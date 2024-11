Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 5 novembre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Banca Popolare di Sondrio, Buzzi, Credem, De Nora, Diasorin, Ferrari, FinecoBank, Inwit, Unicredit, Zignago Vetro.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call FinecoBank. Ore 14,00.

- Conference call Ferrari. Ore 15,00.

- Conference call De Nora. Ore 16,00.

- Conference call Diasorin. Ore 16,00.

- Conference call Banca Pop Sondrio. Ore 18,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Fiera Milano. Per aggiornamento politica remunerazione 2024, approvazione di un piano di azionariato.

Ore 15,00.

DATI MACROECONOMICI - Cina: PMI servizi - Caixin, ottobre. Ore 2,45.

- Francia: Produzione industriale m/m, settembre. Ore 8,45.

- Gran Bretagna: PMI servizi finale, ottobre. Ore 10,30.

- Stati Uniti: Bilancia commerciale, settembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Markit PMI Composito finale, ottobre. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Servizi finale, ottobre. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Indice ISM non manifatturiero composito, ottobre. Ore 16,00.

ECONOMIA - Bruxelles: Ecofin. Ore 9,00.

- Bruxelles: audizione dei commissari Ue Michael McGrath (giustizia/stato di diritto) e Ekaterina Zaharieva (start up/ricerca/innovazione). Ore 9,00. Alle ore 14,30 audizione di Dan Jorgensen (energia/casa) e Dubravka Suiza (Mediterraneo).

Segue alle ore 18,30 audizione di Jessika Roswall (ambiente) e Magnus Brunner (affari interni/migrazione). Presso Europarlamento.

- Stati Uniti: Election Day. Si vota per eleggere il presidente degli Stati Uniti e per rinnovare tutta la Camera e un terzo del Senato. In 13 stati si vota anche per eleggere il governatore. Chiusura dei seggi a partire dalle ore 18,00 americane, mezzanotte in Italia. I risultati arrivano nel corso della notte italiana.

- Roma: prosegue la VII edizione del Forum mondiale dell'OCSE sul benessere "Rafforzare gli approcci al benessere in un mondo che cambia", promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con Istat. Ore 9,00. Presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma. I lavori terminano domani.

- Milano: evento "Data + Ai + Culture: La strategia che crea valore", organizzato da Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Ore 9,15. Via Giovanni Durando, 10.

Anche in streaming.

- Roma: evento "SOStegno Made in Italy", organizzato da Confederazione Aepi in collaborazione con Unioncamere. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Tarquini, direttore generale Confindustria. Piazza Sallustio, 21. Anche in streaming.

- Torino: ultima tappa del tour degli "Stati Generali della Cultura 2024", organizzato da Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Citta' di Torino. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso Aula Magna Cavallerizza Reale. Anche in streaming.

- Roma: convegno "La tutela del risparmio al tempo dei social - Frodi finanziarie e nuove tecnologie digitali", organizzato dalla CONSOB e dalla Sapienza Universita' di Roma, con il patrocinio della Camera dei Deputati. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Paolo Savona, presidente Consob; Bruno Frattasi, direttore generale Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Via di Campo Marzio, 78.

- Roma: incontro, promosso da INPS e Conferenza dei Collegi Universitari di Merito, "Investire nel talento". Ore 10,30.

Presso Palazzo Wedekind.

- Rho (Mi): evento inaugurale della 81ma edizione di EICMA.

Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Giuseppe Sala, Sindaco Comune di Milano. Presso Fiera Milano.

- Rimini: evento "Ambiente a viso aperto", organizzato da Confindustria Cisambiente. Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Marinese, vicepresidente di Confindustria per l'Organizzazione e i Rapporti con i Territori e le Categorie.

Presso Quartiere fieristico.

- Assisi (Pg): assemblea Confindustria Umbria "80 anni di Industria". Ore 16,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. Presso Teatro Lyrick.

- Rimini: si apre la 27ma edizione di "Ecomondo", evento internazionale di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali legati alla green e circular economy, organizzato da Ieg. Nel corso della giornata, alle ore 16,45, evento "La roadmap italiana per le materie prime critiche", organizzato da Iren.

Partecipa, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presso la Fiera.

L'evento si conclude l'8 novembre.

- Rimini: nell'ambito della 27ma edizione di "Ecomondo", VI edizione del Premio "Comunita' forestali sostenibili 2024".

Ore 16,00. Presso Fiera, Area Workshop. - Roma: convegno "Flat Tax e rilancio dell'Appennino Centrale: strumenti fiscali per contrastare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo sostenibile", promosso dalla School of Government della LUISS Guido Carli e dal Commissario straordinario Sisma 2016. Ore 17,00. Piazza Montecitorio, 116.

