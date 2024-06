Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 18 giugno

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea EEMS. Ore 14,00. Per bilancio al 31/12/23. Via Santa Maria Fulcorina, 2.

DATI MACROECONOMICI - Germania: ZEW (Sit, corrente), giugno. Ore 11,00.

- Eurozona: inflazione a/a finale prel., maggio. Ore 11,00.

- Germania: inflazione ex energia e alim, non lav, a/a finale prel., maggio. Ore 11,00.

- Stati Uniti: vendite al dettaglio m/m, maggio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: produzione industriale m/m, magio. Ore 15,15.

- Stati Uniti: impiego capacita' produttiva, maggio. Ore 15,15.

- Stati Uniti: scorte delle imprese m/m, aprile. Ore 16,00.

- Stati Uniti: acquisti netti att, finanziarie (l/term.), aprile. Ore 22,00.

ECONOMIA - Francoforte: conferenza congiunta della Commissione europea e della Banca centrale europea sull'integrazione finanziaria europea 2024. Ore 8,30. Sonnemannstr. 20. Anche in streaming.

- Milano: Credit Management Summit 2024 "Banche, servicer e professionisti a confronto: le sfide di un settore in trasformazione", organizzato da Il Sole 24 Ore. Ore 9,30.

Partecipano, tra gli altri, Stefano Cappiello, dirigente generale della Direzione Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze; Giuseppe Castagna, a.d. Banco BPM. Viale Sarca, 223.

- Roma: in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, convegno "La nuova legge sul Made in Italy. Grandi opportunita' per nuovi sviluppi", organizzato da Koine' ed Eccellenze Italiane. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vice presidente Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti. Via Veneto, 33.

- Milano: incontro sul tema "Imprese e consumatori: impatto e strategie di contrasto delle truffe tramite impersoni?cazione", organizzato da Assolombarda. Ore 10,00.

Via Pantano, 9.

- Roma: Assemblea Ance 2024. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Federica Brancaccio, presidente Ance; Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presso l'Auditorium Parco della Musica.

- Roma: evento "L'Intelligenza Artificiale e la sua applicazione in ambito automotive", organizzato dall' Osservatorio Auto e Mobilita' della Luiss Business School.

Ore 10,30. Villa Blanc.

- Milano: incontro "Altagamma-Bain Worldwide Luxury Market Monitor - Spring Update 2024", organizzato da Altagamma. Ore 11,00. Via Montenapoleone, 9.

- Roma: conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto multimodale "Italo e Uber: viaggiare e' sempre piu' facile". Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Gianbattista La Rocca, a.d. Italo; Lorenzo Pireddu, general manager Italia di Uber. Presso la Lounge Italo Club di Roma Termini.

- Torino: terzo evento dell'Osservatorio sulle tendenze e le applicazioni del Supercalcolo "Il Supercalcolo come piattaforma abilitante per l'intelligenza artificiale". Ore 14,00. Auditorium Aldo Moro. Anche in streaming.

- Milano: evento "Exploring Italian Office Occupiers Trends", organizzato da JLL. Ore 17,45. Corso Vittorio Emanuele, 9.

POLITICHE E ATTIVITA' PARLAMENTARI CAMERA 10,30 interpellanze e interrogazioni (Aula) 11,00 audizioni Associazione nazionale bed & breakfast (Anbba); Fiaip; Forum Salviamo il paesaggio; Confcooperative Habitat; Compagnia delle opere; Uniat; Sicet; Sunia; Censis; Confcommercio su Dl casa (Ambiente e Lavori pubblici) 11,30 audizioni FILT CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti, UGL Trasporti per indagine conoscitiva mobilita' extraurbana (Trasporti) 12,00 audizioni Marco Mezzaroma, presidente Sport e salute; Gabriele Gravina, presidente Figc su Dl sport (Cultura) 12,15 Ddl abrogazione norme prerepubblicane (Affari costituzionali) 12,30 Ddl Commissione tendenze demografiche (Affari costituzionali e Affari sociali riunite) 13,00 Dlgs direttiva organismi piatte da frutto e ornamentali (Agricoltura) 13,00 audizioni Alleanza delle cooperative italiane; Rete di associazioni per una citta' vivibile su Ddl dehors (Attivita' produttive) 13,15 audizione esperti per indagine conoscitiva su Xylella fastidiosa in Puglia (Agricoltura) 13,20 audizioni Confesercenti; Confapi su Ddl rottamazione elettrodomestici (Attivita' produttive) 13,20 question time ministero Infrastrutture (Ambiente e Lavori pubblici) 13,50 Dm ripartizione 2024 fondo sanzioni Antitrust (Attivita' produttive) 13,50 Ddl premio minimo nazionale rc auto (Finanze) 14,00 Dl sindacati militari; Ddl autonomia (Aula) 14,00 Dlgs direttiva comunicazione imposta reddito imprese (Finanze) 14,00 Ddl filiera formativa tecnologico-professionale (Cultura) SENATO 9,30, 17,30 e 20,00 Dl coesione (Bilancio) 12,00 Audizione ministro Esteri, Antonio Tajani, su Medio Oriente e Ucraina (Esteri Senato e Camera) 12,30 e 14,30 Audizioni su Dl liste d'attesa (Affari Sociali) 13,00 Audizioni su Ddl omogeneita' decreti legge (Affari Costituzionali) 13,00 Audizioni di Mtcm Italia, RideMovi, Bird, Dott, Lime, Bolt, Octo Telematics, Confagricoltura, Anima, Fmi su Ddl Codice strada (Ambiente) 14,00 Dlgs comunicazione informazioni imposta reddito imprese (Finanze) 14,30 Dl agricoltura (Industria) 14,45 Atti Ue su controllo investimenti esteri nella Ue, programma industria europea difesa, fornitura assistenza macrofinanziaria ad Egitto (Politiche Ue) 14,45 Dl ricostruzione (Ambiente) 15,00 Ddl missioni internazionali (Esteri) 15,00 Ddl ricostruzione urbana (Ambiente) 15,10 Ddl omogeneita' decreti legge (Affari Costituzionali) 15,15 Dlgs sistema scambio quote gas emissioni gas serra (Ambiente) 15,30 Ddl premierato (Aula).

Red-

(RADIOCOR) 18-06-24 07:20:00 (0007)PA 5 NNNN