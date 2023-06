Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 13 giugno -2

FINANZA - Roma: prosegue il 22 Congresso nazionale Fabi. Ore 9,00.

Partecipano, tra gli altri, Lando Maria Sileoni, segretario generale Fabi; Andrea Orcel, chief executive o cer Unicredit; Carlo Cimbri, presidente Unipol group. Ergife Palace Hotel.

Anche in streaming. I lavori terminano il 16 giugno.

- Roma: asta di BTp a 3, 7 e 30 anni. Ore 11,00.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Germania: inflazione m/m finale, maggio. Ore 8,00.

- Germania: inflazione a/a finale, maggio. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: tasso disoccupazione ILO, aprile. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: retribuzioni medie, aprile. Ore 8,00.

- Spagna: inflazione a/a finale, maggio. Ore 9,00.

- Italia: Istat - il mercato del lavoro, I trimestre 2023.

Ore 10,00.

- Germania: ZEW (sentiment econ), giugno. Ore 11,00.

- Stati Uniti: inflazione m/m, maggio. Ore 14,30.

- Stati Uniti: inflazione, escluso alim. ed energia, m/m maggio. Ore 14,30.

ECONOMIA - Milano: evento "Breakfast on Finance" organizzato dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni nell'ambito della Legalcommunity Week. Ore 8,00. Piazza Belgioioso, 2.

- Opera (Mi): evento AUMA "Tecnologie di comunicazione abilitanti per la digitalizzazione dell'industria". Ore 9,30.

Via Karl Marx.

- Roma: presentazione accordo Cmrc-Leonardo per la formazione di operatori di cyber security. Ore 9,45. Via quattro novembre, 119A.

- Milano: "Business Transformation Tour," promosso da IDC, SAP e Intel. Ore 10,00. Garden Senato.

- Roma: dialoghi italo-francesi per l'Europa - VI edizione, iniziativa di Luiss Guido Carli e Sciences Po in collaborazione con The European House - Ambrosetti. Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Giuseppina Di Foggia, ceo Terna; Stefano Pontecorvo, presidente Leonardo; Nicola Monti, ceo Edison; Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari Economici; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della Repubblica Italiana; Bruno Le Maire, ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranita' industriale e digitale della Repubblica francese . Viale Romania, 32.

- Milano: evento BCG Italia per la presentazione dello studio "Ai generativa: Ascoltiamo il mondo del lavoro". Ore 10,00.

Via Ugo Foscolo, 1.

- Mastercard Innovation Forum 2023 "Step into the next economy". Alle ore 10,30 conferenza stampa in streaming.

- Roma: incontro GPDP per la presentazione della "Relazione annuale per il 2022". Ore 11,00. Palazzo Montecitorio.

- Roma: conferenza stampa dell'Istat "La politica di coesione e il mezzogiorno vent'anni di mancata convergenza". Ore 12,00.

Via Cesare Balbo, 16.

- Roma: 100 assemblea Manageritalia "I manager per l'Italia - Il nostro impegno e l'agire della politica". Ore 13,00.

Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio dei Ministri; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Maurizio Leo, vice ministro dell'Economia e delle Finanze. Auditorium della Conciliazione.

- Milano: presentazione del programma di MIMO 2023. Ore 14,00.

Regione Lombardia.

- Roma: evento di presentazione del libro "Il futuro delle banche - Vigilanza e regolazione nell'Unione Bancaria Europea" di Stefano Lucchini, organizzato dalla Luiss. Ore 18,00.

Partecipano, tra gli altri, Paolo Scaroni, presidente Enel e AC Milan, Fabrizio Palermo, a.d. Acea, Emanuele Orsini, vice presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco di Confindustria. Villa Blanc.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Senato 13,30 Audizioni Amazon Prime Video, Netflix, Anica su compensi artisti su piattaforme in streaming (Cultura) 14,30 Audizioni Consob, Borsa Italiana e AssoFintech su Ddl capitali (Finanze) 15,00 Affare assegnato su strategia commerciale Ue (Politiche Ue) 15,30 Ddl Province, Ddl partiti, Ddl Autonomia (Affari Costituzionali) 16,30 Dl Pa, Dl lavoro (Aula).

