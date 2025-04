Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 8 aprile

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

ECONOMIA - Ravenna: si apre "OMC Med Energy 2025". Ore 9,15.

Partecipano, tra gli altri, Claudio Descalzi, a.d. Eni; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e della Sicurezza energetica. Presso Pala De Andre', viale Europa 1.

I lavori terminano il 10 aprile.

- Rho (Mi): si apre il Salone del Mobile 2025, il piu' importante appuntamento internazionale per il settore arredamento e design. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Presso la Fiera. L'evento si conclude il 13 aprile.

- Trieste: si conclude l'evento "Humanaize the Future - dove inizia il futuro", organizzato da Generali. Ore 8,45. Presso Palazzo Berlam e Generali Convention Center.

- Verona: evento "Equita' nell'istruzione. Dalla scuola secondaria all'Universita' in Europa", promosso da Universita' degli Studi di Verona e UniCredit Foundation. Ore 10,30.

Partecipa, tra gli altri, Andrea Orcel, a.d. Gruppo UniCredit e presidente di UniCredit Foundation. Presso aula magna Silos di Ponente, Polo Santa Marta, via Cantarane 24.

- Verona: nell'ambito di Vinitaly, conferenza stampa "Wine Business Program 2025 - Formare i Manager del futuro per il mondo del vino", organizzata dal Consorzio Italia del Vino e dalla Luiss Business School. Ore 11,00. Presso la Fiera, Centro Congressi Arena.

- Evento "Innovazione e Tecnologia. Potenzialita' e opportunita' per l'ecosistema delle imprese di domani" nuovo appuntamento del ciclo di incontri "Italia 2025: Persone, Lavoro, Impresa", piattaforma di dialogo con i massimi esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e dell'impresa, promossa da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale GEDI. Ore 11,00. In streaming.

- Milano: incontro "Innovazione nel credito: una nuova alleanza per le PMI", organizzato da Deutsche Bank e Banca AideXa. Ore 11,00. Presso Terrazza Palestro.

- Roma: keynote speech di Morris Fiorina "The Trump Elections: An Era of Unstable Majorities Continues", organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss. Ore 11,30. Presso il Campus Luiss, viale Romania 32.

- Roma: Anci insieme a Invitalia presentano le attivita' svolte sul tema Pnrr ed investimenti pubblici. Ore 12,00.

Partecipano, tra gli altri, Gaetano Manfredi, presidente Anci; Bernardo Mattarella, a.d. Invitalia; Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di Coesione. Presso la sede di Anci nazionale.

- Bologna: convegno "Il valore della rappresentanza", organizzato da Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna e Confindustria Emilia Area Centro. Ore 15,30. Via San Domenico, 4.

POLITICHE E ATTIVITA' PARLAMENTARI - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra le rappresentanze imprenditoriali sui dazi. Ore 15,00. Palazzo Chigi. CAMERA 11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula) 11,40 audizioni Unc; Ance; Cna, Confartigianato e Casartigiani; Confesercenti; Conflavoro Pmi; Iia; Aiba; Sna; Ania su Dl polizze catastrofali (Ambiente e Lavori pubblici) 12,00 audizione comandante generale Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro (Difesa) 12,30 Dl bollette (Attivita' produttive) 13,00 Dl immigrazione (Affari costituzionali) 13,00 audizione direttore Agenzia dogane, Roberto Alesse, su fiscalita' fumo nuova generazione (Finanze) 13,30 Comunicazione Ue automotive (Attivivita' produttive) 13,30 Dpcm e relazione su missioni militari (Esteri e Difesa riunite) 14,00 questioni pregiudiziali Dl immigrazone; Ddl Corte conti (Aula) SENATO 9,00 Audizione vicepresidente esecutiva Commissione Ue affari sociali e lavoro Roxana Minzatu (Politiche Ue, Cultura e Affari Sociali Senato / Cultura e Politiche Ue Camera) 11,00 e 13,30 Audizioni su Dl cittadinanza (Affari Costituzionali) 14,00 Ddl quadro interporti (Ambiente) 14,00 Audizione di presidente Ance Federica Brancaccio (Sicurezza Lavoro) 14,30 Ddl partecipazione popolare azioni societa' sportive (Cultura) 15,00 Deliberazione CdM su missioni 2025, Relazione su missioni in corso (Esteri) 15,00 Ddl stadi (Cultura e Ambiente) 15,00 Ddl prestazioni sanitarie, Ddl partecipazione lavoratori utili imprese (Affari Sociali) 15,30 Ddl rottamazione (Finanze) 15,30 Ddl economia spazio (Industria) 16,00 Comunicazione 2024 su allargamento Ue e Programma lavoro Commissione per 2025 (Politiche Ue) 16,00 Dlgs su trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (Finanze) 16,30 Ddl magistratura ordinaria, Ddl prestazioni sanitarie (Aula) 20,00 Dl elezioni e referendum (Affari Costituzionali) ORGANISMI MONOCAMERALI CAMERA 12,30 audizione Censis (Transizione demografica).

