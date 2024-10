Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 8 ottobre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Tessellis.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Consumi delle famiglie a/a, agosto. Ore 1,30.

- Germania: Produzione industriale m/m, agosto. Ore 8,00.

- Stati Uniti: Bilancia commerciale, agosto. Ore 14,30.

ECONOMIA - Milano: si apre la quarta edizione della "Digital China Week", organizzata da East Media, Triboo e SACE. La prima giornata prevede un esclusivo evento in diretta streaming dalla Terrazza del Made in Italy di SACE. Il programma prosegue nei giorni 9 e 10 ottobre in modalita' webinar.

- Amburgo (Ger): si chiude la prima edizione della Hamburg Sustainability Conference. Ore 8,30. Presso la Camera di Commercio.

- Roma: XXX edizione di "SolarPACES 2024". Ore 9,00.

Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, delegato del Presidente di Confindustria per l'Energia. Viale Umberto Tupini, 65. Anche in streaming.

- Lussemburgo: riunione Ecofin. Ore 9,00.

- Milano: IV Wine & Food Summit "Food & Beverage italiano: strategie e nuove tendenze nel mercato globale", promosso da Pambianco - PwC. Ore 9,00. Palazzo Mezzanotte. Anche in streaming.

- Roma: prende il via il "Cybertech Europe 2024", in collaborazione con Leonardo. Ore 9,05. Partecipano, tra gli altri, Roberto Cingolani, a.d. e d.g. Leonardo; Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Bruno Frattasi, d.g. di ACN; Lorenzo Mariani, co-direttore generale di Leonardo. Presso auditorium La Nuvola. L'evento si conclude domani.

- Milano: convegno "Legge Capitali: un volano per le imprese - Competitivita' delle regole dei mercati finanziari per accelerare la crescita del Sistema Italia", organizzato da Il Sole 24 Ore. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore.

Presso Palazzo Giureconsulti. Anche in streaming.

- Milano: evento "Be The Change Have An Impact - Quale ruolo per i brand oggi?", organizzato da OBE. Ore 9,30.

Piazza Olivetti, 1.

- Roma: evento "80 anni di Coldiretti". Ore 11,00.

Partecipano, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste; Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti. Presso il Teatro Eliseo.

- Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso presenta i contenuti della seconda riunione ministeriale della Presidenza italiana del G7, su Industria e Innovazione Tecnologica. Ore 11.30. Presso la sede della Stampa Estera.

- Roma: presentazione della XXIV edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, (in videocollegamento) Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Presso la Farnesina.

- Torino: prosegue il Roadshow Autunnale di Pictet Asset Management "Per qualche dollaro in piu'". Ore 15,00.

L'evento si conclude il 28 ottobre.

- Milano: presentazione della nuova edizione del "Codice di Giustizia Sportiva Figc". Ore 15,00. Presso Stadio di San Siro.

- Parma: evento "Intelligenza Artificiale e PMI: esperienze da un futuro presente", organizzato da P.I.

Confindustria e Anitec-Assinform. Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Baroni, vice presidente Confindustria e presidente P.I. di Confindustria. Strada al Ponte Caprazucca, 6/A.

- Riva del Garda (Tn): assemblea Confindustria Trento "Industria per lo sviluppo - Un'impronta 5.0 per il Trentino". Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Centro Congressi - Lido 1.

POLITICHE E ATTIVITA' PARLAMENTARI CAMERA 10,30 interpellanze e interrogazioni (Aula) 10,30 audizioni Federlazio ceramica; Apea-Distretto industriale Civita Castellana su risparmio idrico (Ambiente e Lavori pubblici) 10,50 audizioni Rete Professioni Tecniche; Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Filt, Unica Taxi, Fit, Uil Trasporti; Autostrada del Brennero Concessioni autostradali lombarde, Concessioni autostradali venete; Ansfisa; Anisa; associazioni ncc; Uber; Unione radio taci su Legge concorrenza 2023 (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 11,00 audizione ministro Cultura, Alessandro Giuli, su linee programmatiche (Cultura Camera e Senato) 12,15 Ddl missioni (Esteri e Difesa riunite) 12,15 Ddl start-up (Finanze) 12,30 Parlamento in seduta comune per elezione di un giudice della Corte costituzionale (Aula) 14,15 Psb (Bilancio) 14,15 Dlgs regolamento controllo su contante (Politiche Ue) 14,20 Legge quadro ricostruzione post-calamita' (Ambiente e Lavori pubblici) 14,45 Dl infrazioni (Giustizia e Finanze riunite) 15,00 Ddl lavoro; mozioni prevenzione tumore seno; mozioni Stellantis; mozioni parita' genere (Aula) 18,00 audizione ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti su Psb (Bilancio Camera e Senato) 20,00 Psb (Bilancio) SENATO 11,00 Comunicazioni programmatiche ministro Cultura, Alessandro Giuli (Cultura) 13,30 Psb 2025-2029 (Ambiente) 14,00 Audizioni su Ddl sicurezza (Affari Costituzionali e Giustizia) 14,00 Ddl riforma Rai (Ambiente) 14,30 Ddl Codice strada (Ambiente) 15,00 Ddl ratifica Convenzione Gcap, Ddl ratifica accordi Italia, Bers e Ucraina su ripristino centrali idroelettriche, Ddl ratifica accordo Italia-Egitto su trasporto internazionale merci, Ddl ratifica accordo Italia-Ghana di partenariato economico interinale, Ddl ratifica Convenzione Organizzazione internazionale ausili navigazione marittima (Esteri) 15,00 Psb 2025-2029 (Finanze) 15,15 Audizioni Anci, Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Copagri su Ddl riduzione spreco alimentare (Industria) 15,30 Dm programmi pluriennali Difesa (Esteri) 15,30 Relazione programmatica partecipazione Italia in Ue nel 2024 (Politiche Ue) 15,30 Dlgs regime speciale Pmi, Dlgs trattamento prudenziale enti importanza sistemica (Finanze) 16,00 Psb 2025-2029 (Politiche Ue) 16,00 Ddl promozione progetti sociali (Finanze) 16,00 Ddl prestazioni sanitarie (Affari Sociali) 16,30 Psb 2025-2029 (Bilancio) 16,30 Psb 2025-2029 (Industria) 16,30 Ddl salario minimo (Affari Sociali) ORGANISMI BICAMERALI 18,00 audizione Anaao Assomed (Covid).

