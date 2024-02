Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 6 febbraio

FINANZA - Milano: evento PGIM Investments per la presentazione dell'Outlook sul credito: "Yield is destiny - E' ora di resettare i portafogli". Ore 11,15. Via Andegari, 9.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Anima Holding, Banca MPS, Intesa SanPaolo, Pop Sondrio, The Italian Sea Group.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call FinecoBank. Ore 14,00.

- Conference call Intesa Sanpaolo. Ore 17,30.

- Conference call Banca Popolare di Sondrio. Ore 18,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Roma: assemblea LVenture. Ore 9,00. Per nomina cda e collegio sindacale. Via Marsala, 29.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Consumi delle famiglie a/a, dicembre. Ore 00,30. - Germania: Ordini all'industria m/m, dicembre. Ore 08,00. - Italia: Fiducia delle imprese manif, gennaio. Ore 10,00. - Italia: Istat - fiducia dei consumatori e delle imprese, gennaio. Ore 10,00.

- Eurozona: Vendite al dettaglio m/m, dicembre. Ore 11,00.

ECONOMIA - Milano: termina BIT, Borsa internazionale del turismo, organizzata da Fiera Milano. Ore 9,30. Allianz MiCo.

- Milano: evento "Le Discipline STEM della Difesa", promosso da Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa. Ore 10,00. Scuola Militare Teulie'.

- Milano: evento sul tema "Capitale di Rischio: oltre il sentito dire", organizzato da Assolombarda. Ore 10,00.

Partecipa, tra gli altri, Alessandro Spada, presidente Assolombarda. Auditorium di Assolombarda.

- Riva del Garda (Tn): prosegue "Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza", la fiera internazionale leader in Italia nel settore Ho.Re.Ca. Ore 10,00. Quartiere fieristico. I lavori terminano l'8 febbraio.

- Roma: evento di presentazione in anteprima della collezione numismatica 2024, organizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze. Via XX settembre.

- Milano: convegno di presentazione del "Fondo pensione Insieme" dei Carabinieri. Ore 15,00. Sala Leonardo di AON S.p.A.

- Milano: evento Winning Women Institute Awards e presentazione del "Manifesto per la parita' di genere nella filiera italiana", organizzato da Danone. Ore 17,00. Foro Bonaparte, 22.

- Milano: primo esclusivo evento charity in Italia di Candriam, dedicato alla ricerca e cura oncologica. Ore 18,00. Spazio Gessi.

- Roma: evento "Comprendere le citta'. D'Europa, del mondo e del futuro", organizzato da Comin & Partners.

Ore 18,30. Sede Comin & Partners.

POLITICHE E ATTIVITA' PARLAMENTARI CAMERA 10,00 audizioni esperti su Dlgs Codice comunicazioni (Trasporti) 10,20 audizioni Fnsi; Ordine giornalisti; associazione Giulia (Cultura e Trasporti riunite) 11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula) 12,00 audizioni Assovolo, Assaeroporti, Assocontrol, Confederazione Asso; Confapi, Ance, Univendita; Assindatcolf, Unilavoro Pmi, NurSind; Confcooperative Fedagripesca, Uila Pesca, Coldiretti su Ddl lavoro (Lavoro) 12,30 audizioni Regione Puglia; Fairwatch; Sbilanciamoci; Consiglio nazionale geometri (Ambiente e Lavori pubblici) 13,15 audizioni Cgil, Cisl, Uil, Ugl; Consiglio consumatori per indagine conoscitiva frodi fiscali carburanti (Finanze) 13,30 Ddl fauna selvatica (Agricoltura) 14,00 Dl Ucraina (Esteri e Difesa riunite) 14,00 audizione Andrea Rocchi su proposta di nomina a presidente Consiglio ricerca economia agraria (Trasporti) 14,00 Ddl Terzo settore (Affari sociali) 14,15 audizioni Gruppo Lutech; Digital angels; Datrix - politecnico Milano per indagine conoscitiva AI (Attivita' produttive) 15,00 Ddl capitali (Aula) 20,00 Ddl revisione codice strada (Trasporti) SENATO 10,00 e 20,00 Ddl ratifica protocollo Italia-Albania su migranti (Affari Costituzionali e Esteri) 11,30 Audizione ambasciatore Italia a Tirana, Fabrizio Bucci,su Ddl ratifica protocollo Italia-Albania su migranti (Affari Costituzionali e Esteri) 11,45 Audizioni di Legambiente, PeaceLink, Arpa Puglia, Confindustria, Invitalia, Regione Liguria, Regione Piemonte su Dl ex Ilva (Industria) 12,30 Audizione Dg programmazione sanitaria ministero Salute su forme integrative previdenza e assistenza sanitaria (Affari Sociali) 13,00 Dlgs Codice comunicazioni (Ambiente) 13,15 Dl superbonus (Finanze) 13,15 Dlgs Testo unico servizi media audiovisivi (Ambiente) 14,00 Ddl riforma giustizia penale (Aula) 19,00 Dlgs persone anziane (Affari Sociali) 19,30 Documento conclusivo su patrimonio sanitario pubblico (Affari Sociali) ORGANISMI MONOCAMERALI 11,00 audizione presidente Cnel, Renato Brunetta (Periferie) 14,30 relazione conclusiva (Giuri' Conte-Meloni).

