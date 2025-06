Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 11 giugno

FINANZA - Roma: il Tesoro assegna in asta BoT annuali fino a 8,5 miliardi.

- Live media webinar di PIMCO, in cui viene illustrato l'ultimo Secular Outlook sulle prospettive economiche globali a lungo termine di PIMCO e le implicazioni per gli investimenti per i prossimi 5 anni. Ore 16,30.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Gas Plus, per approvazione bilancio al 31/12/2024, destinazione risultato di esercizio, distribuzione dividendo. Ore 14,30. Viale Enrico Forlanini, 17.

DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - esportazioni delle regioni italiane, gennaio- marzo. Ore 10,00.

- Stati Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) m/m, maggio.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI m/m, maggio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI a/a, maggio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) a/a, maggio.

Ore 14,30.

ECONOMIA - Roma: si apre l'evento "QUO VADIS, ROMA? - Progetto per un futuro capitale". Partecipano, tra gli altri, Andrea Abodi, ministro dello Sport; Alessandro Giuli, ministro della Cultura. Presso l'aula congressi del museo MAXXI. L'evento si conclude domani.

- Milano: conferenza "Investing in Defence: Mobilising Finance for Europe's Protection", organizzata da Vitale & Co. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Fabrizio Pagani, partner Vitale & Co. Presso Hotel Principe di Savoia, piazza della Repubblica 17.

- Roma: evento "Telco per l'Italia", in cui si affrontano temi cruciali come l'evoluzione delle infrastrutture di rete, il ruolo crescente dell'intelligenza artificiale, la sovranita' digitale e il nuovo posizionamento degli operatori come abilitatori dell'ecosistema tecnologico nazionale. Ore 9,30.

Partecipano, tra gli altri, Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione e al digitale; Pietro Labriola, a.d. Tim; Benedetto Levi, a.d.

Iliad. Presso Roma Eventi Piazza di Spagna, via Alibert 5a.

- Roma: assemblea generale di Confcommercio-Imprese per l'Italia. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Carlo Sangalli, presidente Confcommercio; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (videomessaggio). Piazza G.G.

Belli, 2.

- Stroppiana (Vc): evento "Sfide di Sostenibilita': La Transizione Energetica 2025". Ore 9,50. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG. Presso la Fondazione Marazzato.

- Roma: l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) presenta il suo annuale "Rapporto sulla politica di bilancio". Ore 10,30.

Partecipano, tra gli altri, Lilia Cavallari, presidente dell'UPB; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze. Presso la sala Zuccari del Senato.

- Milano: evento "Pasta & Sport, cosa non sappiamo tra evidenze scientifiche e miti da sfatare", organizzato da Barilla.

Occasione di approfondimento scientifico-nutrizionale del ruolo della pasta nell'alimentazione degli sportivi (amatoriali e non) con l'aiuto di esperti di salute e nutrizione. Ore 11,30. Presso Open Milano, viale Monte Nero 6.

- Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla riunione conclusiva per la firma dell'Accordo di Programma per il rilancio dell'AST di Terni.

Ore 15,00. Presso Palazzo Piacentini.

- Milano: evento annuale dell'Institute for European Policymaking e Bocconi University, in cui si discute delle sfide dell'Unione europea nel quarantesimo anniversario del Consiglio europeo di Milano del 1985. Ore 16,00. Presso il Castello Sforzesco.

- Milano: assemblea annuale dei soci ALDAI-Federmanager "80 anni di eccellenza manageriale: guidiamo il cambiamento e costruiamo il futuro insieme!". Ore 16,30. Presso l'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

- Roma: evento "Homo Viator. Pellegrinaggio e viaggio", organizzato dalla Fondazione Cortile dei Gentili in collaborazione con l'Autorita' di Regolazione dei Trasporti.

Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Card. Gianfranco Ravasi, presidente emerito Pontificio Consiglio della Cultura e fondatore "Cortile dei Gentili"; Nicola Zaccheo, presidente Autorita' di Regolazione dei Trasporti; Stefano Antonio Donnarumma, a.d. Ferrovie dello Stato; Luca Cordero di Montezemolo, presidente Italo Treno; Vincenzo Nunziata, presidente Aeroporti di Roma; Antonio Turicchi, presidente Autostrade per l'Italia. Presso il Tempio di Adriano, piazza di Pietra.

- Roma: celebrazione del X anniversario di FlixBus in Italia, principale operatore di trasporto passeggeri su gomma, nella media-lunga percorrenza. Ore 18,30. Partecipano, tra gli altri, Andrea Incondi, Flix vice president Europe South; Alessandra Priante, presidente ENIT. Presso la terrazza della Rinascente, via del Tritone 61.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 Ddl Legge delegazione europea (Aula) 13,45 question time ministero Infrastrutture (Trasporti) 14,00 Comunicazioni Ue automotive (Attivita' produttive) 14,30 question time ministero Ambiente e Sicurezza energetica (Ambiente e Lavori pubblici) 14,30 Ddl delega AI (Trasporti e Attivita' produttive riunite) 14,30 question time ministero Lavoro (Lavoro) 14,30 audizioni Farmindustria; Egualia; Sandoz; Aifa; Federfarma su Regolamento Ue medicinali critici e di interesse comune (Politiche Ue) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 Ddl modifica delega riforma fiscale (Finanze) 15,30 risoluzione scontrino pagamenti elettronici (Finanze) 16,15 mozione trasporti; Ddl ratifica accordi Italia Moldava su sicurezza sociale; Italia-India cooperazione difesa; Italia-Egitto trasporto merci; Ddl Accordo Italia-Costa Rica cooperazione culturale (Aula) SENATO 10,00 Ddl economia spazio, Dl acconti Irpef, Dl alluvioni e Campi Flegrei (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione Vincenzo Bonifati, vicepresidente Ance (Antimafia) 14,00 audizione direttore Aisi, Bruno Valensise (Copasir).

Red-

(RADIOCOR) 09-06-25 19:34:47 (0575) 5 NNNN