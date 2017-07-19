Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 23 settembre

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Philogen, Zest.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Assemblea Bestbe Holding, per nomina collegio sindacale. DATI MACROECONOMICI - Olanda: PIL t/t finale, T2. Ore 5,30.

- Francia: PMI servizi prelim. settembre. Ore 9,15.

- Francia: PMI manifatturiero prelim. settembre. Ore 9,15.

- Germania: PMI servizi prelim. settembre. Ore 9,30.

- Germania: PMI manifatturiero prelim. settembre. Ore 9,30.

- Eurozona: PMI servizi prelim. settembre. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI manifatturiero prelim. settembre. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI composito prelim. settembre. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: PMI servizi prelim. settembre. Ore 10,30.

- Gran Bretagna: PMI manifatturiero prelim. settembre. Ore 10,30.

- Stati Uniti: Saldo partite correnti, T2. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Markit PMI Manif. prelim. settembre. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Servizi prelim. settembre. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Composito prelim. settembre. Ore 15,45. ECONOMIA - New York (Stati Uniti): la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

- Genova: conferenza stampa di chiusura della 65esima edizione del Salone Nautico, organizzato da Confindustria Nautica. Ore 10,00. Presso Padiglione Blu, Piano Mezzanino.

- Milano: Coface organizza la "Conferenza Rischio Paese". Ore 9,15. Presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo.

- Firenze: settima edizione di Innovation Days 2025 Toscana "Dall'AI alla Green Energy, il futuro e' gia' iniziato", roadshow organizzato da Il Sole 24 Ore. Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore; Maurizio Bigazzi, presidente Confindustria Toscana Centro e Costa. Presso Palazzo degli Affari.

- Torino: convegno "Adempimento collaborativo: Patti chiari, per imprese forti", organizzato dall'Unione Industriali di Torino. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Via Vincenzo Vela, 17.

- Bologna: punto stampa con il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, in occasione della 42ma edizione di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. Ore 10,30.

Presso il Palazzo dei Congressi.

- Milano: Presentazione del nuovo naming e del rebranding di Osservatorio Permanente Giovani - Editori. Ore 12,00. Presso Hotel Four Seasons.

- Roma: presentazione dei nuovi kit home e away della Virtus Olidata Bologna, organizzata da Olidata. Ore 12,00.

Partecipano, tra gli altri, Cristiano Rufini, presidente di Olidata; Marco Comellini, a.d. Virtus Bologna. Via Giulio Vincenzo Bona, 120.

- Monaco: press conference di The Italian Sea Group. Ore 15,00.

Presso la Ballroom, Deck 3, dello Yacht Club.

- Roma: nel quadro del confronto con tutte le principali organizzazioni del mondo dell'economia e della produzione, i Capigruppo di Forza Italia incontrano i vertici dell'Abi. Ore 15,00. Presso il gruppo al Senato di Forza Italia.

- Roma: presentazione del Manifesto per l'Energia, organizzata da Confimi Industria. Ore 16,00. Presso l'Hotel Nazionale, piazza Montecitorio 131.

- Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa al tavolo Yoox. Ore 17,00. Presso Palazzo Piacentini.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 10,00 audizioni Anie; Anima; Unioncamere; Confcommercio; Confapi su Dlgs codice incentivi (Attivita' produttive) 11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula) 12,45 question time ministero Economia (Finanze) 13,45 Dlgs correttivi Irpef-Ires; Dlgs Iva (Finanze) 14,00 Ddl festa nazionale San Francesco; Dl Agenas-Ospedale Bambino Gesu'(Aula) SENATO 12,00, 14,00 e 20,00 Dl rifiuti e Terra fuochi (Giustizia) 12,30 Dpr regolamento riorganizzazione ministero Giustizia (Giustizia) 12,30 Audizioni di Invitalia, Confesercenti, Cna, Casartigiani, Confartigianato, Alleanza cooperative su Dlgs Codice incentivi (Industria Senato/Attivita' produttive Camera) 13,00 Ddl realizzazione credito (Giustizia) 13,30 Audizioni di Matteo Gasparato su presidenza Autorita' sistema portuale Mare Adriatico settentrionale, Paolo Piacenza su presidenza Autorita' sistema portuale Mari Tirreno meridionale e Ionio, Domenico Bagala' su presidenza Autorita' sistema portuale Mare Sardegna, Emanuela Zappone su presidenza Ente parco nazionale del Circeo (Ambiente) 13,45 Audizioni di Confprofessioni, Alleanza cooperative, Antitrust, Cna, Casartigiani, Confartigianato, Anama, Acop, Cncu su Ddl concorrenza 2025 (Industria) 14,50 Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali) 15,00 Ddl Zes Marche e Umbria (Bilancio) 15,30 Relazione partecipazione Italia a Ue in 2025 (Politiche Ue) 15,30 Dlgs Iva, Dlgs Codice incentivi, Dlgs federalismo fiscale regionale (Bilancio) 15,30 Ddl rottamazione (Finanze) 15,30 Dl esame maturita' (Cultura) 15,30 Ddl Pmi, Ddl concorrenza 2025 (Industria) 16,00 Affare assegnato su ingerenze straniere in processi democratici Stati Ue e Paesi candidati (Esteri e Politiche Ue) 16,00 Dlgs federalismo fiscale regionale, Dlgs Irpef, Dlgs Iva, Dlgs Terzo settore (Finanze) 16,30 Ddl salario minimo, Ddl responsabilita' avvocati (Aula) ORGANISMI MONOCAMERALI 11,00 audizione Natale Forlani, presidente Inapp (Transizione demografica) ORGANISMI BICAMERALI 14,00 audizione presidente Federazione aziende italiane aerospazio, difesa e sicurezza, Giuseppe Cossiga (Copasir).

