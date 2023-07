Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 4 luglio

FINANZA - Roma: assemblea annuale ANIA. Ore 10,30. Auditorium Parco della Musica.

DATI MACROECONOMICI - Germania: bilancia commerciale destag, maggio. Ore 8,00.

- Italia: Istat - contro trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti della societa', I trimestre. Ore 10,00.

ECONOMIA - Roma: in occasione dell'evento "Digitale per Crescere - Innovazione, Crescita, Trasformazione". presentazione del Rapporto Annuale "Il Digitale in Italia 2023" - Vol.1,", organizzato da Anitec-Assinform. Ore 9.30.

Partecipano, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria (videomessaggio); Maurizio Marchesini, vice presidente Confindustria per le Filiere e le Medie Imprese; Agostino Santoni, vice presidente Confindustria per il Digitale. Viale Romania, 32. Anche in streaming.

- Varese: assemblea generale Confindustria Varese. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Via Francesco Albani, 33.

- Roma: assemblea annuale UNEM "Piu' energie per il futuro. Decarbonizziamo davvero!". Ore 11,00. Piazza Guglielmo Marconi, 26b.

- Roma: presentazione del "World Energy Transition Outlook 2023 - 1.5 Pathway" di Eni. Ore 11,15.

Gazometro di Roma Ostiense.

- Milano: conferenza stampa di presentazione dell'edizione di CIBUS TEC. Ore 11,30. Caffe' Trussardi.

- Roma: il ministero delle Imprese e del Made in Italy, convoca i rappresentanti dei sindacati nazionali del settore delle telecomunicazioni. Ore 12,00.

- Milano: inaugurazione della stazione San Babila della Linea 4 della Metropolitana. Ore 13,00. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Attilio Fontana, presidente della Regione; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Pietro Salini, AD Webuild. Piazza San Babila.

- Roma: inaugurazione esposizione Nestle' per celebrare i 110 anni di presenza in Italia. Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Marco Travaglia, presidente e a.d. Gruppo Nestle' in Italia; Alessandro Marangoni, a.d. Althesys.

Via Vittorio Veneto, 33.

- Palermo: Talentis - Tappa Territoriale. Ore 16,00.

Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, vice presidente Confindustria e presidente G.I.

Confindustria. Via E. Amari, 11. Anche in streaming.

- Bosco Marengo (Al): assemblea Confindustria Alessandria "Un futuro luminoso da un presente oscuro, imparando dalle lezioni del passato". Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria (videomessaggio). Via Santa Croce. Anche in streaming.

- Milano: assemblea generale ACIMIT "Le strategie dell'Unione Europea per l'industria tessile piu' sostenibile. Ruolo e implicazioni per i costruttori di macchine tessili". Ore 18,00. Via Privata Gadames, 57.

- Cologno Monzese (Mi): Incontro Mediaset "Serata con la stampa". Ore 18,00. Via Cinelandia.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 Dl Pa (Affari Costituzionali e Lavoro) 10,00 Audizioni Cgil, Cisl, Uil e Ugl su Dl Pa (Affari Costituzionali e Lavoro) 10,45 Audizioni Cisal, Gilda, Anief e Flp su Dl Pa (Affari Costituzionali e Lavoro) 11,00 Audizioni Anima Confindustria, Assoclima e Assotermica su bonus edilizi (Ambiente) 11,30 Audizione Confedir su Dl Pa (Affari Costituzionali e Lavoro) 11,50 Audizione Sna su Dl Pa (Affari Costituzionali e Lavoro) 12,00 Audizione Assaereo su mobilita' verso 2030 (Trasporti) 12,00 Audizione Confesercenti su commercio carburanti (Attivita' produttive) 12,10 Audizione Ance su Dl Pa (Affari Costituzionali e Lavoro) 12,10 Audizioni Aeroporti 2030 e Assaeroporti su mobilita' verso 2030 (Trasporti) 12,30 Audizione Enac su mobilita' verso 2030 (Trasporti) 12,30 Relazione attuazione Pnrr (Bilancio) 13,00 Question time ministero Infrastrutture e Trasporti (Trasporti) 13,45 Dl Pnrr (Affari Costituzionali e Bilancio) 14,00 e 21,00 Pdl voto in Comune diverso da residenza, Testo uniche professioni pedagogiche, Pdl celebrazioni Matteotti (Aula) 15,00 Interpellanze e interrogazioni (Aula) Senato 13,00 Audizione Tim su futuro rete nazionale e piano sviluppo aziendale (Ambiente) 14,00 Audizioni Organismo Consulenti Finanziari, Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali, Consiglio Nazionale Notariato, ReCommon, esperti e ministero Istruzione su Ddl capitali (Finanze) 14,00 Audizioni Discovery e Netflix su compensi artisti piattaforme streaming (Cultura) 15,00 Atto Ue su produzione munizioni (Esteri) 15,00 Dl salva-infrazioni (Politiche Ue) 15,00 Dl bollette (Bilancio) 15,00 Audizioni Anceferr, Fiab, Assoutenti e sindacati su contratto programma Mit-Rfi 2022-2026 (Ambiente) 15,45 Audizione presidente Aiad, Giuseppe Cossiga, su Atto Ue su produzione munizioni (Esteri).

