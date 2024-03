Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 19 marzo

FINANZA - Milano: si apre la 23ma edizione di Euronext STAR Conference, organizzata da Borsa Italiana. Presso Palazzo Mezzanotte. I lavori terminano il 21 marzo.

- Milano: convegno "Terziario e Manifattura, insieme per la sfida della doppia transione", organizzato da Intesa Sanpaolo e Manageritalia. Ore 10,30. Piazza Belgioioso, 1.

- Milano: presentazione del piano industriale 2024-2028 e dei risultati 2023 di Terna. Ore 17,30. Hotel Principe di Savoia.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: B&C Speakers, Eurotech Group, Fila, Immsi, Italian Exhibition Group, Piovan, Poste Italiane, Recordati, Sabaf, Terna.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Sabaf. Ore 16,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Produzione industriale m/m finale, gennaio prel. Ore 5,30. - Germania: ZEW (Sit, corrente), marzo. Ore 11,00. - Germania: ZEW (Sentiment econ), marzo. Ore 11,00. - Eurozona: Costo del lavoro Eurozona, IV trimestre. Ore 11,00. - Stati Uniti: Nuovi cantieri residenziali, febbraio.

Ore 13,30. - Stati Uniti: Licenze edilizie, febbraio. Ore 13,30. - Stati Uniti: Acquisti netti att, finanziarie (l/term), gennaio. Ore 21,00.

ECONOMIA - Milano: osservatorio "Supply chain finance: un nuovo aumento del "tasso" d'interesse?", organizzato da Osservatori.net e PoliMi. Ore 9,00. Via Durando, 10.

- Roma: evento di inaugurazione della IBM Cyber Academy.

Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Stefano Rebattoni, presidente e a.d. IBM Italia; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Via due Macelli, 66.

- Milano: evento Agici "Integrazione tra efficienza energetica e rinnovabili". Ore 10,00. Centro Congressi, Fondazione Cariplo.

- Milano: evento "Credito e Finanza - Piu' Vicini. Piu' Digitali. Piu' Sostenibili", organizzato da Abi e AbiServizi. Ore 10,00. Giovanni Sabatini, d.g. Abi. Vai Massaua, 6.

- Milano: evento di presentazione MIND Village, nuova area di MIND - Milano Innovation District. Ore 10,00.

Presso l'uscita lato MIND della M1.

- Mogliano Veneto (Tv): si apre la terza "settimana della sostenibilita'" nel segno della governance, organizzato da Confindustria Veneto Est. Ore 11,00. MOVE Hotels Venezia Nord. I lavori terminano il 22 marzo.

- Roma: tavola rotonda in memoria del Prof. Giuseppe Di Taranto "Geoeconomia del capitalismo", organizzata dall'Universita' Luiss. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura; Emma Marcegaglia, presidente e a.d. Marcegaglia Holding e gia' Presidente Luiss (videocollegamento). Sala Colonne, Campus Luiss.

- Milano: incontro "Tra sostenibilita' finanziaria e sostenibilita' ambientale", promosso dalla Camera Arbitrale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Ore 11,00. Presso la Camera di commercio.

- Roma: evento Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche "Costruire il futuro della nuova pubblica amministrazione - Il ruolo strategico delle risorse umane e dei modelli organizzativi" e presentazione della ricerca 'BIGDA'. Ore 11,00.

Partecipa, tra gli altri, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione. Via delle Coppelle, 35.

- Roma: evento di presentazione del dossier Confesercenti-CER "Commercio e consumi. Tra crescita nominale e decrescita reale". Ore 11,00. Via Nazionale.

60.

- Roma: comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 21 e 22 marzo. Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Senato della Repubblica.

- Roma: prima Edizione Next Gen Days, organizzato Confindustria, Luiss e Osservatorio Imprese Estere. Ore 15,30. Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione.

Viale Romania, 32.

POLITICHE E ATTIVITA' PARLAMENTARI CAMERA 9,30 interpellanze e interrogazioni (Aula) 9,30 Dl elezioni (Aula) 11,30 deliberazioni Governo su missioni internazionali 2023-2024 (Esteri e Difesa riunite) 12,00 Ddl delega codice strada (Aula) 13,30 Ddl cybersicurezza (Affari costituzionali e Giustizia riunite) 13,30 audizione esperti per indagine conoscitiva su energia nucleare (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 13,30 audizione esperti su Comunicazione Ue bacino talenti Ue (Lavoro) 13,45 question time ministero Imprese (Trasporti) 14,00 Dl Pnrr (Bilancio) 14,00 question time ministero Economia (Finanze) 14,00 audizioni esperti su risoluzioni e-sports (Cultura e Lavoro riunite) 14,00 Dlgs direttiva audiovisivi (Politiche Ue) 14,15 interrogazioni su manutenzione strade Sicilia e finanziamento raddoppio ferrovia Pescara-Roma (Trasporti) 14,30 audizioni Organismo vigilanza consulenti finanziari; Ist. Bruno Leoni su Dpcm Poste (Trasporti) 15,00 Ddl delega codice strada (Aula) 18,00 Dl elezioni (Aula) 20,00 Ddl conflitto interessi (Affari costituzionali) SENATO 12,30 Audizione Adepp su previdenza e assistenza sanitaria integrativa (Affari Sociali) 13,00 e 20,00 Ddl premierato (Affari Costituzionali) 13,00 Ddl ratifica accordo su sede in Italia Tribunale brevetti, accordo Italia-San Marino esecuzione decisioni giudiziarie, accordo Italia-Singapore partenariato e cooperazione, accordo partecipazione Croazia a Spazio economico europeo (Esteri) 13,30 Comunicazioni Governo su relazione missioni internazionali (Esteri Senato / Esteri e Difesa Camera) 14,00 Dpcm Poste (Bilancio) 14,00 Audizioni di Cna e Confartigianato su automotive (Industria) 14,30 Dlgs disabilita' (Bilancio) 14,30 Affare assegnato su atto indirizzo su politica fiscale e attivita' Agenzie fiscali in 2024-2026 (Finanze) 14,30 Dl Milano Cortina (Ambiente) 14,30 Ddl semplificazioni in materia di lavoro (Affari Sociali) 14,45 Ddl agevolazioni fiscali start up (Finanze) 14,45 Ddl quadro sul clima (Ambiente) 15,00 Dpcm Poste (Finanze) 15,00 Dpcm (Ambiente) 15,30 Comunicazioni presidente Consiglio, Giorgia Meloni, su Consiglio Ue del 21 e 22 (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 13,00 audizione ministro Economia, Giancarlo Giorgetti (Copasir).

Red-

(RADIOCOR) 18-03-24 19:31:45 (0632) 5 NNNN