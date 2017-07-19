Dati
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 13 agosto

            FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Germania: IPCA a/a finale, luglio. Ore 8,00.

            - Germania: IPCA m/m finale, luglio. Ore 8,00.

            - Germania: CPI m/m finale, luglio. Ore 8,00.

            - Germania: CPI a/a finale, luglio. Ore 8,00.

            - Spagna: IPCA a/a finale, luglio. Ore 9,00.

            ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.

