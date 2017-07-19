Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 14 luglio

FINANZA - Milano: cerimonia per il primo giorno di quotazione in Borsa Italiana di Gens Aurea. Ore 8,15. Presso Palazzo Mezzanotte.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Produzione industriale m/m finale, maggio. Ore 6,30.

- Stati Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) m/m, giugno.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI m/m, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) a/a, giugno.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI a/a, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Acquisti netti att. finanziarie (l/term.), maggio. Ore 22,00. ECONOMIA - Milano: convegno "Lombardy and Japan: shaping innovation together", un momento di confronto dedicato alle possibili sinergie in tema di innovazione tecnologica tra il Giappone e il territorio lombardo. Ore 9,30. Presso Palazzo Lombardia.

- Roma: si tiene il Tavolo Automotive. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso Palazzo Piacentini.

- Roma: incontro "Crescere nella Pa: persone, formazione e risultati". Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione. Presso Palazzo Wedekind.

- Roma: conferenza stampa di Banca del Fucino e Federazione Italiana Scherma per la presentazione della Nazionale azzurra di scherma, in vista dei Campionati del Mondo di Hong Kong 2026. Nell'occasione sara' illustrata anche la nuova partnership tra la Banca e la FIS. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Francesco Maiolini, a.d. Banca del Fucino; Luigi Mazzone, presidente della Federazione Italiana Scherma.

Presso Banca del Fucino, piazza San Lorenzo in Lucina 4.

- Roma: il Consiglio dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) presenta la Relazione annuale 2026. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Giacomo Lasorella, presidente Agcom. Presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati.

- Milano: presentazione del 36esimo rapporto "Milano Produttiva", sull'economia dei territori di Milano, Monza Brianza e Lodi, all'interno dell'evento "Dinamiche energetiche e competitivita'". Ore 11,30. Presso Palazzo Giureconsulti.

- Brescia: 50mo appuntamento di "Scenari e Tendenze", organizzato da Confindustria Brescia e Camera di Commercio Brescia. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria per l'Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitivita'. Presso Sala Conferenze Cav. Lav. Pier Giuseppe Beretta, via Cefalonia 62.

- Roma: convegno "Il patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali: valore pubblico, sviluppo territoriale e crescita del Paese". Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati; Alberto Bagnai, presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale; Gabriele Fava, presidente Inps; Alessandra Dal Verme, direttore Agenzia del Demanio.

Presso Palazzo Montecitorio.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula) 11,00 audizioni Lav; Ispra; Federparchi; Carabinieri Cites; Upi; Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri e Alleanza cooperative - agroalimentare su Ddl caccia (Agricoltura) 11,20 audizioni Aia; Asvis; Confagricoltura; Wwf; Assocarni; Cgil Cisl e Uil; Cisambiente-Confindustria; Esper; Federazione Carta e Grafica; Iss; Cnr su Dlgs direttiva inquinamento (Ambiente e Lavori pubblici) 11,30 audizioni Hera; Confturismo; Paolo Boccardelli, rettore Universita' Luiss Guido Carli; Censis per indagine conoscitiva dinamiche Pil 1992-2025 (Attivita' produttive) 12,00 audizione Dress the change su normative Ue tessile (Attivita' produttive) 12,30 deliberazione e relazione missioni internazionali 2026 (Esteri e Difesa riunite) 13,00 schemi intese preliminari Autonomia regionali (Affari costituzionali) 13,00 Ddl vigilanza cooperativa; Ddl commercio centri storici (Attivita' produttive) 13,20 Ddl delega responsabilita' professionale professioni sanitarie (Affari sociali) 13,45 relazione al Parlamento attuazione Piano Mattei (Esteri) 14,00 Ddl riforma elettorale (Aula) 20,00 Dl Pnrr (Bilancio) 20,00 Dl sport (Cultura) SENATO 9,00 e 17,00 Intese preliminari su autonomia tra Governo e Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (Affari Costituzionali) 9,30 e 17,30 Ddl Protezione civile (Affari Costituzionali) 10,00 Ddl Giornata nazionale persone scomparse, Ddl monumento nazionale miniera Montecatini, Ddl giornata memoria italiani periti naufragio Arandora Star, Ddl insequestrabilita' opere arte da estero per esposizione, Documenti giunta Elezioni e Immunita', Deliberazione costituzione in giudizio Senato in conflitto attribuzione, Ddl in materia di variazioni reddito per ammissione a patrocinio, Ddl sostegno attivita' educative non formali (Aula) 13,00 Ddl nucleare, Ddl cattura CO2 (Ambiente) 13,30 Dlgs emissioni industriali (Ambiente) 13,45 Affare assegnato su aree crisi industriale complessa (Industria) 14,00 Ddl ratifica Trattati Italia-Uzbekistan in materia penale, Ddl ratifica Dichiarazione congiunta su Accordo Italia-Algeria cooperazione difesa (Esteri) 14,00 Ddl riforma Rai (Ambiente) 14,00 Atti Ue su Accelerazione industriale e 'EU Inc.' (Industria) 14,30 Deliberazione su missioni internazionali 2026 e Relazione su missioni internazionali 2025 (Esteri) 14,30 Ddl conto corrente (Finanze) 14,30 Ddl in materia farmaceutica (Affari Sociali) 15,00 Dlgs accertamento (Bilancio) 15,00 Dlgs accertamento, Dlgs TU intermediazione finanziaria (Finanze) 15,00 Atto Ue su settore biotecnologie (Affari Sociali) 15,45 Relazioni programmatica 2026 e consuntiva 2025 su partecipazione Italia in Ue (Politiche Ue) 19,00 Dl Patto europeo migrazioni (Affari Costituzionali e Giustizia) ORGANISMI BICAMERALI 9,30 audizione ministro Lavoro, Marina Elvira Calderone, su gestione flussi migratori legali (Schengen) 15,30 audizione presidente Ispi, Mariangela Zappia (Copasir).

Red-

(RADIOCOR) 13-07-26 19:32:01 (0548) 5 NNNN