Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 22 novembre -2

FINANZA - Credit Suisse Investment Outlook 2023. Ore 9,00. In streaming.

- Milano: Enel Capital Markets Day. Ore 9,00.

Partecipano il ceo di Enel Francesco Starace e il cfo Alberto De Paoli. Segue alle ore 14,00 la conferenza stampa. Magna Pars L'Hotel a' Parfum, via Tortona 15.

- Milano: XVIII Forum AIPB "Fiducia, Innovazione, Protezione: il valore della consulenza Private". Ore 11,00. Palazzo Mezzanotte, piazza Affari, 6.

- digital round table di Radio 24, "Viaggio nel mondo degli Etf". Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Ilaria Pisani, head of Sales Etf, Indexing & Smart Beta di Amundi Sgr; Stefan Kuhn, responsabile Europa per la distribuzione Etf Fidelity International; Luca Giorgi, head of iShares and Wealth Italy, Greece and Malta BlackRock; Roberta Gastaldello, head of Etf Distribution Italy, executive Director JP Morgan Asset Management; Giancarlo Sandrin, Italy Country head Legal&General; Simone Rosti, head of Italy and Southern Europe Vanguard.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Zucchi. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Ocse pubblicazione 'Economic Outlook'. Ore 11,00.

- Eurozona: Fiducia consumatori flash, novembre. Ore 16,00.

ECONOMIA - Roma: Welfare Italia Forum 2022, organizzato dal Gruppo Unipol in collaborazione con The European House - Ambrosetti. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Carlo Cimbri presidente Unipol Gruppo; Antonio Tajani, vicePresidente del Consiglio e ministro degli Esteri (videomessaggio); messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Spazio Fieldi', Palazzo Brancaccio.

- Roma: seminario con Emma Marcegaglia sulla prospettiva industriale dopo il Covid-19 organizzato dalla Facolta' di Economia Universita' Sapienza di Roma. Edificio di economia, via del Castro Laurenziano 9.

- Roma: Assemblea nazionale Confartigianato. Ore 10,30.

Partecipa il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Auditorium della Conciliazione.

- Milano: illimity Talks "Let's talk about entrepreneurial mindset". Ore 11,00. Via Soperga 9 e in streaming.

- Milano: conferenza stampa di presentazione di Happy Natale Happy Panettone 2022, manifestazione organizzata da Confcommercio. Ore 15,00. Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47.

- Bergamo: XXXIX assemblea nazionale Anci "La voce del paese, la parola alle nostre comunita'". Alle ore 16,30 cerimonia di apertura alla presenza del Presidente della Repubblica. I lavori proseguono fino al 24 novembre.

- Milano: 14ma edizione di BTO, evento leader in Italia dove il turismo dialoga con l'iinnovazione. Il tema di quest'anno e' il Meta Tourism declinato nei consueti 4 topic: digital strategies & innovation, hospitality, food &wine e destination. Presso il Four Season.

- Roma: presentazione del Calendario Storico della Guardia di Finanza per l'anno 2023. Ore 18,30.

Partecipa, tra gli altri, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Auditorium "Parco della Musica".

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula) 14,00 Dm riparto 2022 Fondo nazionale infanzia e adolescenza a favore citta' riservatarie (Affari sociali) 15,00 Dl ministeri (Affari costituzionali) Senato 14,00 Audizioni su Dl rave (Giustizia) 16,00 Comunicazioni programmatiche ministro Universita' (Cultura Senato/Camera).

