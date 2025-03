Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 12 marzo

FINANZA - Il Tesoro colloca in asta BoT annuali per 9 miliardi.

- Milano: conferenza stampa Banca Popolare di Sondrio per presentazione Piano Industriale 2025-2027. Ore 11,30. Via Santa Maria Fulcorina, 1.

- Milano: il Gruppo Mondadori presenta i risultati FY 2024 alla comunita' finanziaria. Ore 15,30. Presso la libreria Mondadori di piazza Duomo.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Banca Mediolanum, BFF Bank, Bper, Caltagirone Editore, Cy4gate, Illimity Bank, Fiera Milano, Generali, Landi Renzo, Mondadori, Next Re Siiq, Revo.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Cy4gate.

- Conference call Erg.

- Conference call Fiera Milano. Ore 17,00.

- Conference call Revo. Ore 18,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Stati Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) m/m, febbraio. Ore 13,30.

- Stati Uniti: CPI m/m, febbraio. Ore 13,30.

- Stati Uniti: CPI a/a, febbraio. Ore 13,30.

- Stati Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) a/a, febbraio. Ore 13,30.

ECONOMIA - Verona: prosegue la IV edizione di "LetExpo - Logistics Eco Transport Trade Show", appuntamento sulla logistica e il trasporto, organizzato da ALIS e Veronafiere. Presso il quartiere fieristico. L'evento si conclude il 14 marzo.

- Bruxelles: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa al Consiglio Competitivita' (Mercato interno e industria), e viene ricevuto dal commissario europeo agli Affari economici, Valdis Dombrovskis.

- Roma: si conclude il primo "Italian Geothermal Forum", evento di In Fieri e organizzato da Mirumir. Ore 9,00.

Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso il Centro Congressi "Auditorium della Tecnica". Anche in streaming.

- Milano: prosegue il "Security Summit 2025", nel corso del quale manager, professionisti ed imprenditori, con l'aiuto di istituzioni e dei ricercatori di Clusit analizzano il mercato della cyber security, l'evoluzione delle minacce e le strategie di risposta. Ore 9,15. Presso UNAHOTELS, Expo Fiera. L'evento si conclude domani.

- Milano: XIII edizione del Rapporto Top Utility "Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti". Ore 9,30. Presso la Camera di Commercio, via Meravigli 9B.

- Roma: presentazione Rapporto Piaac "Le competenze cognitive in Italia nel contesto internazionale. I fattori determinanti, i livelli e i rendimenti sociali ed economici", realizzato da INAPP. Ore 10,00. Presso la sede del CNEL.

- Roma: l'Universita' Luiss ospita la presentazione dell'ultimo libro dei docenti dell'Ateneo Paolo Cellini e Maximo Ibarra "AI Impact. La cooperazione persone-tecnologie per le grandi sfide contemporanee". Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia.

Presso Campus Luiss, viale Romania 32.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il primo ministro del Regno dei Paesi Bassi, Dick Schoof. Ore 15,30.

Palazzo Chigi.

CAMERA 8,30 Dm cessione materiale armamento a titolo gratuito a forze armate Niger; Dm cessione materiale armamento a titolo gratuito a forze armate Somalia (Esteri e Difesa riunite) 11,00 Ddl intercettazioni (Aula) 13,30 Ddl export armi (Esteri e Difesa riunite) 13,30 Ddl insularita'; Ddl montagna (Bilancio) 13,30 Ddl cambio denominazione Archivio centrale dello Stato in Archivio nazionale; Ddl societa' sportive Sicilia e Sardegna (Cultura) 13,40 question time ministero Imprese e Made in Italy (Attivita' produttive) 13,50 Ddl terapie digitali (Affari sociali) 14,15 Dl ex Ilva (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 14,15 Ddl sanita' complementare (Affari sociali) 14,30 Ddl Corte conti (Affari costituzionali e Giustizia riunite) 14,40 audizioni associazioni ed esperti su Ddl etichettatura prodotti latte crudo (Affari sociali) 15,00 question time ministri (Aula) 15,15 interrogazioni su potenziamento organico Gdf e Agenzia entrate; diritti cittadini in accertamento fiscale; fiscalita' criptoattivita' (Finanze) 17,15 Ddl intercettazioni; Ddl controlli sanitari Giubileo (Aula) SENATO 8,30 Audizioni su Ddl semplificazione attivita' economiche (Affari Costituzionali) 8,45 Comunicazione 2024 su politica allargamento Ue, Programma lavoro Commissione Ue in 2025 (Politiche Ue) 9,15 Audizioni su Ddl procedimento realizzazione credito (Giustizia) 9,30 Deliberazione Cdm su partecipazione Italia a missioni internazionali, Relazione su missioni internazionali in corso (Esteri) 10,00 Ddl responsabilita' componenti collegio sindacale, Ddl prestazioni sanitarie (Aula) 13,30 Ddl promozione ricerca (Cultura) 20,00 Ddl sicurezza (Affari Costituzionali) ORGANISMI BICAMERALI 8,15 audizione Anpci (Federalismo fiscale).

