Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 10 settembre

FINANZA - Milano: prosegue la "Euronext Sustainability Week 2025", una settimana di dialogo tra imprese, investitori e istituzioni su crescita sostenibile e innovazione. Alle ore 10,00, "XII edition of Itinerari Previdenziali's annual report". Nel pomeriggio, alle ore 14,00, il workshop "The Strategic Role of Stewardship in assessing corporates risks and opportunities".

Presso Palazzo Mezzanotte. I lavori terminano domani.

- Roma: il Tesoro assegna in asta BoT annuali per massimi 9 miliardi.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Cellularline, El.En., Esprinet, Orsero, Sys-Dat.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Cellularline. - Conference call Sys-Dat. - Conference call Orsero. Ore 16,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Cina: CPI m/m, agosto. Ore 3,30.

- Cina: PPI a/a, agosto. Ore 3,30.

- Cina: CPI a/a, agosto. Ore 3,30.

- Spagna: Produzione industriale a/a, luglio. Ore 9,00.

- Italia: Istat - Produzione industriale, luglio. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Nota sull'andamento dell'economia italiana, luglio-agosto. Ore 11,00.

- Stati Uniti: PPI m/m, agosto. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PPI (escl. alimentari, energia) m/m, agosto.

Ore 14,30.

ECONOMIA - Francoforte: Consiglio direttivo della BCE. Riunione di politica monetaria.

- Rho (Mi): prosegue Gastech 2025, il piu' importante appuntamento globale per il gas naturale, GNL, idrogeno, tecnologie per il clima e AI nel settore energetico.

Partecipano ministri di tutto il mondo, aziende e importanti istituzioni del settore energetico. Presso Fiera Milano. I lavori terminano il 12 settembre.

- Vimercate (Mb): evento Nokia Italy Innovation Day 2025 "Plasmare il futuro dell'Italia e dell'Europa: e' tempo di agire". Ore 9,00. Via Energy Park, 14.

- Milano: l'Universita' Bocconi organizza la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2025/2026. Ore 11,00.

Partecipa, tra gli altri, Nadia Calvino, presidente della Banca Europea per gli Investimenti. Presso l'aula Magna Bocconi di via Roentgen.

- Milano: conferenza stampa di presentazione della XXIV edizione del Premio Cairo, organizzata dal mensile ARTE di Cairo Editore. Ore 11,00. Via Eugenio Balzan, 3.

- Roma: in occasione della Giornata Mondiale per la prevenzione del suicidio, conferenza stampa "Suicidio: rompere il silenzio e costruire un piano nazionale di prevenzione", organizzata da Telefono Amico Italia. Ore 11,00. Presso Palazzo Madama.

- Roma: presentazione e firma del protocollo di intesa tra ANCI e INPS, per favorire l'attivazione e la promozione dei Punti Utenti Evoluti (PUE) presso i comuni italiani, sportelli telematici che consentono all'INPS di offrire i propri servizi anche nei luoghi piu' distanti dalle proprie sedi territoriali.

Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Gabriele Fava, presidente dell'INPS; Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI.

Presso Palazzo Wedekind.

- Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra la presidente della Moldavia, Maia Sandu. Ore 12,00. Presso Palazzo Chigi.

- Roma: presentazione del Rapporto annuale sulla Produttivita' 2025, frutto del lavoro svolto dal Comitato Nazionale Produttivita'. Ore 16,00. Presso la Plenaria Marco Biagi del CNEL.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 12,00 Ddl separazione carriere; Dpcm flussi; Ddl Statuto Trentino-Alto Adige (Affari costituzionali) 13,20 audizioni Alfredo Cestari, presidente Camera di Commercio ItalAfrica Centrale; Giampaolo Silvestri, segretario generale Fondazione Avsi - Ets; Recommon su relazione attuazione Piano Mattei (Esteri) 14,30 Dm cessione a titolo gratuito Nave Libra all'Albania (Esteri e Difesa riunite) 14,30 parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio del Ddl carriera dirigenziale e performance personale dirigenziale e non dirigenziale Pa (Bilancio) 14,30 interrogazioni raddoppio SS7 Ferrandina-Matera; inquinamento acustico AV e A1 area Settebagni (Rm); impiego utili societa' Concessioni Autostradali Venete (Ambiente e Lavori pubblici) 14,50 risoluzione su contratti di fiume; Ddl delega riordino norme edilizia (Ambiente e Lavori pubblici) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 question time ministero Economia (Finanze) 15,20 question time ministero Salute (Affari sociali) 15,30 Dlgs tributi regionali e locali e federalismo fiscale regionale (Bilancio) 15,30 question time ministero Lavoro (Lavoro) 16,15 mozioni contrasto aumento spese militari, a favore politiche in campo sociale e adesione Trattato proibizione delle armi nucleari; Ddl delega data center (Aula) SENATO 9,00 Ddl semplificazione attivita' economiche, Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali) 9,00 Ddl rottamazione, Dlgs federalismo fiscale regionale (Finanze) 9,15 Ddl tutela prodotti alimentari, Ddl realizzazione credito, Ddl processo telematico (Giustizia) 9,30 Ddl partecipazione popolare azioni societa' sportive (Cultura) 10,00 Dl Agenas, Ddl zone montane, Ddl ratifiche accordi internazionali, Ddl partecipazione italiana a Banche multilaterali sviluppo, Ddl modifiche intesa Governo italiano e Tavola valdese (Aula) 13,00 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 13,00 Ddl Pmi, Ddl concorrenza 2025, Atto Ue su modifica Pac (Industria) 20,00 Ddl Corte dei Conti (Affari Costituzionali e Giustizia) ORGANISMI BICAMERALI 9,00 audizioni comandante Tutela salute Carabinieri, Raffaele Covetti e direttore Antifrode Agenzia dogane e Monopoli, Sergio Gallo su contraffazioni agroalimentari (Ecomafie) 13,30 audizione presidente Unione nazionale imprese elettriche minori (Uniem), Alessandro Bianco (Insularita').

