Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 3 giugno

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Ravenna: assemblea Itway, per approvazione bilancio al 31/12/2024, destinazione utile d'esercizio. Ore 10,00. Via L.

Braille, 15.

- Amsterdam (Paesi Bassi): assemblea Ariston Holding, per approvazione bilancio 2024, proposta distribuzione dividendi.

Ore 12,00. Presso l'Hilton Amsterdam Airport Schiphol.

DATI MACROECONOMICI - Cina: PMI manifatturiero - Caixin, maggio. Ore 3,45.

- Italia: Istat - occupati e disoccupati, aprile Ore 10,00.

- Eurozona: CPI a/a stima flash, maggio. Ore 11,00.

- Eurozona: CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash, maggio.

Ore 11,00.

- Eurozona: Tasso di disoccupazione, aprile. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Ordinativi industriali m/m, aprile. Ore 16,00.

- Stati Uniti: Ordinativi, beni durevoli m/m finale, aprile.

Ore 16,00.

- Stati Uniti: Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale, aprile. Ore 16,00.

ECONOMIA - Roma: prima giornata del IV Incontro delle Agenzie Spaziali dei Paesi membri IILA "Cooperare per implementare azioni concrete e fare fronte alle sfide comuni", organizzato dall'Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA). Ore 9,00.

Partecipano, tra gli altri, Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Teodoro Valente, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e presidente del Comitato delle Nazioni Unite per l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico. Presso la sede dell'ASI. I lavori terminano il 6 giugno.

- Fiumicino (Rm): presentazione del progetto Pioneer, il piu' grande sistema di stoccaggio energetico italiano che riutilizza batterie second-life ibride di auto elettriche. Il sistema di accumulo e' stato realizzato da Enel e ADR, in collaborazione con Loccioni. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Pierluigi Di Palma, presidente Enac. Presso l'Hilton Garden Inn Rome Airport, via Vittorio Bragadin 2.

- Roma: conferenza stampa "INPS per i giovani - Iniziative e strumenti per accompagnare le nuove generazioni nel percorso di crescita e nella comprensione del sistema di welfare nazionale". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Gabriele Fava, presidente INPS; Valeria Vittimberga, d.g. INPS. Presso Palazzo Wedekind.

- Roma: presentazione del "Dossier 2025: dai numeri alla realta'", realizzato dalla Fondazione per la Natalita' in collaborazione con ISTAT. L'evento offre un'analisi dettagliata, a livello regionale e nazionale, dei dati demografici del Paese. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Francesco Maria Chelli, presidente Istat; Franco Parasassi, presidente Fondazione Roma. Presso l'aula "The Dome" della Luiss, viale Romania 32.

- Milano: assemblea Generale di ASSIL "Lighting The Path".

Ore 14,00. Presso le Gallerie d'Italia.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il primo ministro slovacco, Robert Fico. Ore 15,30. A seguire, alle ore 18,00, la presidente Meloni incontra il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron. Presso Palazzo Chigi.

CAMERA 9,30 audizioni Cgil, Cisl, Ugl; Alleanza fotovoltaica e Italia solare; General Soa; Confcooperative e Legacoop; Cna, Confartigianato e Confcommercio su Dl Infrastrutture (Ambiente e Trasporti riunite) 11,20 Dl Pnrr scuola (Aula) 13,00 voto fiducia Dl Pnrr scuola (Aula) 14,00 Ddl modifica delega riforma fiscale (Finanze) 14,00 proposte nomina presidenti Autorita' sistemi portuali Stretto e Tirreno settentrionale (Trasporti) 14,00 Dlgs qualita' acque consumo umano (Affari sociali) 14,15 Regolamento Ue su tutela lavoratori imprese in ristrutturazione (Lavoro) 14,30 Dl Pnrr scuola (Aula) 20,00 pregiudiziali Dl infrastrutture (Aula) SENATO 12,30 Audizioni di Capo Stato Maggiore Marina Militare, Aisi, Anev, Inail, WSense su Ddl sicurezza attivita' subacquee (Ambiente) 13,30 e 16,00 Dl sicurezza (Affari Costituzionali e Giustizia) 14,30 Ddl quadro interporti (Ambiente) 15,00 Dl responsabilita' erariale (Giustizia) 15,00 Dl Alluvioni e Campi Flegrei (Ambiente) 15,00 Ddl fondi solidarieta' bilaterali, Ddl salario minimo (Affari Sociali) 15,15 Audizioni di Comitato nazionale vini Dop e Igp, Assoenologi, FederDoc su Atto Ue sostegno settore vitivinicolo (Industria) 15,30 Ddl partecipazione a Banche e a Fondi multilaterali sviluppo (Esteri) 16,00 Risoluzione Imu su immobili terzo settore per strutture socio-assistenziali (Finanze) 16,00 Ddl produzione pane, Ddl in materia di tartufi, Ddl transumanza, Ddl riduzione spreco alimentare (Industria) 16,15 Comunicazione 2024 su politica allargamento Ue e Programma lavoro Commissione per 2025 (Politiche Ue) 16,30 Ddl start-up innovative a vocazione sociale (Finanze) 17,00 Dl sicurezza (Aula).

