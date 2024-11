Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 12 novembre

FINANZA - Roma: il Tesoro offre in asta BoT annuali per complessivi 9 miliardi di euro.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Bialetti Industrie, B&C Speakers, Cy4Gate, De Longhi, Dexelance, Enervit, Equita Group, Fila, Gefran, Iren, Italmobiliare, Sabaf, Saes Getters, The Italian Sea Group, Toscana Aeroporti, Unidata, Zest.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Mediobanca. Ore 7,00.

- Conference call Fila. Ore 15,30.

- Conference call Sabaf. Ore 16,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Germania: CPI a/a finale, ottobre prel. Ore 8,00.

- Germania: IPCA a/a finale, ottobre prel. Ore 8,00.

- Germania: IPCA m/m finale, ottobre prel. Ore 8,00.

- Germania: CPI m/m finale, ottobre prel. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Tasso di disoccupazione ILO, settembre.

Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Retribuzioni medie, settembre. Ore 8,00.

- Germania: ZEW (Sit. corrente), novembre. Ore 11,00.

- Germania: ZEW (Sentiment econ.), novembre. Ore 11,00.

ECONOMIA - Roma: si conclude la seconda edizione dell'"Health Innovation Show", organizzato dalla Fondazione Mesit.

Presso il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi.

- Milano: evento Asseprim "Tu cosa ci fAI? L'AI al servizio del terziario: impatto, casi reali e applicazioni pratiche dell'Intelligenza Artificiale". Corso Venezia, 47.

- 29esimo Fashion Summit "I nuovi scenari del fashion italiano. Digitale, Cina e andamento dei consumi", organizzato da Pambianco e Pwc. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. In streaming.

- Roma: evento "Liberi di volare - Un trasporto aereo accessibile e inclusivo", organizzato da Enac e Ministero per la disabilita'. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Alessio Quaranta, d.g. Enac; Pierluigi Di Palma; presidente Enac; Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilita'.

Presso la sala polifunzionale della presidenza del consiglio dei ministri.

- Milano: "Osservatorio EduFin 2024: Educare al futuro", ricerca sull'alfabetizzazione finanziaria in Italia, realizzata da Pictet AM in collaborazione con Nicola Ronchetti, fondatore e Ceo di Finer Finance Explorer, Istituto di ricerca specializzato in ambito finanziario.

Ore 10,00. Via della Moscova, 3.

- Milano: cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2024/2025 dell'Universita' di Milano-Bicocca. Ore 10,30.

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1.

- Milano: conferenza stampa Italian Insurtech Association per la presentazione della quinta edizione dell'"Italian Insurtech Summit", che si svolgera' il 21 e 22 novembre.

Ore 10,30. In streaming.

- Roma: assemblea annuale Assoprevidenza. Ore 10,30. Via Nomentana, 96.

- Roma: conferenza stampa di presentazione del "Manifesto del Buon Lavoro", organizzata dalla Compagnia delle Opere.

Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Marina Calderone.

ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Luigi Sbarra, segretario generale Cisl. Presso il Senato della Repubblica.

- Roma: conferenza stampa di presentazione delle proposte di Forza Italia per migliorare e accelerare la costruzione e la ristrutturazione degli impianti calcistici in Italia.

Ore 13,00. Partecipa, tra gli altri, Andrea Abodi, ministro dello Sport. Presso la Sala Caduti di Nassirya, a Palazzo Madama.

- Roma: si apre la nona edizione del Digital Italy Summit 2024 "The Coming Wave - La trasformazione digitale del Paese e la spinta propulsiva dell'AI", organizzato da The Innovation Group. Ore 15,45. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari. I lavori terminano il 14 novembre.

POLITICHE E ATTIVITA' PARLAMENTARI CAMERA 10,00 Dl flussi (Affari costituzionali) 10,00 Ddl violenza personale sanitario (Giustizia) 11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula) 12,00 audizione presidente Agcom, Giacomo Lasorella, su prospettive editoria (Cultura) 12,15 question time ministero Economia (Finanze) 12,30 audizione Laura Cozzi, direttrice sostenibilita' e tecnologia Agenzia Internazionale per l'Energia su terre rare (Esteri) 12,30 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente e Lavori pubblici) 12,30 audizione esperti su Ddl spazio (Attivita' produttive) 13,00 Dm sistemi difesa aerea a cortissima portata Esercito; Dm addestramento sintetico simulato della MM; Dm droni (Difesa) 14,00 Ddl convenzione organizzazione governativa internazionale Gcap; mozione Sma; mozione aree interne; Ddl abrogazione atti prerepubblicani (Aula) 20,00 Ddl violenza personale sanitario (Aula) 20,00 Ddl terreni agricoli (Agricoltura) SENATO 8,30 Dm programmi pluriennali Difesa (Esteri) 9,00 Ddl semplificazione normativa (Affari Costituzionali) 9,00 e 15,00 Dl fiscale (Bilancio) 9,00 Ddl prestazioni sanitarie (Affari Sociali) 9,15 Dlgs revisione imposte redditi (Finanze) 9,15 Ddl salario minimo (Affari Sociali) 9,30 Risoluzioni contributo finanza pubblica da Enti locali (Finanze) 9,30 Ddl lavoro (Affari Sociali) 9,30 Sindacato Ispettivo (Industria) 9,45 Risoluzione funzionamento Fondo garanzia Pmi (Finanze) 9,45 Ddl riduzione spreco alimentare (Industria) 10,00 Ddl Forze di Polizie, Forze Armate e Vigili del Fuoco (Aula) 12,30 Audizioni su Dlgs mediazione civile e commerciale (Giustizia) 13,30 Ddl sicurezza (Affari Costituzionali e Giustizia) 13,30 Audizioni di Cgil e Anief su Ddl promozione ricerca (Cultura) 14,30 Ddl AI (Ambiente e Affari Sociali) ORGANISMI BICAMERALI 14,30 audizione dg Agenzia cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi (Copasir) 20,00 ufficio di presidenza (Vigilanza Rai).

