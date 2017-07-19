Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 21 luglio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: tasso di disoccupazione Ilo, maggio. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: retribuzioni medie, maggio. Ore 8,00.

- Germania: Zew (Sit. corrente), luglio. Ore 11,00.

- Germania: Zew (Sentiment econ.), luglio. Ore 11,00.

ECONOMIA - Roma: cerimonia "Benvenuti in Italia - Piano Mattei Tunisia", promossa dal Gruppo FS Italiane. Ore 11,00. Presso l'Auditorium di Villa Patrizi, piazza della Croce Rossa 1.

- Milano: media lunch di presentazione dell'operazione di acquisto da parte di Reale Group dell'80% di Lifenet Healthcare. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Luca Filippone, ad Reale Group. Piazza Duca d'Aosta 9.

- Bergamo: Federmeccanica e Confindustria Bergamo, organizzano la conferenza stampa di presentazione dell'Assemblea Generale 2026 di Federmeccanica. Ore 14,00.

Via Stezzano, 87.

- Londra: Leonardo partecipa al Farnborough International Airshow. Partecipa, tra gli altri, Lorenzo Mariani ad di Leonardo.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 10,30 audizioni Garante privacy; esperti; presidente Agcom, Giacomo Lasorella; Iip su Dlgs Regolamento Ue AI (Trasporti e Attivita' produttive riunite) 11,00 audizioni Ance; Aiga; Medical Line Consulting; AssoEsco; Conflavoro pmi su risoluzioni project finance a seguito sentenza Corte giustizia Ue (Ambiente e Lavori pubblici) 11,50 audizioni Coldiretti; Ippc; Cic; Isde su Dlgs direttiva discariche (Ambiente e Lavori pubblici) 13,00 question time ministero Ambiente (Ambiente e Lavori pubblici) 13,00 audizione Giuseppe Busia, presidente Anac, su Lea e prestazioni sanitarie nelle regioni (Affari sociali) 13,15 interrogazioni su accessibilita' stazioni ferroviarie; rete ferroviaria Sardegna; collegamenti marittimi Sardegna (Trasporti) 13,20 Dlgs plastica riciclata destinati a contatto prodotti alimentari (Affari sociali) 13,30 Dlgs direttiva riparazione beni (Attivita' produttive) 13,50 Ddl rendiconto 2025-assestamento 2026 (Bilancio) 13,45 Dl sport (Cultura) 14,00 relazioni commissione Affari costituzionali su schemi intesa preliminare ulteriori forme autonomia relative alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto; Dl sport (Aula) 20,00 Ddl delega riforma professione commercialista (Giustizia) SENATO 12,00 Ddl nucleare, Ddl riforma Rai (Ambiente) 12,30 Dlgs emissioni industriali, Dlgs poteri Autorita' e uso AI in formazione (Ambiente) 13,00 Audizioni di Cnr, Istituto superiore sanita', Confindustria Cisambiente, Confimi Industria, Utilitalia, Federazione carta e grafica, Unaitalia, Asvis, Wwf Italia, Zero Waste Italy, Isde, Sima, Cgil, Cisl, Uil, Conflavoro Pmi su Dlgs emissioni industriali (Ambiente) 13,10 Ddl lobby, Ddl trasparenza programmi elettorali (Affari Costituzionali) 14,00 Audizioni di Regione Sardegna, Confindustria Sardegna meridionale, Consorzio industriale Provinciale Sulcis- Iglesiente, Sindaco di Portoscuso, Sindaco di San Gavino Monreale, Cgil, Cisl, Uil e Ugl su area crisi industriale Portovesme (Industria) 14,00 Atto Ue su biotecnologie in particolare in ambito sanitario (Affari Sociali) 14,15, 19,00 e 21,00 Dl Patto europeo migrazione (Affari Costituzionali e Giustizia) 14,30 Dlgs emissioni industriali, Dlgs giurisdizione tributaria (Bilancio) 15,00 Audizioni di Bankitalia, Fondazione Marisa Bellisario, Confapi, Cna e Confartigianato, Confimi Industria e Conflavoro Pmi, Alleanza cooperative su Ddl conto corrente (Finanze) 15,30 Ddl ratifica dichiarazione congiunta accordo Italia- Algeria difesa(Esteri) 15,30 Affare assegnato su aree crisi industriale complessa (Industria) 15,45 Atti Ue su Accelerazione industriale e 'Eu Inc.' (Industria) 16,00 Dm programma pluriennale Difesa (Esteri) 16,00 Relazioni programmatica 2026 e consuntiva 2025 su partecipazione Italia in Ue (Politiche Ue) 16,30 Ddl gratuito patrocinio, Ddl attivita' educative non formali, Ddl riforma ordinamento forense, Ddl proroga termine in Codice strada (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 14,00 audizione direttore responsabile Aliseo Editoriale, Francesco Dalmazio Casini (Copasir).

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(RADIOCOR) 20-07-26 19:30:57 (0580) 5 NNNN