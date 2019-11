Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 12 novembre -3

ECONOMIA - Milano: convegno "Finanza e sistema paese". Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Matteo Del Fante, a.d. e d.g. Poste Italiane; Stefania Bariatti, presidente Banca MPS; Franco Bassanini, presidente Open Fiber; Paolo Gallo, a.d. e d.g. Italgas; Luigi Gubitosi, a.d. e d.g. Telecom Italia; Corrado Passera, ceo illimity; Maurizio Tamagnini, ceo Fsi; Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia. Presso Four Seasons Hotel, via Gesu', 6/8. - Milano: evento "Gender diversity e leadership nell'era digitale". Ore 9,00. Spazio Copernico Isola Fo32, Via Sassetti, 32

- Milano: Presso la Caserma "Cinque Giornate" di via Melchiorre Gioia, 5, cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza fra il Gen. D. Piero Burla (cedente) e il Gen. D. Stefano Screpanti (subentrante). Ore 10,00

- Milano: 'Arte Generali', presentazione della nuova societa' dedicata all'arte e ai collezionisti. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Philippe Donnet, ceo Generali. Torre Generali, Citylife. - Milano: presentazione di Osservatorio Monetario "Lavorare in Banca. Un mondo in evoluzione". Ore 14,30. Largo A. Gemelli, 1

- Milano: incontro organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano "Open Innovation & Open Banking: una grande opportunita' per le aziende, ma bisogna sapere come metterla in pratica". Ore 14,30. Politecnico di Milano, Aula Rogers, Piazza Leonardo da Vinci, 32

- Milano: evento Deloitte Digital, Salesforce e Octo Telematics "Hyper Personalized Customer Experience: pay as you live". Ore 16,00. Deloitte Greenhouse, via Tortona, 25

- Milano: IV Convegno annuale di Global Thinking Foundation "Ripensare l'economia: intelligenza artificiale e Fintech per una crescita sostenibile e inclusiva". Ore 18,00. Spazio Gessi, via Manzoni, 16/a. - Milano: evento "Bell'Italia. il valore della bellezza", di Cairo Editore. Ore 18,30. Partecipa, tra gli altri, Urbano Cairo, Presidente di Cairo Communication. Palazzo Mezzanotte, Area Scavi, Piazza degli Affari

- Milano: incontro organizzato da Europa Donna Italia, il movimento per i diritti alla prevenzione e cura del tumore al seno "Dammi la mano" dedicato alla figura del caregiver. Ore 18,30. Teatro Dal Verme. - Milano: "e-Mobility City Talk", dibattito sulla mobilita' elettrica di Milano e la futura transazione energetica di Peugeot. Ore 19,00. Casa Peugeot, @SWISS Corner, via Palestro, 2

- Bergamo: Assemblea Generale Confindustria Bergamo. Ore 16,00. Partecipano, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Stefano Scaglia, presidente Confindustria Bergamo. Creberg Teatro, via Pizzo della Presolana. - Torino: Urbanpromo "Progetti per il Paese", evento nazionale di riferimento sulla rigenerazione urbana organizzato dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit. Nuvola Lavazza. I lavori proseguono fino al 15 novembre. - Torino: "Urbanpromo social housing", manifestazione specialistica dedicata all'abitare sociale promossa da Inu, Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo e Fondazione Sviluppo e Crescita CRT. Nuvola Lavazza. I lavori terminano domani

- Trieste: "Previdenza e Provvidenza": credenti e non credenti in dialogo. Ore 17,30. Partecipa, fra gli altri, Gianfranco Ravasi, presidente Pontificio Consiglio della Cultura; Marco Sesana, country manager & ceo di Generali Italia e Global Business Lines. Teatro Politeama Rossetti. - Parma: convegno "Fra Oriente e Occidente. Variazioni sul tema della tolleranza", organizzato nell'ambito dei "Seminari di Europa", incontri organizzati da Universita' di Parma. Ore 10,00. Piazza Garibaldi. - Bologna: convegno di presentazione dell'Osservatorio Italiano del Destination Wedding Tourism, a cura di JFC e promosso da 'Buy Weeding in Italy' e 'Anusca'. Ore 10,00. I lavori terminano il 14 novembre

- Roma: convegno "Rivoluzione Plastica - da Natta alla bioplastica, passando per il riciclo chimico: quali prospettive?". Ore 10,00. Sala della Regina, Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio

- Roma: assemblea generale Alis 'Sostenibilita', sviluppo e internazionalizzazione'. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Domenico Arcuri, a.d. Invitalia; Carlo Cottarelli, direttore Osservatorio Conti Pubblici Italiani; Maurizio Gentile, a.d. e d.g. Rfi; Adriano Giannola, presidente Svimez; Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei; Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud; Sergio Costa, ministro dell'Ambiente; Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Emanuele Grimaldi, Presidente Alis.. Auditorium Parco della Musica. - Roma: convegno "Costruisci il tuo futuro: raggiungi i tuoi goal". Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Brugnoli, Vice Presidente di Confindustria per il Capitale Umano. Unindustria, via Noale 206. - Roma: incontro promosso da Start Magazine in occasione della presentazione del libro "Economia Circolare. Citta'', imprese e modelli produttivi, l'Italia che cambia". Ore 16,30. Hotel Nazionale, Piazza Monte Citorio, 131, Sala Cristallo.

