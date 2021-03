Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 30 marzo

La giornata si apre con i dati congiunturali di fine mese del Giappone: disoccupazione e vendite al dettaglio. Seguono i prezzi all'import della Germania, la fiducia dei consumatori in Francia, l'inflazione in Spagna e Germania, i prezzi alla produzione in Italia e la fiducia nell'Eurozona. Dagli Stati Uniti arrivano i prezzi delle case e la fiducia dei consumatori. Il Tesoro offre in asta BTp a 5 e dieci anni e CcTeu per un importo complessivo compreso tra 7 e 8,5 miliardi. Per la finanza, da segnalare l'avvio dell'offerta pubblica di acquisito di Credit Agricole Italia sul Credito Valtellinese, un intervento del Governatore di Bankitalia Visco e le audizioni dell'a.d. di Aspi Tomasi. In audizione alla Camera anche il capo della Protezione civile Curcio alla Camera; per l'economia, in evidenza il digital event organizzato dal Sole 24 Ore "La strategia sull'idrogeno e la transizione energetica" con il ministro Cingolani e i top manager di diverse aziende e un convegno con Giorgetti, Colao, Gubitosi e Ripa.

Red-

(RADIOCOR) 29-03-21 19:30:29 (0623) 5 NNNN