Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 3 febbraio

FINANZA - Milano: colazione stampa di 21shares, la piu' grande piattaforma di ETP sulle cripto. Ore 9,00. Presso l'Hotel Il Duca Melia, piazza della Repubblica 13.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Banca Mediolanum.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Banca Mediolanum. Ore 16,30.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Francia: IPCA a/a prelim. gennaio. Ore 8,45.

ECONOMIA - Milano: Hays Italia presenta la nuova edizione della "Salary Guide 2026", il report annuale sui trend del recruitment che esamina l'andamento del mondo del lavoro. Ore 9,30. Via Calabiana, 6.

- Milano: convegno "Collaborare nella Logistica Healthcare, tra intelligenza artificiale e umana", a cura dell'Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano. Ore 9,30.

Presso campus Bovisa, via Lambruschini 4. Anche in streaming.

- Roma: evento "La missilistica e la Supply Chain della difesa", organizzato da Rid Analytics e Mbda. Ore 9,30.

Partecipa, tra gli altri, Giorgio Marsiaj, delegato del presidente di Confindustria per l'Aerospazio. Presso la Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini", piazza della Minerva 38. Anche in streaming.

- Roma: commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Marco Elio Rottigni, direttore generale Abi. Presso Palazzo San Macuto.

Anche in streaming.

- Roma: conferenza stampa di lancio della IV edizione del "Premio Film Impresa". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Biazzo, presidente Unindustria; Alberto Tripi, presidente Almaviva. Presso il Cinema Quattro Fontane, via delle Quattro Fontane 23.

- Roma: evento "La protezione della salute materno-infantile: il valore della prevenzione primaria in gravidanza", promosso da Fondazione Onda ETS in collaborazione con la Societa' Italiana di Ginecologia e Ostetricia. Ore 11,30. Presso il Ministero della Salute, lungotevere Ripa 1.

- Roma: il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, riferisce in Parlamento sui gravissimi scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione per il centro sociale Askatasuna. Alle ore 14,00 alla Camera e alle ore 16,00 in Senato.

- Palermo: quarta tappa del roadshow nazionale "Nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio", organizzato da Luiss e Sistemi Formativi Confindustria, in collaborazione con Sicindustria. Ore 15,00. Presso la sede Sicindustria, via Alessandro Volta 44.

- Roma: conferenza Stampa "Rieti e la Regional Air Mobility", organizzata da Enac ed Enac Servizi, per presentare le iniziative in corso sull'aeroporto di Rieti nell'ambito del progetto di sviluppo della mobilita' aerea regionale. Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Pierluigi Di Palma, presidente Enac. Presso la Camera dei Deputati, via della Missione 4.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 10,30 audizioni esperti; associazioni; Ecco; Finco; Lena-Universita' Parma su Ddl energia nucleare (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula) 11,30 audizioni Giampaolo Rossi, ad Rai; Paolo Del Brocco, ad Rai Cinema; Maria Pia Ammirati, direttore Rai fiction su Ddl Agenzia cinema-audiovisivo (Cultura) 12,30 Dm programma pluriennale Gcap-rinnovamento F2000 Eurofighter; Dm programma pluriennale rinnovamento capacita' nazionale difesa aerea e missilistica; Dlgs revisione dello strumento militare nazionale (Difesa) 12,30 audizione Anc Trasporto persone, Ancci Ncc, Anitrav, Asincc, Associazione Ncc Italia, Confartigianato, Confcommercio, Federazione Muoversi, Fia, Sna Casartigiani su Tpl non di linea (Trasporti) 13,00 question time ministero Imprese e Made in Italy (Attivita' produttive) 13,00 question time ministero Agricoltura (Agricoltura) 13,10 audizione Consiglio nazionale geometri su Ddl pianificazione paesaggistica (Ambiente e Lavori pubblici) 13,15 Dl milleproroghe (Affari costituzionali e Bilancio riunite) 13,30 Dlgs direttiva rc auto (Finanze) 13,30 Ddl caregiver; Ddl fraternita' luoghi lavoro; Ddl congedi parentali (Lavoro) 13,35 question time ministero Economia (Finanze) 14,00 Ddl elezioni e referendum 2026; Ddl pmi (Aula) SENATO 12,00 Audizione direttore generale proprieta' industriale - Ufficio brevetti ministero Imprese e Made in Italy su Dlgs protezione Igp artigianali e industriali (Industria) 12,20 Audizioni di Cna, Casartigiani e Confartigianato Imprese, Alleanza cooperative, Federdistribuzione, Confcommercio e Imprese per l'Italia su Dlgs sicurezza prodotti (Industria) 12,45 Audizioni di Fondazione sviluppo sostenibile, Enea, Rse, Anev, Wwf e Associazione 'Ci sara' un bel clima' su autoproduzione energia da rinnovabili (Ambiente) 14,00 Ddl contrasto antisemitismo, Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali) 14,30 Ddl valorizzazione risorsa mare (Ambiente) 15,00 Atti e proposte normative Ue su quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (Bilancio) 15,00 Dlgs tutela penale ambiente (Ambiente) 15,30 Ddl riforma Rai (Ambiente) 15,30 Dlgs Rc auto, Dlgs protezione Igp artigianali e industriali, Dlgs sicurezza prodotti (Industria) 15,30 Dlgs riordino Irccs (Affari Sociali) 16,00 Ddl riforma ordinamenti professionali (Giustizia) 16,00 Ddl delegazione Ue 2025, Relazione programmatica 2025 e Relazione consuntiva 2024 (Politiche Ue) 16,00 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 16,00 Atti Ue su materie prime critiche (Industria) 16,30 Affare assegnato su aree crisi industriale complessa (Industria) 16,45 Dlgs Tuf (Giustizia e Finanze) 17,00 Audizioni di Bayer Italia, Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, Slow Food Italia su effetti cambiamento climatico in agricoltura (Industria) 17,30 Ddl incentivi fiscali rientro in Italia pensionati (Finanze) ORGANISMI MONOCAMERALI CAMERA 11,00 audizione Abi (Transizione demografica) ORGANISMI BICAMERALI 14,00 audizione Autorita' delegata sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano (Copasir).

