Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 17 febbraio

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Germania: IPCA a/a finale, gennaio. Ore 8,00.

- Germania: IPCA m/m finale, gennaio. Ore 8,00.

- Germania: CPI m/m finale, gennaio. Ore 8,00.

- Germania: CPI a/a finale, gennaio. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Tasso di disoccupazione ILO, dicembre. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Retribuzioni medie, dicembre. Ore 8,00.

- Italia: Istat - commercio estero e prezzi all'import, dicembre. Ore 10,00.

- Germania: ZEW (Sit. corrente), febbraio. Ore 11,00.

- Germania: ZEW (Sentiment econ.), febbraio. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing, febbraio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB, febbraio. Ore 16,00.

ECONOMIA - Rimini: si conclude l'XI edizione di "Beer&Food Attraction 2026", il salone organizzato da Italian Exhibition Group dedicato a birre, bevande, food e tendenze per l'Out of Home.

Alla manifestazione partecipa e rinnova il patrocinio, AssoBirra, l'Associazione piu' rappresentativa del settore birrario in Italia.

- Bruxelles (Belgio): riunione Ecofin. Ore 9,00.

- Formello (Rm): conferenza stampa della S.S. Lazio, per la presentazione ufficiale del progetto dello Stadio Flaminio, gia' consegnato al Comune di Roma. Ore 10,30. Presso il Lazio Training Center.

- Roma: presentazione del rapporto "Competitivi perche' sostenibili. Geografia dell'eco-innovazione made in Italy", promosso da Fondazione Symbola e Unioncamere, con la collaborazione dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne e di Dintec - Consorzio per l'innovazione tecnologica. Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere. Presso il Mimit, palazzo Piacentini.

- Bologna: conferenza stampa di "Sana Food" e "Slow Wine Fair". Ore 11,00. Presso Eataly Ambasciatori, via degli Orefici 19.

- Milano: evento "Milano Cortina 2026: l'economia dello sport e della montagna", organizzato da Confindustria. Ore 14,00.

Partecipano, tra gli altri, Fausto Bianchi, presidente Piccola Industria Confindustria e vicepresidente Confindustria; Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo. Presso la Triennale, all'interno di Casa Italia.

- Roma: celebrazione del novantasettesimo anniversario dei Patti Lateranensi. Ore 16,00. Partecipano, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Presso l'Ambasciata d'Italia nella Santa Sede.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 Dl milleproroghe (Affari costituzionali e Bilancio riunite) 10,40 audizioni Astrid; Wwf; Consiglio nazionale architetti; Inu su Ddl delega revisione codice beni culturali e del paesaggio (Ambiente e Lavori pubblici) 11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula) 11,30 audizioni Anie; Anima Confindustria; Rse; Edf; a/simmetrie su Ddl delega energia nucleare sostenibile (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 13,15 audizione Guardia di finanza su Ddl borse di plastica (Ambiente e Lavori pubblici) 13,30 Dlgs mercati capitali (Giustizia e Finanze riunite) 13,15 Ddl estensione Art bonus (Finanze) 13,30 comunicazioni ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su Board of Peace (Aula) 11,45 audizioni Aefi, Assoviaggi, Confturismo e Federalberghi; assessori per indagine conoscitiva su tpl non di linea (Trasporti) 13,15 Ddl congedi parentali (Lavoro) 13,45 Dlgs regolamento Ue protezione indicazioni geografiche prodotti artigianali e industriali; Dlgs regolamento Ue protezione prodotti (Attivita' produttive) 14,30 Proposta di modificazione al regolamento della Camera; deliberazioni di costituzione in giudizio della Camera; mozioni contrasto della violenza digitale di genere (Aula) 20,10 audizione Bruno Frattasi, sirettore Agenzia cybersicurezza nazionale su Regolamento Ue 'Omnibus digitale AI' (Politiche Ue) SENATO 12,30 Indagine conoscitiva su uso IA nelle infrastrutture (Ambiente) 13,00 Ddl valorizzazione risorsa mare (Ambiente) 13,30 Ddl riforma Rai, Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 13,45 Audizioni di Cia, Alleanza cooperative settore agroalimentare, Coldiretti, Aiab, FederBio, Anabio, Copagri e Confagricoltura su Atto Ue su prodotti biologici (Industria) 14,00 Ddl Lep (Affari Costituzionali) 15,15 Dlgs tutela penale ambiente (Giustizia) 15,30 Ddl riforma ordinamenti professionali (Giustizia) 15,45 Atti Ue su attivita' spaziali, Fondo Ue competitivita', omnibus su IA, materie prime critiche, istituzione strumento per Ucraina (Politiche Ue) 15,45 Ddl annuale Pmi (Industria) 16,00 Dlgs protezione Igp artigiano e industria, Dlgs sicurezza generale prodotti (Industria) 16,15 Piano azione ReSourceEu su materie prime critiche, Atto Ue su prodotti biologici (Industria) 16,30 Audizioni di Assessore attivita' produttive Regione Siciliana, Sindaco Gela, Sicindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl su area crisi Gela (Industria) 16,45 Audizione ministro Esteri, Antonio Tajani, su Board of Peace (Esteri) 17,30 Audizioni di Regione Toscana, Sindaco Piombino Confindustria Toscana delegazione Livorno Cgil, Cisl, Uil e Ugl su area crisi Piombino (Industria) ORGANISMI BICAMERALI 12,00 audizione presidente Aifa, Robert Giovanni Nistico' (Covid) 14,00 audizione ministro Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso (Copasir).

