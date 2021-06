Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 15 giugno

Nel giorno del vertice tra Unione europea e Stati Uniti, l'agenda macro va dai prezzi al consumo in Germania al mercato del lavoro in Gran Bretagna. Attesi i dati dell'inflazione anche per Francia e Italia, mentre dagli Stati Uniti arrivano i prezzi alla produzione, le vendite al dettaglio, l'indice Empire Manufacturing, l'impiego delle capacita' produttive e la produzione industriale, oltre alle scorte per le imprese e l'indice del mercato immobiliare Nahb. In programma i discorsi di Panetta, Holzman, Rehn ed Enria (Bce) e Bailey (BoE).

Bankitalia aggiorna il debito pubblico italiano. Per la finanza, in calendario il piano strategico Italgas e l'assemblea Pirelli. Al Mise si riunisce il tavolo su Stellantis con Giorgetti e i vertici del gruppo.

