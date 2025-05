Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 6 maggio

FINANZA - Milano: presentazione dell'Innovation Plan di Snam.

Ore 15,00. Presso Meet Digital Culture Center, viale Vittorio Veneto 2.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Amplifon, Anima, Banca Popolare di Sondrio, Diasorin, Edison, Ferrari, Fineco, Intesa Sanpaolo, Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ, Italgas, Lottomatica, Philogen.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Ferrari. Ore 15,00.

- Conference call Amplifon. Ore 15,00.

- Conference call Intesa Sanpaolo. Ore 15,00.

- Conference call Banca Popolare di Sondrio. Ore 18,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Calderara di Reno (Bo): assemblea ordinaria e straordinaria Datalogic. Ore 10,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/24, destinazione risultato di esercizio, nomina collegio sindacale. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Via Candini, 2.

- Lussemburgo: assemblea ordinaria e straordinaria Tenaris. Ore 10,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/24, destinazione risultato di esercizio, distribuzione dividendo, nomina cda. Parte straordinaria: annullamento azioni ordinarie in portafoglio e conseguente riduzione del capitale sociale. Boulevard Royal 26.

- Milano: assemblea FNM per bilancio al 31/12/24, destinazione risultato d'esercizio, nomina di un consigliere di amministrazione. Ore 15,00. Piazzale Cadorna, 14.

DATI MACROECONOMICI - Cina: PMI servizi - Caixin, aprile. Ore 3,45.

- Francia: Produzione industriale m/m, marzo. Ore 8,45.

- Italia: PMI servizi, aprile. Ore 9,45.

- Francia: PMI servizi finale, aprile. Ore 9,50.

- Germania: PMI servizi finale, aprile. Ore 9,55.

- Eurozona: PMI servizi finale, aprile. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI composito finale, aprile. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: PMI servizi finale, aprile. Ore 10,30.

- Eurozona: PPI a/a, marzo. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Bilancia commerciale, marzo. Ore 14,30.

ECONOMIA - Milano: prosegue la 58esima Riunione annuale della Banca Asiatica di Sviluppo "Condividere l'esperienza, costruire il futuro", evento organizzato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alle ore 9,00 tavola rotonda sul tema "Cross-Border Payment Rails - from Infrastructure Roll- Out to a Smooth Customer Journey", con il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta. Alle ore 11,00 presentazione del rapporto sulla digitalizzazione. Alle ore 14,30, Governors' seminar: Cross-border Collaboration for Future Resilience. Presso l'Allianz MiCo-Milano Convention Center. I lavori terminano domani.

- Rho (Mi): cerimonia inaugurale di "Lamiera", manifestazione internazionale dedicata alle macchine e tecnologie per il taglio e la lavorazione della lamiera, promossa da Ucimu-Sistemi per Produrre. Ore 10,30.

Presso Fiera Milano.

- Roma: seconda edizione "Next Gen Days", organizzata da Confindustria, Luiss e Osservatorio Imprese Estere. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti. Presso Campus Luiss, via Panama 25.

POLITICHE E ATTIVITA' PARLAMENTARI CAMERA 11,00 Dl polizze catastrofali (Ambiente) 11,00 Audizioni di Cgil, Cisl, Uil e Ugl su Ddl AI (Trasporti e Attivita' produttive) 11,00 Sindacato ispettivo (Aula) 11,40 Audizioni di Cyber Guru e di IQVIA Italia su Ddl AI (Trasporti e Attivita' produttive) 12,00 Audizione di Giacomo Lasorella, presidente Agcom su Ddl AI (Trasporti e Attivita' produttive) 12,20 Audizioni di esperti su Ddl AI (Trasporti e Attivita' produttive) 12,30 Dl sicurezza (Affari Costituzionali e Giustizia) 12,40 Audizione di fondazione 'Centro italiano di ricerca per l'automotive' su Ddl AI (Trasporti e Attivita' produttive) 12,50 Audizioni di Egair e Hewlett Packard Enterprise su Ddl AI (Trasporti e Attivita' produttive) 13,10 Audizioni di Cineca e Osservatorio artificial intelligence Politecnico Milano su Ddl AI (Trasporti e Attivita' produttive) 13,15 Audizioni di esperti e Cna su Pdl diritto d'autore su fotografie (Cultura) 13,30 Dl elezioni e referendum, Dl immigrazione (Affari Costituzionali) 14,00 Deliberazione termine conclusione Ddl AI, Mozioni su Pnrr, Pdl modifica Codice protezione dati personali, Ddl ratifica accordo Italia-Moldova su sicurezza sociale, Ddl ratifica accordo Italia-India su cooperazione difesa, Ddl ratifica accordo Italia-Egitto su trasporto internazionale merci (Aula) SENATO 12,00 Audizioni di esperti su ingerenze straniere nei processi democratici di Stati Ue e candidati (Esteri e Politiche Ue) 13,30 Dl Pa (Affari Costituzionali e Affari Sociali) 14,00 Ddl economia spazio (Industria) 14,15 Audizioni su Ddl femminicidio (Giustizia) 14,30 e 19,00 Dl Pnrr scuola (Cultura) 14,30 Nomina Matteo Paroli a presidente Autorita' di sistema portuale Mare Ligure occidentale, audizione Matteo Paroli (Ambiente) 14,45 Ddl processo telematico, Ddl femminicidio (Giustizia) 15,00 e 20,00 Dl cittadinanza, Ddl semplificazione attivita' economiche, Ddl separazione carriere, Ddl ballottaggi, Ddl omogeneita' decreti legge (Affari Costituzionali) 15,00 Dlgs integrativo concordato preventivo biennale (Bilancio) 15,00 Dlgs integrativo concordato preventivo biennale (Finanze) 15,15 Ddl salario minimo, Ddl semplificazione lavoro (Affari Sociali) 15,30 Dl acconti Irpef 2025 (Finanze) 15,30 Ddl quadro interporti (Ambiente) 16,00 Ddl ratifica accordo Italia-Uzbekistan di cooperazione polizia, Ddl ratifica trattato Italia- Libia trasferimento persone condannate, Ddl adesione protocollo emendativo convenzione infrazioni su aeromobili (Esteri) 16,15 Dm programma pluriennale Difesa (Esteri) 16,30 Dl Pa (Aula) ORGANISMI MONOCAMERALI 12,30 Audizione di Maria Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalita' e le Pari Opportunita' (Transizione Demografica).

