Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 13 agosto
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Germania: IPCA a/a finale, luglio. Ore 8,00.
- Germania: IPCA m/m finale, luglio. Ore 8,00.
- Germania: CPI m/m finale, luglio. Ore 8,00.
- Germania: CPI a/a finale, luglio. Ore 8,00.
- Spagna: IPCA a/a finale, luglio. Ore 9,00.
ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.
