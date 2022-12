Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 13 dicembre - RPT

FINANZA - Roma: prosegue il Consiglio generale di First Cisl. Alle ore 15,00 tavolo rotonda 'Il ruolo di finanza, banche e assicurazioni nella transizione ecologica'. Partecipano, tra gli altri, Riccardo Colombani, segretario generale di First Cisl; Antonio Patuelli, presidente Abi; Maria Bianca Farina, presidente Abi; Stefano Zamagni, presidente Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Presso A.Roma Lifestyle Hotel, via Giorgio Zoega, 59. I lavori terminano domani.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: AbitareIn.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Stati Uniti: inflazione, novembre. Ore 14,30.

ECONOMIA - Roma: nell'ambito degli Innovation Days 2022, organizzati dal Sole 24Ore in collaborazione con Confindustria, 'Green e Digital: l'Italia riparte', ottava tappa - Lazio. Ore 14,00.

Partecipa, tra gli altri, Katia Da Ros, vice presidente Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la Cultura.

Unindustria Roma e in streaming.

** - Roma: evento Luiss per la firma del Memorandum Of Understanding And Student Exchange Agreement For The Business Schools con l'Universita' di Dubai. Ore 14,00. Partecipano, fra gli altri, Lorenzo Fanara Ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi; Giuseppe Finocchiaro, Console Generale d'Italia a Dubai; Nasser Al Khaja, Capo della sezione Media e Diplomazia Generale; Andrea Prencipe, Rettore dell'Universita' Luiss; Eesa Mohammed Bastaki, Presidente dell'Universita' di Dubai. Presso ambasciata degli Emirati Arabi Uniti.

** - Roma: presentazione del Rapporto MET 2022 'Le imprese dopo la pandemia', curato dal Centro Studi MET, in collaborazione con Federcasse. Ore 16,30. Via delle Coppelle, 35.

- Roma: evento A2A 'Verso l'autonomia energetica italiana: il ruolo del Centro Sud'. Ore 16,30. Partecipano, tra gli altri, Marco Patuano, presidente A2A; Fulvio Bonavitacola, vicepresidente e assessore all'Ambiente Regione Campania; Rosario Vari', assessore allo Sviluppo economico e Attrattori Culturali Regione Calabria; Giordano Colarullo, d.g.

Utilitalia. Piazza Venezia, 11.

- Roma: convegno annuale di Campus Peroni 'Connessioni di valore per la transizione ecologica dell'agroalimentare - Affrontando le sfide della transizione come ecosistema conciliando policy e modelli di sviluppo delle imprese'. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Katia Da Ros, vice presidente Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la Cultura. Coffee House, Piazza Santi Apostoli 67.

- Roma: Cerimonia assegnazione Premio 'Valeria Solesin' per tesi magistrale, VII Edizione. Ore 18,00. Sede Luiss viale Romania 32.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 13,00 seguito audizione ministro Agricoltura, Francesco Lollobrigida, su linee programmatiche (Agricoltura Camera e Senato congiunte) 13,30 Dlgs riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Affari costituzionali) 13,30 seguito audizione ministro Cultura, Gennaro Sangiuliano, su linee programmatiche (Cultura Camera e Senato congiunte) 13,30 audizioni Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, Vera Corbelli; vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola; sindaco di Forio, Francesco Del Deo, Sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, commissario prefettizio di Casamicciola Terme, Simonetta Calcaterra; commissario della Protezione civile ad Ischia, Giovanni Legninisu Dl ischia (Ambiente e Lavori pubblici) 13,30 audizione ministro dell'Universita' e della ricerca, Anna Maria Bernini, su linee programmatiche in materia di ricerca applicata (Attivita' produttive) 14,00 audizione ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, su linee programmatiche (Affari costituzionali e Lavoro riunite) 14,00 audizione sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessio Butti, sulle linee programmatiche in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale (Trasporti) 14,00 Dlgs riordino Irccs (Affari sociali) 15,30 Dlgs imballaggi (Ambiente e Lavori pubblici) 16,00 comunicazioni ministro Difesa, Guido Crosetto, su Dl armi all'Ucraina (Aula) 20,30 audizione ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sulle linee programmatiche (Esteri Camera e Senato congiunte) Senato 8,30 e 16,00 Dl armi Ucraina (Esteri) 8,45 Dlgs imballaggi (Politiche Ue) 9,00, 15,00 e 20,00 Dl Aiuti quater (Bilancio) 9,00 Dl settori strategici (Industria) 9,30 Dl rave, Ddl Sport (Aula) 15,00 Proposta indagine conoscitiva crediti imposta (Finanze) 15,30 Comunicazioni programmatiche ministra Lavoro (Sanita') 20,30 Comunicazioni programmatiche ministro Esteri (Esteri).

