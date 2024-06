Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 25 giugno

FINANZA - Roma: asta del Tesoro di BTp Short Term e BTp a 10 e 15 anni indicizzati all'inflazione dell'area euro per massimi 4,75 miliardi di euro.

- Milano: incontro annuale della Consob con il mercato finanziario. Ore 11,00. Presso Palazzo Mezzanotte. Anche in streaming. - Banca d'Italia diffonde la terza edizione del "Rapporto annuale sugli investimenti finanziari sostenibili e sui rischi climatici". Ore 11,30.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Iren. Ore 16,30.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Gas Plus. Ore 8,30. Per bilancio al 31/12/23, nomina cda e collegio sindacale. Viale Enrico Forlanini, 17.

DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: PIL t/t finale T1 prel. Ore 8,00.

- Spagna: PIL t/t finale T1 prel. Ore 9,00.

- Stati Uniti: C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a, aprile. Ore 15,00.

- Stati Uniti: Indice dei prezzi delle case m/m, aprile.

Ore 15,00.

- Stati Uniti: Fiducia consumatori (CB), giugno. Ore 16,00.

ECONOMIA - Reggio Emilia: appuntamento del "Milan Fintech Summit Roadshow", organizzato da Fintech District e Fiera Milano, in collaborazione con Credem. Presso le Officine Credem.

- Milano: convegno di presentazione dei risultati di ricerca dell'Osservatorio Internet Media, organizzato dalla School of Management del Politecnico di Milano. Ore 9,30. Via Durando 10. Anche in streaming.

- Milano: evento "Argentina: opportunita' nel settore energetico e della transizione produttiva", organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dall'Agenzia ICE, dalla Camera di Commercio Italiana in Argentina e da Promos Italia. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Diana Mondino, ministra argentina delle Relazioni esterne, il commercio internazionale e il culto. Palazzo Turati.

- Genova: assemblea Assagenti "Mari inquieti. Rotte e conflitti: l'incognita dei traffici". Ore 9,30.

Partecipa, tra gli altri, Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria per l'Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitivita'. Palazzo della Borsa Valori.

Anche in streaming.

- Modena: evento "La competitivita' delle medie imprese tra percezione dei rischi e strategie di innovazione", organizzato da L'Area Studi Mediobanca, Unioncamere e il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne. Ore 9,30. Museo Enzo Ferrari.

- Milano: assemblea annuale di Centromarca. Ore 10,00.

Partecipa, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze (videocollegamento). Via Alemagna, 6.

- Milano, Bologna, Palermo: evento di presentazione del "Doing Export Report 2024", organizzato da Sace. Ore 10,30. Presso le rispettive sedi Sace.

- Milano: presentazione dello studio "La nautica da diporto in Italia - Contributo diretto, indiretto e indotto della nautica Alto di Gamma", realizzato da Altagamma in collaborazione con Deloitte. Ore 11,00.

Hotel Four Seasons.

- Bologna: evento di inaugurazione del CyberKnife, l'innovativo sistema di radioterapia stereotassica per la miglior cura dei pazienti oncologici, promosso da Fondazione Carisbo e Intesa Sanpaolo. Ore 11,30. Presso Ospedale Bellaria.

- tavola rotonda UBS GWM per presentare il proprio outlook di meta' anno. Ore 13,00. In streaming.

- Bologna: assemblea Federunacoma "Mercati globali e regionali: sfide e opportunita' per l'industria della meccanica agricola". Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Marchesini, vice presidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali. Palazzo Albergati.

- Milano: in occasione dei suoi 30 anni di attivita', Fondazione Progetto Arca organizza l'incontro: "Strategia, investimenti e sostenibilita' sociale, dialoghi sull'impatto generato e la sua misurazione". Ore 17,30. Presso Volvo Studio.

POLITICHE E ATTIVITA' PARLAMENTARI CAMERA 9,30 interpellanze e interrogazioni (Aula) 11,00 Ddl sicurezza (Affari costituzionali e Giustizia riunite) 12,00 audizione Camera di commercio italo-germanica (Esteri) 12,00 risoluzione proroga fine mercato tutelato (Attivita' produttive) 12,10 Dm ripartizione a consumatori sanzioni Antitrust (Attivita' produttive) 12,20 audizioni Confcommercio; Erion su Ddl rottamazione elettrodomestici (Attivita' produttive) 12,30 Parlamento in seduta comune per elezione un giudice Corte costituzionale (Aula) 12,30 audizioni Aifo e Unaprol per indagine conoscitiva su Xylella fastidiosa (Agricoltura) 12,30 Dlgs direttiva rischi lavoratori esposti a sostenze mutagene (Lavoro e Affari sociali riunite) 13,30 proposta nomina Carlo Ossola presidente Istituto Enciclopedia italiana (Cultura) 14,00 Dl sport scuola (Cultura) 14,00 DpR regolamento personale ispettivo Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Ambiente e Lavori pubblici) 14,15 risoluzione modifiche Codice appalti (Ambiente e Lavori pubblici) 14,30 Dl sindacati militari; Ddl persone senza fissa dimora; mozioni Pniec (Aula) 20,00 audizione ministro Universita', Anna Maria Bernini, su Dl sport scuola (Cultura) SENATO 9,30 e 14,30 Audizioni enti e associazioni su Dl liste d'attesa (Affari Sociali) 13,00 Dl agricoltura (Industria) 13,30 Audizioni Mountain Wilderness Italia, Legambiente, Regione Emilia Romagna, Regione Toscana, Regione Marche, Anci, Comitati Alluvione di Emilia Romagna, Toscana, Valli del Misa e Nevola e Faenza, Coordinatore Sindaci dei Comuni del Cratere Sisma 2009, Agenzia Italia Meteo, Fondazione Milano Cortina 2026 su Dl ricostruzione (Ambiente) 14,15 Audizioni su Ddl AI (Giustizia) 15,30 Atto Ue su tutela tirocinanti (Affari Sociali) 15,30 Atti Ue su controllo investimenti esteri in Ue, programma industria europea difesa, fornitura assistenza macrofinanziaria ad Egitto (Politiche Ue) 16,00 Ddl semplificazione lavoro (Affari Sociali) 16,30 Dl coesione (Aula).

