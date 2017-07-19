Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 9 dicembre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Cina: Bilancia commerciale USD, novembre. Ore 0,00.

- Cina: Esportazioni in USD a/a, novembre. Ore 0,00.

- Cina: Importazioni in USD a/a, novembre. Ore 0,00.

- Germania: Bilancia commerciale destag. ottobre. Ore 8,00.

ECONOMIA - Dublino (Irlanda): il Governatore di Banca d'Italia, Fabio Panetta, partecipa alla Whitaker Lecture alla Central Bank of Ireland.

- Roma: presentazione dell'Indagine sul lavoro 2025 del Centro Studi Confindustria "IA e lavoro: nel cuore della trasformazione". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation. Viale dell'Astronomia, 30.

- Roma: evento "Towards a thematic account of the space economy in Italy: Methodology and first evidences", organizzato dall'Asi (Agenzia Spaziale Italiana) e dall'Istat.

Ore 10,00. Via Cesare Balbo, 14. Anche in streaming.

- Roma: assemblea nazionale 2025 di Confesercenti "Lavoro, impresa, coesione sociale: le leve per il futuro del Paese".

Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze; Nico Gronchi, presidente nazionale Confesercenti. Presso le Corsie Sistine, Borgo Santo Spirito 1.

- Roma: presentazione dello studio Luiss sul "Piano di sviluppo dell'aeroporto di Roma Fiumicino 'Leonardo da Vinci'.

Il Masterplan 2046: vantaggi economico-sociali". Ore 11,15.

Partecipa, tra gli altri, Marco Troncone, a.d. di Aeroporti di Roma. Presso Campus Luiss, viale Pola 12.

- Milano: viene presentato e aperto al pubblico il nuovo info point cantieri di Ferrovienord, nella stazione di Milano Cadorna. Ore 14,30.

- Milano: ultima tappa italiana per i van della "Carovana della Pace", iniziativa delle Acli. Ore 15,00. Palazzo Gio Ponti, sede di Assolombarda, via Pantano 9.

- Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Ore 15,00.

Palazzo Chigi.

- Roma: Acri organizza l'evento di premiazione "GenP. Giovani che partecipano", iniziativa dedicata alle organizzazioni di Terzo settore che contribuiscono a incentivare la partecipazione giovanile. Nell'occasione viene presentata l'indagine "Verso una nuova leadership del Terzo settore", realizzata da Percorsi di Secondo Welfare. Ore 16,00.

Partecipa, tra gli altri, Giovanni Azzone, presidente Acri.

Presso la Libreria Spazio Sette, via dei Barbieri 7.

- Roma: la Camera di Commercio di Roma organizza la seconda edizione del Premio "Imprese Storiche" e del Premio "Roma per il Made in Italy". Ore 17,00. Presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, piazza di Pietra.

- Milano: in occasione dei 30 anni dalla sua fondazione, Aspenia organizza il dibattito "Valutare il rischio nel 2026.

La geoeconomia del disordine mondiale". Ore 18,00. Presso Sda Bocconi, via Sarfatti 10.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 10,30 interpellanze e interrogazioni (Aula) 14,40 audizioni Cnr; Ispra; Utilitalia; Coordinamento Pile Accumulatori; Unrae; Fondazione sviluppo sostenibile; Wwf su Dlgs direttiva batterie e rifiuti di batterie (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 12,00 Ddl concorrenza; mozioni prevenzione sanitaria; Ddl cammini d'Italia (Aula) 12,20 audizioni esperti; Associazioni direttori giardini pubblici; Anaci; Adharia; Italia Nostra; Ingv; archeologi ministero Cultura; Aiccre; Consumatori; Consiglio superiore lavori pubblici; Amici della Terra su Ddl riordino norme edilizia (Ambiente e Lavori pubblici) 13,00 audizione capo stato maggiore Difesa, Luciano Portolano, su Documento programmatico pluriennale Difesa 2025-2027 (Difesa Camera e Senato congiunte) 13,00 audizioni Fondazione sostenibilita' digitale; Google Italia(Cultura e Trasporti riunite) 15,00 Ddl concorrenza (Aula) 20,00 Dl economia (Aula) SENATO 11,00 Incontro con delegazione imprenditori e ricercatori palestinesi (Esteri) 11,30 Incontro con Abdouraouf Gnon Konde, direttore Ufficio Unhcr Africa occidentale e centrale, e Karmen Sakhr, Capo missione in Libia (Esteri) 12,30 Audizione di Confindustria accessori moda, Antitrust, Confcommercio, Accredia su Dlgs responsabilizzazione consumatori (Industria) 12,45 Audizione di Coldiretti su Dl Transizione 5.0 (Ambiente) 13,00 Audizioni di Centro coordinamento nazionale pile e accumulatori, Accredia, Confapi, Unrae, Consorzi Cobat, Erion Compliance Organization, Consorzio Erp Italia, Consorzio Apiraee, Consorzio Sinab, Consorzio Rlg, Consorzio Ecoem, Consorzio Ecoped, Meta su Dlgs Batterie (Ambiente) 13,30 Audizioni su Ddl Lep (Affari Costituzionali) 13,30 Audizioni di Regione Piemonte, Regione Puglia, Sindaco Genova, Sindaco Novi Ligure, Sindaco Racconigi, Sindaco Statte, Sindaco Taranto, Aigi, Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Ugl Metalmeccanici, Uilm-Uil, Usb su Dl ex Ilva (Industria) 14,00 e 20,00 Ddl bilancio (Bilancio) 14,00 Dl sicurezza lavoro (Affari Sociali) 14,30 Audizioni su Ddl libero consenso (Giustizia) 15,00 Ddl riforma professioni (Giustizia) 15,00 Dm programmi pluriennali difesa (Esteri) 15,15 Atto Ue su 'Preservare pace - Tabella marcia su prontezza a difesa per il 2030' (Esteri) 15,30 Relazione su strategia industriale Ue e programma per industria Ue difesa (Esteri) 15,30 Dl Transizione 5.0 (Ambiente) 15,45 Atti Ue su sicurezza attivita' spaziali in Ue e su migrazione (Politiche Ue) 16,00 Dl ex Ilva (Industria) 16,10 Dlgs responsabilizzazione consumatori (Industria) 16,20 Atto Ue su Pac 2028-2034 (Industria) 16,30 Dl sicurezza lavoro, Ddl reclutamento ricercatori e docenti universitari (Aula) ORGANISMI MONOCAMERALI CAMERA 8,00 audizioni Fondazione Natalita' e Forum associazioni familiari (Transizione demografica) 13,00 audizioni Centro euro-mediterraneo cambiamenti climatici (Rischio idrogeologico).

Red-

(RADIOCOR) 08-12-25 19:36:20 (0519) 5 NNNN