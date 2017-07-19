Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 13 gennaio

FINANZA - Roma: asta di BTp triennali per un importo fino a 4 miliardi. Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Cina: CN M2 a/a, dicembre. Ore 0,00.

- Cina: Finanza sociale aggregata (flusso), dicembre. Ore 0,00.

- Cina: Nuovi prestiti bancari (flusso), dicembre. Ore 0,00.

- Italia: Istat - nota sull'andamento dell'economia italiana, novembre e dicembre. Ore 10,00.

- Stati Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) m/m, dicembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI m/m, dicembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) a/a, dicembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI a/a, dicembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Vendite di nuove case (mln ann.), dicembre.

Ore 16,00.

ECONOMIA - Milano: "RE Italy Winter Forum 2026", la convention del Real Estate, giunta alla 26esima edizione, organizzata da Monitorimmobiliare e Monitorlegale. Ore 9,30. Presso la sede di Borsa Italiana.

- Conferenza "Le novita' del 2026 per l'immobiliare - Donazioni, detrazioni fiscali (bonus casa, ecobonus, sismabonus), affitti brevi, cedolare secca", organizzata da Confedilizia. Ore 10,00. In streaming.

- Roma: convegno "Visione turismo: politiche, territori, competenze, futuro", promosso dal dipartimento Turismo della Lega. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Daniela Garnero Santanche', ministro del Turismo; Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito; Anna Maria Bernini, ministro dell'Universita' e della Ricerca. Presso la Sala Koch di Palazzo Madama.

- Roma: si apre l'evento "La tutela del passeggero e degli animali domestici nel trasporto aereo", organizzato nell'ambito del Master Luiss in Diritto e Regolazione del Trasporto Aereo e dell'Osservatorio "Antonio Catricala'". Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Pierluigi Di Palma, presidente Enac e dell'Osservatorio sul Trasporto Aereo.

Presso il Campus Luiss di viale Pola. I lavori terminano domani.

- Firenze: inaugurazione della 109esima edizione di "Pitti Immagine Uomo". Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso Fortezza da Basso, viale Filippo Strozzi 1.

- Roma: edizione 2026 della "Festa del Cantoniere". Ore 12,30.

Partecipa, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Via della Conciliazione, 4.

- Milano: convegno "Cultura d'Impresa, confronto sul valore di impresa e lavoro e riflessioni ispirate dal libro Manifatture Sorelle". Ore 16,30. Partecipa, tra gli altri, Guido Guidesi, assessore della regione Lombardia allo Sviluppo economico.

Presso Palazzo Pirelli.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,00 Dl Transizione 5.0 (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 13,00 Ddl Giorno del ricordo dei piccoli martiri di Gorla e piccole vittime di tutte le guerre; Dl Transizione 5.0 (Aula) 13,15 audizioni Anica; Cna cinema-audivisivo; Apa; Anec; Agici; Itaca su Ddl Agenzia per cinema e audiovisivo (Cultura) 14,00 Dl milleproroghe (Affari costituzionali e Bilancio riunite) 15,00 preannunciata richiesta fiducia Dl Transizione 5.0 (Aula) 15,30 informative urgenti ministro degli Esteri sui tragici fatti di Crans-Montana e sui piu' recenti sviluppi della situazione in Venezuela (Aula) SENATO 11,00 e 14,45 Dl ex Ilva (Industria) 11,00 Ddl potenziamento medicina di genere in Ssn (Affari Sociali) 12,00 Comunicazioni ministro Esteri Antonio Tajani sui tragici fatti accaduti in Svizzera, Informativa ministro Esteri, Antonio Tajani, su situazione in Venezuela, Dl ex Ilva, Ddl servizi all'estero, Ddl rete consolare onoraria (Aula) 14,00 Nomina presidenza Aci (Ambiente) 14,15 Audizioni su Ddl ordinamenti professionali (Giustizia) 14,30 Ddl risorsa mare, Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 14,30 Audizioni su Ddl indagini informatiche (Giustizia) 14,30 Ddl ratifica accordo Ue-Thailandia partenariato cooperazione, Ddl ratifica accordo Ue-Malaysia partenariato e cooperazione, Ddl ratifica accordo attuazione protocollo relativo a Convenzione Torremolinos su sicurezza navi da pesca (Esteri) 14,30 Dlgs federalismo fiscale regionale (Bilancio) 14,45 Ddl libero consenso, Ddl tutela crisi sovraindebitamento, Ddl ordinamenti professionali (Giustizia) 15,00 Dm programmi pluriennali Difesa (Esteri) 15,00 Atti e proposte normative Ue su quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (Bilancio) 15,00 Ddl riforma Rai (Ambiente) 15,00 Affare assegnato su aree crisi industriale complessa (Industria) 15,30 Dlgs su Rc auto (Industria) 15,45 Ddl delegazione Ue 2025, Relazione programmatica 2025 e Relazione consuntiva 2024 (Politiche Ue) 20,00 Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali).

