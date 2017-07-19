Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 9 settembre

FINANZA - Milano: prosegue la "Euronext Sustainability Week 2025", una settimana di dialogo tra imprese, investitori e istituzioni su crescita sostenibile e innovazione. Alle ore 9,30 (in inglese) l'evento "Driving Growth and Competitiveness through Sustainability". Nel pomeriggio, alle ore 14,30, i workshop "Navigating the Path of Mitigation, Resilience, and Growth" e "The Evolution of ESG Bond Markets: Embracing Standards and Innovation". Presso Palazzo Mezzanotte. I lavori terminano l'11 settembre.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Dexelance, Eurotech, LU-VE, Moltiply Group.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Dexelance. Ore 18,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Francia: Produzione industriale m/m, luglio. Ore 8,45. ECONOMIA - Rho (Mi): si apre Gastech 2025, il piu' importante appuntamento globale per il gas naturale, GNL, idrogeno, tecnologie per il clima e AI nel settore energetico.

Partecipano ministri di tutto il mondo, aziende e importanti istituzioni del settore energetico. Presso Fiera Milano. I lavori terminano il 12 settembre.

- Rho (Mi): nell'ambito del Giubileo degli agricoltori lombardi, l'incontro "Coltivatori: produttori di cibo, ambasciatori di pace e di speranza". Ore 10.00. Presso il Centro Congressi Mantovani Furioli, corso Europa 228.

- Milano: presentazione dell'anteprima digitale del "Rapporto Coop 2025 - Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani", redatto dall'Ufficio Studi COOP. Ore 11,00.

Presso il Meet Center, via Vittorio Veneto 2.

- Pescara: roadshow Intesa Sanpaolo - Confindustria "Investimenti, Innovazione, Credito. Il valore del Mezzogiorno e le opportunita' della ZES Unica". Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Natale Mazzuca, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno. Via Raiale, 110 bis.

- Roma: evento di lancio della II edizione della "Giornata dello Sport Italiano nel Mondo", rassegna tematica volta a valorizzare le eccellenze del nostro Paese anche in questo ambito. Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Andrea Abodi, ministro per lo Sport ed i Giovani; Luciano Buonfiglio, presidente del CONI; Marco Giunio De Sanctis, presidente CIP. Presso Villa Madama.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 14,00 Ddl ratifica accordo Accordo Italia-Bahre su cooperazione cultura e scienza; Ddl ratifica Accordo Italia-Camerun di cooperazione cultura e scienza; Ddl ratifica Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche; Ddl ratifica Accordo Italia-Costa d'Avorio cooperazione migrazione; Ddl ratifica; Ddl ratifica Accordo Italia-Giappone su vacanza-lavoro (Aula) 16,00 audizioni Aoi, Cini e Link 2007; esperti su relazione attuazione Piano Mattei (Esteri) 18,00 Dl giustizia (Giustizia) SENATO 15,00 Ddl semplificazione attivita' economiche, Dpcm flussi (Affari Costituzionali) 16,30 Audizioni su Dl rifiuti e Terra fuochi (Giustizia) 17,00 Dl rifiuti e Terra fuochi, Ddl tutela prodotti alimentari, Ddl realizzazione credito, Ddl processo telematico (Giustizia) ORGANISMI MONOCAMERALI CAMERA 11,00 audizione Paola Severino, presidente Scuola nazionale Amministrazione (Transizione demografica).

