Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 29 luglio

FINANZA - Roma: il Tesoro colloca in asta BoT a sei mesi per 6,5 miliardi.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Amplifon, Banca Generali, Brembo, Cementir Holding, Inwit, Piaggio, Recordati, Stellantis, Terna.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Stellantis. Ore 14,00.

- Conference call Brembo. Ore 14,30.

- Conference call Terna. Ore 18,00.

- Conference call Amplifon. Ore 18,30.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Spagna: PIL t/t prelim T2. Ore 9,00.

- Italia: Istat - commercio estero extra Ue, giugno. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: Credito al consumo, giugno. Ore 10.30.

- Belgio: PIL t/t prelim T2. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Bilancia commerciale dei beni prelim, giugno.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a, maggio. Ore 15,00.

- Stati Uniti: Indice dei prezzi delle case m/m, maggio. Ore 15,00.

- Stati Uniti: Fiducia consumatori (CB), luglio. Ore 16,00.

ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: tradizionale cerimonia di consegna del Ventaglio al Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ore 15,00. Presso la sala Koch del Senato.

CAMERA 9,00 Dl universita'; mozioni stop armi nucleari (Aula) 9,00 Dl ex Ilva (Attivita' produttive e Lavoro riunite) 10,30 Dl ex Ilva (Attivita' produttive e Lavoro riunite) 11,00 Ddl delega spettacolo (Cultura) 11,30 audizione commissario straordinario emergenza 'granchio blu', Enrico Caterino (Agricoltura) 11,30 audizioni Invimit sgr; Forum disuguaglianze e diversita' su Ddl edilizia residenziale pubblica (Ambiente e Lavori pubblici) 11,45 risoluzione su guida autonoma (Trasporti) 12,00 Ddl delega data center (Trasporti) 12,00 question time ministero Infrastrutture (Ambiente e Lavori pubblici) 12,00 proposta nomina Fabio Vitale direttore Agea; Dm fondi agricoltura biologica (Agricoltura) 12,15 Ddl interporti (Trasporti) 12,30 Parlamento in seduta comune per elezione di un giudice Csm (Aula) 12,30 Dm programma pluriennale irrobustimento sicurezza, lancio messa in orbita sistema satellitare tlc governative Sicral 3 (Difesa) 12,30 Ddl costituzionale separazione carriere (Affari costituzionali) 12,30 nomine Autorita' sistemi portuali (Trasporti) 14,00 Ddl giunte regionali; Ddl costituzionale statuto Trentino-Alto Adige (Affari costituzionali) 14,30 Dl sport; Dl universita'; pregiudiziali Dl ex Ivla (Aula) SENATO 9,00, 13,30 e 20,00 Dl economia (Bilancio) 11,30 e 13,30 Dl fiscale (Finanze) 13,00 Audizioni di Aipb e Unioncamere su Ddl Pmi (Industria) 13,00 Ddl salario minimo (Affari Sociali) 13,30 Audizioni su Ddl tutela prodotti alimentari (Giustizia) 13,30 Ddl riforma Rai (Ambiente) 13,30 Audizioni di Copagri, Cia, Coldiretti, Confagricoltura su modifiche Pac (Industria) 13,45 Ddl riforma Rai (Comitato ristretto Ambiente) 14,00 Regolamento su organizzazione ministero Esteri, Dm programma pluriennale Difesa (Esteri) 14,30 Informativa di ministro Cultura, Alessandro Giuli, sul cinema italiano (Aula) 15,30 Dl fiscale (Aula) 17,00 Ddl revisione Codice beni culturali (Cultura e Ambiente) 19,00 Dl sport (Cultura) 20,00 Ddl Corte dei Conti (Affari Costituzionali e Giustizia) ORGANISMI BICAMERALI 13,30 audizione sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano (Schengen) 15,00 audizione amministratore delegato Fincantieri, Pierroberto Folgiero (Copasir).

