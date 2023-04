Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 4 aprile -2

FINANZA - Milano: EGM Investor DAY 2023, conferenza organizzata da IR Top Consulting. Ore 9,30. Grand Hotel et de Milan.

- Milano: evento organizzato da Universita' Bocconi, Commissione Europea e OECD, "Il mercato italiano dei capitali: quale futuro?". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Mario Nava, Commissione europea; Paolo Savona, Consob; Carmine Di Noia, OECD; Alessandra Perrazzelli, Banca d'Italia. Via Gobbi, 5.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Germania: Bilancia commerciale destag, febbraio. Ore 8,00.

- Eurozona: prezzi alla produzione a/a, febbraio. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Ordinativi industriali m/m, febbraio. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale, febbraio. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Ordinativi, beni durevoli m/m finale, febbraio. Ore 16,00.

ECONOMIA - Roma: presentazione del piano di sostenibilita' di BCC Roma "Diamo credito alla sostenibilita'". Ore 9,15. Via Ostiense, 106.

- Roma: si apre la conferenza annuale di PharmacomItalia "Digitalizzazione e innovazione nei processi di gestione e consegna end-to-end del bene farmaco". Ore 9,30. Via XXIV Maggio, 43. I lavori terminano domani. - Roma: convegno Serie A, " Il futuro degli stadi in Italia". Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani; Gabriele Gravina, presidente FIGC; Lorenzo Casini, presidente Lega Serie A; Luigi De Siervo, a.d. Lega Serie A. Presso Coni, Foro Italico, piazza Lauro De Bosis, 15.

- Pavia: evento Assolombarda per l'inaugurazione di "Pavia Capitale della Cultura d'impresa 2023". Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia; Alessandro Spada, presidente di Assolombarda; Carlo Bonomi, presidente di Confindustria.

Universita' degli Studi, piazza Leonardo da Vinci, 12.

- Roma: Ore 11,00. conferenza stampa di presentazione del Rapporto Annuale della Ristorazione curato da Fipe- Confcommercio. Piazza G.G. Belli, 2. - Torino: conferenza stampa FCA Bank, "futuro e sviluppi della nuova Banca". Ore 11,00. Via Montebello, 20.

- Milano: conferenza stampa Intesa Sanpaolo per la presentazione delle attivita' della International Subsidiary Banks Division. Ore 11,30. Piazza Belgioioso, 1.

- Vicenza: conferenza Stampa Vicenza Citta' Impresa. Ore 11,30. Contra' Santa Corona, 25.

- Pubblicazione capitolo 2 del Global Financial Stability Report (GFSR). Ore 15,00.

- Verona: prosegue la 55ma edizione di Vinitaly 2023, Salone internazionale dei vini e distillati. Presso Veronafiere.

Termina domani.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 10,00 audizioni Cna; Confetra; Assologistica; Federtrasporto; Alis; Federlogistica; Fedespedi; Anita; Confrasporto Fai; Trasportounito su Ddl Legge quadro interporto (Trasporti) 11,00 audizione ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, su linee programmatiche (Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali riunite) 11,00 Ddl equo compenso (Giustizia) 12,00 voto finale Dl Superbonus (Aula) 13,30 audizione esperti e Unioncamere su risoluzioni sede Tribunale unificato brevetti (Esteri e Attivita' produttive riunite) 13,30 audizione Associazione nazionale industriali gas (Proxigas) su Comunicazione Ue 'Applicare il diritto dell'Ue per un'Europa dei risultati' (Politiche Ue) 13,30 audizione Comandante generale Capitanerie di porto, Nicola Carlone (Trasporti) 13,45 audizione Nomisma e Censis su effetti macroeconomici bonus edilizia (Bilancio) 14,00 Ddl equo compenso (Giustizia) 14,00 audizione ministro del Lavoro, Marina Calderone, su lavoro sportivo (Cultura e Lavoro riunite) 14,00 audizione Federchimica su direttiva imballaggi (Politiche Ue) 14,10 audizioni Aiel, Aiget, Kyoto Club su impatto bonus edilizi (Ambiente e Lavori pubblici) 14,15 Ddl Commissione emergenza Covid (Affari sociali) 14,30 Ddl Commissione condizioni lavoro (Affari sociali e Lavoro) 15,00 Ddl costituzionale sport; Ddl ratifica trattati internazionali (Aula) Senato 11,00, 15,00 e 20,00 Dl Pnrr (Bilancio) 13,30 Ddl ratifica accordo Italia-Ghana su difesa (Esteri- Difesa) 14,00 Audizione Bankitalia su regolamento Ue su bonifici istantanei in euro (Finanze) 14,30 Audizione Bankitalia su Dl Fintech (Finanze) 14,30 Audizione Bankitalia e Abi su Ddl educazione finanziaria (Cultura) 14,30 Istituzione commissione inchiesta rifiuti (Ambiente- Lavori Pubblici) 15,00 Audizione Consob su Dl Fintech (Finanze) 15,00 Dl migranti (Affari Costituzionali) 15,00 Ddl diffamazione (Giustizia) 15,00 Ddl produzione pane (Industria-Agricoltura) 15,00 Audizioni Aifm e Sirm su ristrutturazione patrimonio sanitario (Lavoro-Sanita') 15,15 Ddl tutela persone da Ucraina (Affari Costituzionali) 15,30 Ddl partiti politici, Ddl tutela sanita' in Costituzione, Ddl Province (Affari Costituzionali) 15,30 Audizioni su intercettazioni (Giustizia) 15,30 Audizione Ivass su Dl Fintech (Finanze) 15,30 Ddl prodotti con editing genomico (Industria- Agricoltura) 15,30 Ddl ristoro medici lesi da Covid (Lavoro-Sanita') 15,45 Proposta nomina Gian Carlo Blangiardi a presidenza Istat (Affari Costituzionali) 19,00 Dl Fintech (Finanze) Organismi bicamerali 14,00 elezione presidente, vicepresidenti e segretari (Vigilanza Rai) 14,30 audizione Comandante generale Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana (Copasir).

