Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 17 maggio -2

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 11,30 audizioni Anci; Agens; Anav; Asstra su ristori Covid a tpl (Trasporti) 13,00 Dl elezioni 2022 (Affari costituzionali) 13,30 risoluzioni su gasdotto Eastmed (Esteri e Attivita' produttive riunite) 13,30 Ddl delega riordino Irccs (Affari sociali) 13,45 audizione direttore Public affairs Eni, Lapo Pistelli, su risoluzioni partecipazione Italia gasdotto EastMed (Esteri e Attivita' produttive riunite) 13,45 Dlgs direttiva condizioni lavoro; Dlgs direttiva lavoro-famiglia; Ddl lavoro accessorio; Ddl controlli addetti trasporto (Lavoro) 14,00 Dl anti-rincari (Aula) 14,00 Dlgs crisi impresa (Giustizia) Senato 10,30 Audizioni di Anief, Anp, And, Udir, Disal, Andis, Adi, Indire, Invalsi, Cun, Cnr, Cunsf, Fondazione Agnelli, Fidae, Consulte provinciali studenti e Cnsu su Dl Recovery (Affari Costituzionali e Istruzione) 14,00 Audizione segretario generale Aviation Working Group, Jeffrey Wool, su Convenzione Citta' del Capo (Lavori Pubblici) 14,15 Dlgs cybersicurezza (Affari Costituzionali) 14,30 Ddl Csm (Giustizia) 14,30 Ddl in materia di costruzioni (Lavori Pubblici) 14,30 Ddl delegazione europea 2021 (Politiche Ue) 15,00 Dl riaperture (Affari Costituzionali e Sanita') 15,00 Ddl equo compenso professionisti (Giustizia) 15,00 Ddl educazione economica e finanziaria (Istruzione) 15,00 Question time (Industria) 15,00 Ddl inquinamento Pfas (Ambiente) 15,30 Dlgs Codice crisi d'impresa (Giustizia) 15,30 Audizione presidente Regione Sardegna su infrastrutture ferroviarie isole (Lavori Pubblici) 15,30 e 19,30 Ddl concorrenza 2021 (Industria) 15,30 Dlgs condizioni lavoro trasparenti in Ue (Lavoro) 15,30 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 15,45 Dlgs equilibrio attivita' professionale e vita familiare (Lavoro) 16,00 Ddl salario minimo (Lavoro) 16,00 Ddl imposta registro atti giudiziari (Finanze) 16,15 Ddl rapporto conto corrente (Finanze) 16,30 Dl riaperture e Relazione su uomini maltrattanti (Aula) Organismi bicamerali 11,30 audizione Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin (Banche) 13,30 audizione Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione (Consumatori) 13,30 audizione ccmmissario straordinario discariche abusive, Giuseppe Vadala' (Antimafia) 14,00 audizione ministro Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, su dominio aerospaziale (Copasir).

