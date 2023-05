Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 30 maggio

La giornata macro e' ricca di indicatori. Si inizia con il tasso di disoccupazione di aprile del Giappone, viene diffusa poi l'inflazione della Spagna per il mese di maggio e l'Istat comunica il fatturato dell'industria si marzo in Italia e i prezzi alla produzione. In calendario per l'Eurozona indice di fiducia economica di maggio e gli indicatori della fiduicia dei consumatori, dell'industria e dei servizi. Attesa anche la fiducia dei consumatori di maggio negli Stati Uniti e l'indice dei prezzi delle case. Il Tesoro colloca in asta BTp a 5 e 10 anni e CcTeu per un importo massimo di 11 miliardi. A Palazzo Chigi, a Roma, si tiene l'incontro tra Governo e parti sociali. Al consiglio dell'Abi partecipa il Commissario per l'Economia della Commissione Europea Paolo Gentiloni. A Malpensa evento Sea e easyJet per la riapertura del Terminal 2.

