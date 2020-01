Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 28 gennaio -3

ECONOMIA - Milano: Convegno di presentazione dei risultati della ricerca dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo. Ore 9,30. Campus Bovisa, via Lambruschini, 4

- Milano: Consiglio Generale Cisl Lombardia. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Annamaria Furlan, segretaria generale Cisl. Teatro Pime, via Mose' Bianchi, 94

- Milano: conferenza stampa Vaillant "Scegliamo l'aria pulita". Ore 10,00. Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio, 5

- Milano: conferenza stampa di presentazione di Lease 2020, Salone del Leasing Finanziario, organizzato da Newton in collaborazione con Assilea - Associazione Italiana Leasing. Ore 11,30. Via Piero della Francesca, 37

- Milano: presentazione alla stampa de "Il tempo delle incertezze", Ventiquattresimo Rapporto sull'economia globale e l'Italia, promosso dal Centro Einaudi e Ubi Banca. Ore 11,45. Corso Europa, 16. Segue alle ore 17,00 la presentazione del Rapporto al pubblico. Interverranno: Letizia Moratti, presidente UBI Banca; Brunello Cucinelli, presidente e a.d. Brunello Cucinelli; Andrea Guerra, presidente Esecutivo Eataly; Victor Massiah, consigliere delegato UBI Banca. Auditorium Assolombarda, via Pantano, 9. - Milano: convegno "Il mondo dopo il Pil. Quali sfide per l'economia e la finanza?", organizzato da Universita' Bocconi in collaborazione con Edizione Ambiente. Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Corrado Passera, a.d. illimity. Piazza Sraffa, 13

- Milano: incontro stampa Accenture in occasione dell'uscita dell'edizione italiana del volume "Pivot verso il futuro". Ore 15,00. Universita' Bocconi, via Gobbi, 5

- Torino: conferenza stampa organizzata da Fiom-Cgil per la presentazione del seminario "Mobilita' sostenibile al lavoro - Occupazione e produzione industriale per la mobilita' del futuro". Ore 11,00. Via Sagra di San Michele, 31

- Trento: conferenza stampa di presentazione della terza edizione del "Festival dello Sport". Ore 11,00. Muse Corso del Lavoro e della Scienza, 3. - Belluno: Inaugurazione HubVeneto delle Dolomiti - Luiss Business School. Ore 12,30. Partecipa, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria. Palazzo Bembo, via Loreto, 34

- Belluno: Assemblea generale Confindustria Belluno Dolomiti "Giochi di squadra. Imprese, crescita e territorio". Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Luca Zaia, Presidente Regione Veneto; Alessandro Benetton, Presidente Fondazione Cortina 2021. Teatro comunale, Piazza Vittorio Emanuele

- Roma: il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, interviene alla presentazione del libro "Pachidermi e Pappagalli" di Carlo Cottarelli. Ore 18,00. Centro Studi Americani.

