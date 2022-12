Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 13 dicembre

La giornata macro si apre con i dati dalla Cina su M2 e nuovi prestiti bancari, l'inflazione in Germania e la disoccupazione nel Regno Unito. A seguire, la produzione industriale in Italia, lo Zew tedesco e l'inflazione negli Stati Uniti. In agenda, il rapporto mensile dell'Opec e la riunione dei ministri dell'energia dell'Ue per trovare l'accordo sul tetto al prezzo del gas. Atteso dagli Usa l'annuncio sulla prima fusione nucleare con aumento netto d'energia. Il Tesoro assegna in asta BTp a 3 e 7 anni fino a 7 miliardi.

Per la finanza, Investor Upday Generali e conferenza stampa Intesa Sanpaolo per la presentazione della "Ricerca indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2022". A Roma, assemblea di Confesercenti e Consiglio generale di First Cisl; nell'ambito degli Innovation Days 2022, organizzati dal Sole 24Ore in collaborazione con Confindustria, "Green e Digital: l'Italia riparte", ottava tappa - Lazio; evento A2A "Verso l'autonomia energetica italiana: il ruolo del Centro Sud". Alla Camera, comunicazioni della premier Meloni sul prossimo Consiglio Ue e audizione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessio Butti, sulle linee programmatiche in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

