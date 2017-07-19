Dati
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 2 settembre

            FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Generalfinance. Ore 10,00.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

            DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - Prezzi alla produzione dei servizi, II trim.

            Ore 10,00. - Italia: Istat - Prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni, luglio. Ore 11,00.

            - Eurozona: CPI a/a stima flash, agosto. Ore 11,00.

            - Eurozona: CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash, agosto.

            Ore 11,00.

            - Stati Uniti: Markit PMI Manif. finale, agosto. Ore 15,45.

            - Stati Uniti: Spesa in costruzioni, luglio. Ore 16,00.

            - Stati Uniti: Indice ISM manifatturiero, agosto. Ore 16,00.

            ECONOMIA - Milano: assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Ore 11,30. Via Ippolito Rosellini, 4. Anche in videoconferenza.

            - Monza: conferenza stampa di presentazione del "Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025". Ore 12,00. Presso l'Autodromo, sala Regione.

            Red-

            (RADIOCOR) 01-09-25 19:31:19 (0499) 5 NNNN

              


