero Gaetano Paci, procuratore Repubblica Reggio Emilia (Antimafia).

