Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 2 settembre
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Generalfinance. Ore 10,00.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - Prezzi alla produzione dei servizi, II trim.
Ore 10,00. - Italia: Istat - Prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni, luglio. Ore 11,00.
- Eurozona: CPI a/a stima flash, agosto. Ore 11,00.
- Eurozona: CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash, agosto.
Ore 11,00.
- Stati Uniti: Markit PMI Manif. finale, agosto. Ore 15,45.
- Stati Uniti: Spesa in costruzioni, luglio. Ore 16,00.
- Stati Uniti: Indice ISM manifatturiero, agosto. Ore 16,00.
ECONOMIA - Milano: assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Ore 11,30. Via Ippolito Rosellini, 4. Anche in videoconferenza.
- Monza: conferenza stampa di presentazione del "Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025". Ore 12,00. Presso l'Autodromo, sala Regione.
