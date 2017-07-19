Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 11 marzo

FINANZA - Milano: evento "Directa D - La finanza parla al Femminile", dedicato al confronto sul ruolo delle donne nel mondo della finanza e degli investimenti online. Ore 14,00. Presso Palazzo Mezzanotte.

- Milano: evento stampa di Gam "Golfo e mercati emergenti, rischi e opportunita' per gli investitori". Ore 14,30. Presso il Four Seasons Hotel, via del Gesu' 6.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: BasicNet, Bper Banca, Cementir Holding, Erg, Esprinet, Generali, Geox, Leonardo, Salvatore Ferragamo, Sys-Dat, Tesmec, Tim, Webuild, Wiit.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call BasicNet.

- Conference call Sys-Dat.

- Conference call Wiit.

- Conference call Tesmec. Ore 14,00.

- Conference call Geox. Ore 17.40.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Cina: Bilancia commerciale USD, febbraio. Ore 0,00.

- Cina: Esportazioni in USD a/a, febbraio. Ore 0,00.

- Cina: Importazioni in USD a/a, febbraio. Ore 0,00.

- Cina: M2 a/a, febbraio. Ore 0,00.

- Cina: Finanza sociale aggregata (flusso), febbraio. Ore 0,00.

- Cina: Nuovi prestiti bancari (flusso), febbraio. Ore 0,00.

- Germania: IPCA a/a finale, febbraio. Ore 8,00.

- Germania: IPCA m/m finale, febbraio. Ore 8,00.

- Germania: CPI a/a finale, febbraio. Ore 8,00.

- Germania: CPI m/m finale, febbraio. Ore 8,00.

- Italia: Istat - Esportazioni delle regioni italiane, gennaio - dicembre. Ore 10,00.

- Stati Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) m/m, febbraio.

Ore 13,30.

- Stati Uniti: CPI m/m, febbraio. Ore 13,30.

- Stati Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) a/a, febbraio.

Ore 13,30.

- Stati Uniti: CPI a/a, febbraio. Ore 13,30.

ECONOMIA - Strasburgo (Francia): riunione del Parlamento europeo in seduta plenaria.

- Pavia: Itir Summit 2026 "La responsabilita' della scelta tra salute, longevita', energia e intelligenza artificiale", il convegno annuale del Centro di Ricerca Itir dell'Universita' di Pavia. Ore 9,00. Presso il Teatro Fraschini, corso Strada Nuova 135.

- Roma: si apre il convegno "Rome Technopole: dove il futuro prende forma". Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio; Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria. Presso l'Aula Magna del Rettorato della Sapienza Universita' di Roma. I lavori terminano domani.

- Roma: evento "The European Affordable Housing Plan versus Piano Casa in Italia", organizzato da Legacoop e Legacoop Abitanti. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Angelo Camilli, vicepresidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Presso Legacoop, via Guattani 9.

- Verona: prosegue la V edizione di "LetExpo", evento fieristico internazionale per i trasporti, la logistica, la sostenibilita' ed i servizi alle imprese, organizzato da Alis in collaborazione con Veronafiere. Ore 10,00. Presso il quartiere fieristico. La manifestazione si conclude il 13 marzo.

- Brescia: conferenza stampa di presentazione di "C'e' Posto per Te", la campagna itinerante promossa da Sviluppo Lavoro Italia per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Ore 10,30. All'interno di Smart Future Brescia, Fiera Brixia Forum, via Caprera 5.

- Firenze: evento "Its Academy e Universita'. Nuove sinergie per una filiera integrata della formazione tecnologica superiore", nell'ambito della Fiera Didacta organizzata da Indire. Ore 12,15. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation. Presso Fortezza Da Basso, viale Filippo Strozzi 1.

- Milano: SDA Bocconi School of Management organizza la cerimonia di premiazione dell'ultima edizione del "Best Performance Award, Sustainability for Growth", l'iniziativa volta a valorizzare le eccellenze che integrano performance economiche solide e sostenibilita' come leve di crescita strategica. Ore 18,00. Via R. Sarfatti, 10.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 audizione Fabio Ciciliano, capo Protezione Civile e commissario Niscemi su Dl Niscemi (Ambiente e Lavori pubblici) 9,00 Dm programma potenziamento difesa aerea e missilistica (Difesa) 9,30 Ddl Giornata riciclo carta; Ddl tutela campagne elettorali da AI (Aula) 12,30 Ddl ratifica Accordo Italia-Emirati Arabi Uniti di cooperazione difesa (Esteri) 12,30 Ddl cinema (Cultura) 12,30 deliberazioni indagini conoscitive dinamiche Pil 1992-2025; impatto ora legale (Attivita' produttive) 12,30 question time ministero Lavoro (Lavoro) 12,30 Ddl agricoltura (Agricoltura) 12,45 question time ministri (Aula) 12,45 Ddl costituzionale Roma Capitale (Affari costituzionali) 13,00 Ddl destinazione proventi vendite prodotti Dl bollette (Attivita' produttive) 13,00 audizioni associazioni ed esperti su Ddl caregiver familiari (Affari sociali) 13,15 Dlgs tutela ambiente (Giustizia) 13,15 audizioni esperti e associazioni su Dlgs direttiva parita' retribuzioni (Lavoro) 13,30 incontro ambasciatori in Italia dei Paesi Consiglio cooperazione del Golfo e Giordania (Esteri) 13,30 Ddl delega riforma ordinamento forense; Ddl sanzioni tutela alimenti italiani (Giustizia) 13,30 question time ministero Economia (Finanze) 14,00 Ddl ampliamento Art bonus (Finanze) 14,00 proposta nomina Annalisa Tardino presidente Autorita' sistema portuale Marei Sicilia occidentale (Trasporti) 15,00 comunicazioni presidente del Consiglio, Giorgia Meloni su Consiglio europeo e crisi in Medio Oriente (Aula) SENATO 9,00, 14,00 e 20,00 Dl sicurezza (Affari Costituzionali) 9,00 Sindacato ispettivo (Industria) 10,00 Ddl valorizzazione risorsa mare, Ddl valorizzazione sussidiaria Beni culturali (Aula) 12,00 Informativa ministro Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, su ex Ilva (Aula) 13,00 Audizione di Anci su poverta', abbandono e dispersione scolastica (Cultura) 13,00 Ddl riforma Rai, Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) ORGANISMI BICAMERALI 14,00 audizione sottosegretario Economia, Federico Freni (Insularita') 20,00 audizione ad Rai, Giampaolo Rossi (Vigilanza Rai).

